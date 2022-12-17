Номинации на фигурный «Оскар» — полный абсурд. Щербакова не спасает ситуацию

Одна из главных новостей этой недели в фигурном катании — номинация Анны Щербаковой на ISU Skating Awards. Это премия, которую Международный союз конькобежцев создал в 2019 году. Ожидалось, что она станет альтернативой «Золотому мячу», но, к сожалению, две дебютные церемонии прошли не сказать, что успешно — из-за коронавируса они состоялись онлайн, поэтому организаторы были ограничены в креативе.

Честно говоря, после того как я увидела новость о номинации Щербаковой, я поймала себя на мысли, что вовсе не помню, что происходило на предыдущих премиях. Для того чтобы освежить их в памяти, я написала небольшой гайд по ISU Skating Awards — если вы тоже ничего не помните, обязательно почитайте.

Несмотря на то что первый блин вышел комом, у ISU всё равно были все шансы на то, чтобы сделать из своей премии нечто стоящее. Но, когда смотришь на номинантов предстоящей премии, складывается впечатление, что организаторы мероприятия сами не заинтересованы в том, чтобы сделать ISU Skating Awards престижной наградой. Давайте разбираться почему.

Номинация Щербаковой — это не признание заслуг фигуристки, а выгода для ISU

Для начала рассмотрим номинацию Анны Щербаковой. Включение Ани в лонг-лист премии вряд ли можно связать с признанием её заслуг. Скорее, это выглядит как попытка ISU избежать критики и показаться объективными.



Вы наверняка помните летний мини-скандал, который произошёл в Международный олимпийский день. ISU выложил поздравительный пост с фото всех чемпионов Игр-2022, кроме Щербаковой — вместо неё была отмечена бронзовый призёр Пекина Каори Сакамото. Пытаясь избежать критики за упоминание россиянки, Международный союз конькобежцев навлёк на себя ещё больше осуждения. Причём вступились за Щербакову не только её соотечественники, но и иностранцы, отметившие, что нельзя игнорировать заслуженную победу спортсменки из-за её паспорта.

В категории «Самый ценный фигурист» упомянуты не только чемпионы Пекина, но и другие атлеты, так что было бы крайне странно, если бы Аня была проигнорирована — это снова вызвало бы шквал критики, так что ISU было гораздо проще номинировать её. Тем более, если говорить откровенно, шансы нашей фигуристки на победу в этой категории крайне малы. Давайте посмотрим на главных конкурентов Ани — это прежде всего олимпийские чемпионы 2022 года, у которых, помимо победы в Пекине, куча других достижений:

Нэйтан Чен (трёхкратный чемпион мира, чемпион четырёх континентов, действующий обладатель мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ);

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (пятикратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, действующие обладатели мировых рекордов в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ);

Суй Вэньцзин и Хань Цун (двукратные чемпионы мира, шестикратные чемпионы четырёх континентов, действующие обладатели мировых рекордов в короткой и по сумме двух программ).

Регалий у этих спортсменов в разы больше, плюс они удерживают за собой мировые рекорды, которых у Щербаковой никогда не было, так что шансов на победу, объективно говоря, у россиянки крайне мало. ISU ничего не теряет, номинируя нашу фигуристку в заведомо проигрышной для неё категории. Возможно, даже обретают, показывая, что даже в напряжённой политической ситуации они не игнорируют россиян, так что премия якобы объективна.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но стоп. Разве Аня единственная из наших фигуристов достойна претендовать на статус «самой ценной»? А как же Александра Трусова — первая и единственная девушка, исполнившая пять четверных прыжков? Или Анастасия Мишина и Александр Галлямов — обладатели мирового рекорда в произвольной программе, привнёсшие усложения в парное катание? Неужели они не достойны быть в одном списке хотя бы с Юмой Кагиямой, Сёмой Уно, Каори Сакамото и Рику Миурой/Рюити Кихарой, которые, пусть и довольно успешно выступали, но ничего выдающегося в фигурное катание не привнесли? Естественно, не будь ужасного допинг-скандала, на номинацию в этой категории могла претендовать и Камила Валиева, которая за полсезона обновила мировые рекорды восемь раз.

Российские тренеры — не лучшие?

