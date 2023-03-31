Маленькая фигуристка «Хрустального» оказалась в центре скандала из-за отца: что случилось?

В последнее время любители фигурного катания активно обсуждают маленькую фигуристку из отделения «Хрустальный» Мирославу Лебедеву. В свои неполные девять лет Мира стала очень популярной: на её YouTube-канал подписано почти полмиллиона человек, влоги о её тренировках и жизни собирают десятки тысяч просмотров.

Цель, как и у многих в её возрасте, – стать олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Казалось бы, достаточно обычная история.

Ведением канала занимается отец фигуристки Михаил Лебедев, его голос можно услышать за кадром во всех роликах. В интервью изданию Liberty Magazine он рассказывал, что долгое время занимался хоккеем.

Мирослава Лебедева Фото: Из соцсетей Мирославы Лебедевой

Несколько недель назад в блоге Елены Родиной было опубликовано видео с маленькой фигуристкой, которую бросают на пол. Его анонимно прислали администратору на почту, конкретных лиц идентифицировать невозможно – но многие признаки указывали на то, что девочкой может быть именно Мирослава – к примеру, в некоторых роликах она появлялась в такой же жёлтой куртке.

Михаил Лебедев подтвердил догадки в официальном комментарии RT:

«Этому видео как минимум месяцев семь. Всей ситуации я не помню. Да, на видео мы. Как это могло быть? Мы держали одну и ту же сумку во время какого-то спора, тянули её друг к другу, у Миры руки с этой сумки сорвались, и она упала. Я поднял её за куртку, и мы пошли. Был повышенный тон, строгость. Мирослава пыталась показать своё я. Небольшой спор. Никакой агрессии, никаких швырков, пинков и так далее», – заявил мужчина.

В марте в соцсетях также завирусился ролик, где собраны отрывки из разных видео с канала Мирославы. На них отец отчитывает девочку за лишний вес.

Мирослава Лебедева Фото: Из соцсетей Мирославы Лебедевой

«С женой, конечно, часто ссоримся на этой почве — ей всегда кажется, что я слишком жёсткий и много ругаюсь. Но она не понимает, как это сложно, целый день быть в тренировочном процессе, среди бесконечных интриг и сплетен вокруг. Мне как мужчине очень сложно находиться в женском коллективе: я привык всё напрямую делать и говорить, но здесь всё иначе, здесь в глаза говорят одно, а потом — всё наоборот. Каждое твоё слово переворачивается по 10 раз и выдаётся за действительное», – отмечал Михаил.

В комментариях под видеороликами часто можно встретить сопереживающих девочке людей – отца просят быть помягче, пожалеть своего ребенка, а также критикуют его методы воспитания.

Ждём чем закончится история Мирославы, которая уже вышла за пределы фигурного сообщества: о ней написала в телеграм-канале Ксения Собчак.

«В случае с отцом девочки-фигуристки, которую он тиранит, видео, где точно должны возбудиться все, кому положено по статусу — вот это. Здесь дело не в психологическом насилии, здесь уже реальное физическое. Отправим запросы, попросим о проверках», – написала бывшая телеведущая.