Новичок Тутберидзе и Медведева на ОИ-2026. Что ещё связывает нашу фигурку с международной?

Российские спортсмены уже практически год без международных стартов. Накануне появились списки участников грядущего чемпионата Европы – вместо этого турнира ФФККР проводит командный Кубок Первого канала. Хорошая замена, проверенная не одним сезоном, но никуда не делись мысли о том, что в это время наши спортсмены могли сражаться за международные титулы.

Ситуация с отстранением не становится лучше, но связи с внешним миром у нашей фигурки ещё остаются. Если раньше это было в порядке вещей, то сейчас такие поводы для надежды приходится собирать по крупицам. Но они всё ещё есть – этот материал как раз о них.

Номинация Анны Щербаковой на премию ISU

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова всё же попала в лист номинантов премии ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Она единственная из представителей России, кто потенциально может завоевать награду, но уже попадание в список номинантов – это победа.

Немногим ранее Аню проигнорировали в соцсетях ISU, из-за чего поднялся большой скандал: в одном из постов, посвящённых Международному олимпийскому дню, присутствовали все победители Игр в Пекине, кроме чемпионки в женском одиночном катании. Ныне же Щербакова – в числе претендентов на фигурный «Оскар».

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Иностранные фигуристы ездят к нашим тренерам

Российские тренерские кадры по-прежнему высоко ценятся среди международных специалистов. Победитель серии Гран-при среди юниоров Николай Мемола, несмотря на все сложности и ограничения, продолжает ездить летом к Алексею Мишину и тренироваться с его командой.



На постоянной основе Мемола занимается в Бергамо под руководством своей мамы, но стажировки у Мишина – обязательная программа, благодаря им он прогрессирует в техническом плане, даже несмотря на высокий рост. И отказываться в будущем от них не собирается. «Наше решение не все поняли и поддержали – мне говорили, что не стоит сейчас ездить в Россию, но я ведь езжу туда по личным причинам, это нужно мне самому, я не демонстрирую никакой публичной позиции», – отмечал Мемола в интервью Sports.ru.

А в начале 2023-го всю спортивную общественность поразил ещё один итальянец – Даниэль Грассль. Год назад он говорил о том, что хотел бы побывать на стажировке в группе Этери Тутберидзе, но всё время что-то мешало. Сейчас кажется, что тоже преград немало – но Даниэль всё же приехал в Россию, чтобы позаниматься в «Хрустальном» и, возможно, даже продолжить сотрудничество на постоянной основе.

Кейс с приездом Грассля немного странный. Во-первых, метания Даниэля в чём-то напоминают путь Сёмы Уно: японец в какой-то момент остался без наставников и метался в поисках своего штаба по всему миру. Заглядывал Уно и к Тутберидзе, но после месячной стажировки сотрудничество они не продолжили.



«Когда я ехал в Россию, предполагал, что там будут сложные тренировки. Они действительно оказались такими, но не тяжелее, чем в моём детстве. Можно сказать, что работа в группе Этери Тутберидзе напомнила мне начало моей карьеры», – отмечал Уно в интервью Blossom On Ice. Так же и Грассль сейчас: после вроде бы достаточно успешного олимпийского сезона итальянец поехал к русским тренерам в Америку, оставив команду Лоренцо Магри, затем вернулся в Италию, но уже не к Магри – и не так уж удачно выступил в Финале Гран-при и на национальном чемпионате.

Даниэль Грассль Фото: РИА Новости

Во-вторых, Грассля не остановила ни напряжённая международная обстановка, ни та тень, которую на штаб Тутберидзе бросили Олимпийские игры в Пекине. Дело Камилы Валиевой пока не закрыто, результаты расследования, в том числе в отношении штаба, так и не обнародованы. Но это не испугало Даниэля – желание поработать под руководством известного специалиста со своей системой оказалось сильнее. Сам же Грассль не стал афишировать свой приезд в Россию, о его нахождении в «Хрустальном» все узнали из соцсетей Арсения Федотова.

Дружба россиян с иностранными спортсменами

Связи, установленные фигуристами ещё до международного бана, продолжают существовать и ныне. На днях Анна Щербакова отправила толстовку из коллекции своего мерча «Всем по собаке» французскому фигуристу Флорану Амодио. Кажется, чемпион Европы был в восторге!

Дружит Амодио и со спортсменами группы Алексея Мишина. Недавно он поздравил Евгения Семененко с победой на чемпионате России. «Браво, мой друг. Надеюсь скоро увидеть, как ты выступаешь по всему миру», – написал фигурист в комментариях.

Крупнейшие мировые СМИ восхищаются показательным Камилы Валиевой

«Уэнсдей» в интерпретации Камилы Валиевой захватила всю планету! Видео с показательным на чемпионате России в Красноярске набирают миллионы просмотров и лайков уже которую неделю. От CNN до Vogue Italia – о постановке буквально пишут все. За номер Валиеву даже поблагодарил официальный композитор сериала «Уэнсдей»!

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

При этом вирусному распространению ролика не помешало ни происхождение Камилы, ни то, что случилось почти год назад в Пекине, ни тот факт, что допинг-кейс всё ещё не закрыт. Внимание уделено яркому творческому перевоплощению фигуристки – и только. Номер получился крутым, Камила с командой классно поработала, и эту работу отметили: казалось, после скандала на Олимпиаде такое развитие событий уже не будет возможным.

Евгения Медведева на сайте Олимпиады-2026

Никто не может ответить точно, выступят ли наши фигуристы на следующей Олимпиаде в Милане – маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Но уже сейчас на официальном сайте Игр можно увидеть русскую фигуристку. На заставке страницы про фигурное катание изображена двукратный призёр ОИ-2018 Евгения Медведева.

Евгения Медведева на сайте Олимпиады-2026 Фото: https://t.me/team_moonbear/15888

Вряд ли сама Женя доедет до следующей Олимпиады, но очень хочется, чтобы российские фигуристы в Милан поехали и смогли соревноваться с сильнейшими соперниками.