Топ-12 событий в фигурке, которые походили на розыгрыш, но оказались правдой. Рейтинг

Что было самым неожиданным: возвращение Медведевой к Тутберидзе, приостановка карьеры Загитовой или переход Косторной в пары?

Новости и события в фигурном катании бывают настолько невероятны, что в них порой невозможно поверить. Происходящее кажется какой-то шуткой — удачной или не очень — но только не правдой. Однако там, где кипят ледовые страсти, сюжетные повороты ничем не уступают сериалам. Никогда не знаешь, каких сюрпризов ждать от главных героев и к чему приведут внезапные перемены.

Ясно одно: скучать с фигуристами никогда не придётся. В любой момент они способны чем-то удивить, застав врасплох болельщиков и журналистов.

Пора выяснить, какое событие в фигурном катании больше всего походило на розыгрыш, но оказалось правдой. Участвуют самые яркие истории последних лет. Если мы что-то несправедливо забыли, то напишите об этом в комментариях. Внизу 12 номинаций, голосуйте!

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