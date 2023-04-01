Топ-12 событий в фигурке, которые походили на розыгрыш, но оказались правдой. Рейтинг

Новости и события в фигурном катании бывают настолько невероятны, что в них порой невозможно поверить. Происходящее кажется какой-то шуткой — удачной или не очень — но только не правдой. Однако там, где кипят ледовые страсти, сюжетные повороты ничем не уступают сериалам. Никогда не знаешь, каких сюрпризов ждать от главных героев и к чему приведут внезапные перемены.
Ясно одно: скучать с фигуристами никогда не придётся. В любой момент они способны чем-то удивить, застав врасплох болельщиков и журналистов.
Пора выяснить, какое событие в фигурном катании больше всего походило на розыгрыш, но оказалось правдой. Участвуют самые яркие истории последних лет. Если мы что-то несправедливо забыли, то напишите об этом в комментариях. Внизу 12 номинаций, голосуйте!
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Переход Александры Трусовой к Соколовской
Ещё один переход, который нарушил всякую логику. Если бы Александра Трусова покинула Тутберидзе после Олимпийских игр, никто не удивился бы. Наоборот, этого ждали. Но Саша спокойно выступила на гастролях шоу «Чемпионы на льду», отдохнула, провела сборы в Новогорске и ничем не выдавала грядущие перемены.
На контрольных прокатах в сентябре Русская ракета продемонстрировала новую короткую программу от Даниила Глейхенгауза и словила немало комплиментов. Новую произвольную не показала из-за травмы спины, а потом непринуждённо перешла к Светлане Соколовской в ЦСКА.
Многие, естественно, посчитали, что Саша захотела тренироваться вместе с бойфрендом Марком Кондртюком. Но романтическая теория не подтвердилась.
Беременность Александры Степановой
Танцевальный дуэт Александры Степановой/Ивана Букина намеревался продолжить спортивную карьеру после Олимпиады в Пекине, но в новый сезон фигуристы не вышли. Саше необходимо было залечить старую травму спины: обострение боли и в прошлом не раз её беспокоило.
Девушка отказалась кататься в ледовых шоу и почти не давала о себе знать в соцсетях. Болельщики подозревали, что отсутствие спортсменки связано с чем-то иным. Некоторые даже верили в слухи, что Саша беременна. Однако заявления Ивана Букина о возможном участии в чемпионате России и свежие фото с тренировок в конце декабря быстро положили конец этим сплетням.
А спустя три месяца Саша поделилась кадрами из роддома. Девять месяцев пролетели как один день.
Возвращение Евгении Медведевой к Тутберидзе
Истинным шоком из области «необъяснимо, но факт» ознаменовалось возвращение к Тутберидзе Евгении Медведевой. Из-за пандемии-2020 фигуристка провела несколько месяцев в Японии. Доступ в Канаду для неё был закрыт, да и возможность уехать в Россию появилась не сразу. Женя не унывала и регулярно поддерживала связь с Брайаном Орсером на расстоянии. На контрольных прокатах он наблюдал за ней с помощью смартфона, а их союз казался нерушимым. Болельщики предполагали, что Женя пойдёт по стопам Нэйтана Чена и продолжит самостоятельно тренироваться в России, пока не откроют границы.
Но вместо этого она всех поразила внезапным воссоединением с Тутберидзе. Каким образом произошло примирение – до сих пор предмет обсуждений. Но главное, что Женя и Этери благополучно наладили отношения и простили друг друга.
Переход Алёны Косторной в парное катание
Алёна Косторная никогда не скрывала, что любит парное катание и даже хотела выступать в этом виде. Но одно дело — пробовать какие-то элементы на тренировках и шоу, и совсем другое — реально начинать всё с нуля в малознакомой дисциплине. Тем более в 19 лет, когда другие российские парницы в этом возрасте уже берут серьёзные награды.
Но операция на бедре помогла Алёне переосмыслить прошлое и принять решение всей жизни. Чемпионка Европы обнаружила, что при выполнении парных элементов её не беспокоят боли в ноги. А вот на прыжках — беспокоят. Чем не намёк, что пора осуществить давнюю мечту?
Надёжный партнёр в лице Георгия Куницы у Алёны есть, как и желание продолжить карьеру. Осталось дождаться ребят на первых соревнованиях, где станет понятно, насколько серьёзна вся эта затея.
Возвращение Александры Трусовой и Алёны Косторной к Тутберидзе
Дорога обратно в «Хрустальный» у Косторной и Трусовой получилась не менее яркой, чем уход оттуда. Алёна неважно выступила в финале Кубка России и поняла, что без строгого тренера собрать себя к Олимпиаде не сможет. Но принимать назад Тутберидзе её не спешила. Юную бунтарку заставили ждать милости бывшей наставницы несколько дней, а потом публично раскаяться на Первом канале.
Воссоединение с прежним штабом у Саши прошло заметно легче. Выдающуюся квадистку без проблем приняли обратно, а расставание с Плющенко прошло максимально ванильно.
Четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева давно приручила тройной аксель, поэтому его наличие в её контенте никого не удивляет. Совсем другая история с четверным тулупом. Этот прыжок она впервые показала на тренировке в конце ноября 2019-го. Квад от взрослой, полностью сформировавшейся девушки выглядел чем-то невероятным. Если бы не видео в качестве доказательства, то, наверное, не все поверили бы в реальность четверного у Лизы.