Забавно, что страна, которая заработала больше всех медалей в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине, не оказалась отмечена в номинации «Лучший тренер». Ожидать в списке номинантов Этери Тутберидзе после истории с Камилой Валиевой, наверное, было бы наивно. Но почему была проигнорирована, например, Тамара Москвина, приведшая Мишину и Галлямова к золоту чемпионата Европы и бронзе Олимпиады? Или Александр Жулин, чьи ученики, Синицина и Кацалапов, выиграли чемпионат Европы и взяли серебро Игр? При этом в списке номинантов присутствует японский тренер Миэ Хамада, успехи которой за два года ограничиваются лишь юниорским финалом Гран-при.

Категории «Лучший хореограф» и «Самая зрелищная программа» очень субъективны, и здесь я, пожалуй, соглашусь с Еленой Вайцеховской — в плане программ мы не законодатели моды. Отсутствие россиян в этих номинациях вполне объяснимо, но я всё же считаю, что хотя бы по одному представителю в каждой из них мы заслужили. И, если б не политические обстоятельства, наверняка хоть кто-то из наших был бы отмечен.

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В категории «Лучший костюм» из россиян была номинирована дизайнер Светлана Колобова за платье для американской фигуристки Изабо Левито для произвольной программы этого сезона, что стало очень приятным сюрпризом. Наверное, на большее рассчитывать было бы сложно, потому что костюмы в последние годы — не самая сильная сторона наших фигуристов. Хотя наряд Ксении Синицыной для программы «Колыбельная», созданный Ольгой Рябенко, номинации определённо достоин.

Изабо Левито Фото: Claudia Greco/Getty Images

Малинина проигнорировали в номинации «Лучший новичок»

А вот лонг-лист категории «Лучший новичок», в которой отсутствует американец Илья Малинин, повергает в настоящий ступор. Ну согласитесь, кому давать эту награду, если не человеку, с ноги ворвавшемуся на мировую арену и приземлившему прыжок, который не ожидал увидеть при cвоей жизни Алексей Мишин? Да, из суперпобед у Ильи — только золото юниорского чемпионата мира, но разве так важны титулы, когда ты стабильно показываешь самый сложный прыжок в фигурном катании? Почему Малинин не заслужил номинации — это загадка. Может, были новички круче, чем он? Давайте посмотрим на лонг-лист:

Изабо Левито (США);

Нина Петрыкина (Эстония);

Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия);

Анастасия Смирнова/Данила Сияница (США);

Ринка Ватанабэ (Япония).

Людей, привнёсших что-то новое в фигурное катание, в нём нет. Есть круто ворвавшиеся на взрослый уровень Левито и Сафина/Берулава, 20-летняя Ватанабэ с золотом этапа Гран-при, Петрыкина и Смирнова/Сияница, у которых из достижений и выделить-то нечего. Ну, серьёзно, мы же не будем считать за невообразимое восьмое место на чемпионате Европы у эстонки и победу на «Золотом коньке Загреба» у американцев? Как они вообще оказались в этой номинации? И почему они достойны быть в ней больше, чем Илья Малинин, первым показавший четверной аксель?

Илья Малинин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Если выносить за скобки Камилу Валиеву, то из россиян в этой номинации вполне достойно могла бы оказаться Майя Хромых, которая в прошлом сезоне взяла две медали на этапах Гран-при. Но, видимо, эстонка с восьмым местом на чемпионате Европы для ISU выглядит привлекательнее.

Альтернативы «Золотому мячу» создать не получилось

Таким подходом к номинациям ISU собственноручно губит свою же премию. Вместо попытки создать что-то серьёзное и престижное мы видим списки из непонятных номинантов и издевательское отношение к одной из ключевых стран. Когда о создании ISU Skating Awards только объявили, публика ожидала увидеть что-то вроде «Золотого мяча» — премии, которая будет отчётливо показывать статус спортсмена, о которой он будет мечтать с детства. Если вы хотя бы немного следите за футболом, то знаете, какую значимость этой статуэтке придают даже такие великие игроки, как Месси и Роналду. А вот жаждут ли Трусова или Щербакова хоть раз в карьере получить ISU Skating Awards? Сделала ли эта награда круче Юдзуру Ханю, который получил её в 2020 году? Что-то подсказывает, что нет.



С нынешним отношением к премии самого же Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards никогда не станет серьёзной наградой в фигурном катании. Так что о том, что россияне на предстоящей премии (вероятно) останутся без наград, переживать уж точно не стоит.