Последние сомнения Лиза развеяла на чемпионате России – 2020. Там при зрителях и судьях она сделала первую попытку квад-тулупа в рамках соревнований. Императрица упала, но произвела настоящий вау-эффект.
Сотрудничество итальянца Даниэля Грассля с Тутберидзе
Известный итальянский фигурист Даниэль Грассль тоже решил круто изменить свою жизнь. В середине сезона он приехал в Москву к Этери Тутберидзе, чтобы стать под её руководством лучшей версией себя. Жуткий хейт во время чемпионата Европы не остановил молодого спортсмена. К чемпионату мира он продолжил готовиться в «Хрустальном».
В Сайтаме на главный старт его впервые выводила Тутберидзе. Выглядело это очень мило и трогательно. Пока существенного прогресса в оценках Даниэля, конечно, не наблюдается, но всё впереди. Он верит, что вместе с Этери достигнет успеха.
Переход Александры Трусовой и Алёны Косторной в «Ангелы Плющенко»
Александра Трусова оформила свой переход в «Ангелы Плющенко» по всем правилам — как раз начале мая 2020-го, пока открыто окно переходов. Но от этого болельщикам легче не стало. Внезапная смена лучшего тренерского штаба на молодой коллектив двукратного олимпийского чемпиона особого оптимизма не внушала.
Главным плюсом являлся индивидуальный подход и статус примы у Плющенко. Но лишь до тех пор, пока в «Ангелы» не сбежала ещё и Алёна Косторная. Фигуристка, которая феерила с тройным акселем весь сезон, вдруг захотела кардинально поменять подход к тренировкам. Алёну не остановили ни сомнения родителей, ни невозможность официально выступать за новую школу из-за позднего перехода.
Переезд Евгении Медведевой в Канаду к Брайану Орсеру
После Олимпиады в Пхёнчхане былое тепло между Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе, конечно, растаяло, но их тандем по-прежнему считался нерушимым. Сама фигуристка не поддерживала мнения о возможном переходе. Женя твёрдо заявляла, что покидать наставницу она не собирается и продолжит тренироваться в «Хрустальном».
Тем не менее в начале мая 2018-го СМИ заполонили новости о переезде Жени в Канаду. На другой конец света она решила отправиться, чтобы кататься под руководством Брайана Орсера. Без страха и сомнений. Болельщики переживали из-за серьёзных перемен едва ли не больше, чем их любимица.
«Это был мой выбор, самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу светлое и счастливое будущее. Просто хочу двигаться вперёд. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом», — рассказывала Медведева «Олимпийскому каналу».
Отмена чемпионата мира — 2020
С началом пандемии коронавируса было много разговоров об отмене главного старта фигуристов в Канаде. Однако до последнего сохранялась надежда, что столь важный турнир всё-таки проведут. Пусть без зрителей, со строгими ограничениями и без обещанной яркой церемонии вручения премии ISU Skating Awards. Неужели спортсменов оставят под конец сезона без медалей? А как же кропотливая подготовка Алёны Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой? Эти чудо-девочки обязаны занять весь подиум в Канаде!
Увы, Алёна, Саша и Аня, как и другие фигуристы, остались в 2020 году без чемпионата мира. Его отменили всего за несколько дней до начала.
Дебют Алины Загитовой в качестве певицы
Алина Загитова пробовала себя в самых неожиданных сферах. Но выйти на сцену с популярной певицей Zivert? Неужели это не шутка? Олимпийская чемпионка ни капли не шутила. Взялась за новое увлечение предельно серьёзно и постаралась за несколько недель прокачать вокальные навыки. Алина занималась с преподавателем и делилась кадрами уроков в соцсетях. И всё равно скептики предполагали, что петь фигуристка в итоге не будет. Максимум примерит на себя роль бэк-вокалистки.
Но на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» Алина спела самостоятельно целый куплет. Пела не вживую, а под свою фонограмму: волнение от дебюта на сцене и так давало о себе знать.
Сейчас Алина продолжает заниматься вокалом и получает удовольствие от музыкального хобби.
Объявление Алины Загитовой о паузе в карьере
Завоевав титул чемпионки мира в 2019 году, Алина Загитова собрала так называемый «Большой шлем» в женском одиночном катании. Веского повода продолжать карьеру у неё, на первый взгляд, не было, поэтому она активно искала мотивацию перед новым сезоном. Девушка хотела и дальше радовать многочисленных фанатов по всему миру и заниматься любимым делом.
«Я не могу представить жизнь без фигурного катания. Я живу им. Важно делать именно так. Я хочу выступать без ошибок, как в сезоне-2017/2018. Хочу показывать отличные прокаты и радовать зрителей», — рассказывала Загитова изданию Number.Bunshun.
В сентябре Алина с триумфом появилась на контрольных прокатах и включилась в очередную соревновательную гонку. Отстаивать место под солнцем с выходом во взрослые сразу трёх юниорок Тутберидзе оказалось сложно, но олимпийская чемпионка справлялась. Вплоть до финала Гран-при в Турине, где по неведомым причинам неудачно откаталась в произвольной программе. Алина даже отказалась от участия в показательных выступлениях, чем очень напугала поклонников.
Ещё больше спортсменка напугала, когда спустя несколько дней пришла в студию новостей на Первом канале. Подозрения, что подобный визит не к добру, полностью оправдались. Алина приостановила карьеру. Напоминало всё это кошмарный сон, но, к сожалению, оказалось правдой.
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