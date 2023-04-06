«Изучать с Мишиным прыжки – одно удовольствие». Интервью с яркой юниоркой из Петербурга

Уже целый год чемпионка Европы Софья Самодурова занимается тренерской работой в Санкт-Петербурге. Из учениц молодого тренера ярче всех в этом сезоне блистала Агата Петрова. Она стартовала в этом сезоне 12 раз (а заявлялась ещё больше). В свои 12 лет Агата завоевала две медали этапов Гран-при России, а также отобралась в финал серии, где оказалась самой юной участницей.

Пока в её арсенале нет элементов ультра-си, но всё в процессе, а прямо сейчас Агата запоминается своей пластикой, артистизмом и необычными программами. Добавить к этому ещё один-два ультра-си – и можно будет бороться за самые высокие места.

«До семи лет совмещала фигурное катание с художественной гимнастикой»

– Как в твоей жизни появилось фигурное катание?

– Мой старший брат был хоккеистом, я часто ходила к нему на тренировки, на всё смотрела и периодически там засыпала. Как-то раз уснула на занятии, просыпаюсь, а на лёд в это время вышла старшая группа фигуристок. Я на тот момент не знала другого вида спорта, кроме хоккея, говорила: «Давайте в хоккей». А потом увидела фигуристок и сразу сказала: «Мама, отдавай!»

Одновременно с фигурным катанием я начала заниматься художественной гимнастикой. Утром занималась фигурным катанием, а вечером шла на гимнастику. До семи-восьми лет совмещала, а потом пошла учёба, и я решила выбрать один вид спорта.

– Получается, у тебя спортивная семья?

– Да. Младшая сестра ходит на хореографию – детский балет — и на танцы, потом выберет, что ей больше нравится. Смотрю на неё – у меня так на хореографии стопа никогда не натянется (смеётся). Папа раньше хоккеем занимался.

– Сколько уже времени ты занимаешься в группе Татьяны Николаевны Мишиной?

– Больше года, я пришла в прошлом сезоне. Мой прошлый тренер Карина Владимировна Сухих вывела меня на контрольные прокаты, и потом я уже перешла в группу к Татьяне Николаевне. У нас всё дружно, с каждым легко найти общий язык. С Татьяной Николаевной хорошо общаемся, с Софьей Вячеславовной, с Владиславом Дмитриевичем [Сезгановым].

Младшая группа Мишина Фото: из личного архива Агаты Петровой

– Когда ты поняла, что фигурное катание – это не просто хобби?

– Лет в шесть-семь поняла, что это большой спорт, что надо работать, быть лучше кого-то. Ты должен быть лучше, чтобы за тобой тянулись, чтобы был соперник в группе, такой же, как ты.

– Сейчас ты чувствуешь, что есть конкуренция в группе?

– У нас есть в группе девочка моего года, Софья Ермолова, мы с ней имеем одинаковый набор, всё учим, соревнуемся и на турнирах, и на тренировках, а вне этого просто общаемся как хорошие друзья. Соперничество – только на стартах и на тренировках.

«Алексей Николаевич Мишин помогает не только с прыжками»

– Над чем больше нравится работать – над прыжковой техникой, над второй оценкой?

– Над всем, на самом деле. И во вращениях придумывать разные фишечки, и прыжки изучать с Алексеем Николаевичем Мишиным – одно удовольствие.

Алексей Николаевич помогает не только с прыжками, он недавно ставил мне всякие штучки во вращении, сейчас одно из них в программе так и выполняется, как он поставил. Может давать нам упражнения, когда старшие заняты – кто-то будет прыгать вместе с ним, с кем-то над дорожкой поработает. Тут уже как он решит (улыбается).

– Ты рассказывала, что работаешь над элементами ультра-си, например, над четверным тулупом. Самой интересно изучать сложные прыжки или это просто необходимость?

– Это моё желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си. Рома Хамзин из нашей команды прыгает ультра-си – тулуп и аксель. У меня это было в начале сезона, на сборах, а потом начались частые старты, практически каждую неделю, поэтому не успеваем их отработать. Пока остановились. Думаю, последние старты пройдут, и снова начнём их изучать.

Агата Петрова, Софья Самодурова и Герман Ленков Фото: из личного архива Агаты Петровой

– Во второй половине сезона соревнования шли чуть ли не каждую неделю. Случалось ли такое раньше и как ты справляешься с такими частыми стартами?

– В прошлом сезоне не было таких частых соревнований, поскольку по первому спортивному меньше стартов, лишь периодически я выступала по разряду КМС. Сейчас пару стартов подряд откатала и привыкла, не особо нервничала, всё спокойно прошло.

– Чем больше соревнований, тем лучше?

– Да, это большой опыт. Неудачно отстартовал – набрался опыта, на следующем старте исправился и всё сделал. Так что это не только нагрузка.

– Что привлекает больше – тренировки или сам выход на старт?

– Зависит от того, как подготовлена (улыбается). В любом варианте нужно выходить и показывать свой максимум, что не смог – иди исправляй, нарабатывай.

«Видела Софью Самодурову ещё спортсменкой, она меня очень вдохновляла»

– В финале Гран-при ты была самой юной участницей. Не добавляло ли волнения?

– Нет, я уже соревновалась со всеми на этапах Гран-при. На первом этапе было немножко нервно, но потом поняла – набор у нас в короткой у всех одинаковый, только в произвольной различаются прыжки, поэтому надо делать всё, и тогда всё будет хорошо.

– На жеребьёвке первенства России тебе достался 13-й номер, и ты отметила, что он уже становится твоим счастливым. Ты считаешь себя суеверной спортсменкой?

– Не особо, я отметила этот номер, потому что он мне четыре раза подряд попался. Так что посчитала его очень счастливым (улыбается). Хотя кто-то может подумать – пятница 13-е, невезучее число. Мне в этом году как раз 13 лет будет. Ещё часто выпадает девятый номер, но тут я тоже не удивляюсь, у меня день рождения 9-го числа.

– А есть вообще какие-то ритуалы перед стартами, которые помогают собраться?

– Если завтра катать короткую, обычно сажусь вечером с игрушками, включаю наушники и «катаю» программу. Ещё наш хореограф Елизавета Евгеньевна [Навиславская] подарила пёрышко и сказала мне с ним играть. Я купила себе ещё пёрышек, сижу теперь, играю с ними.

– Как выстраивается ваша совместная работа с Елизаветой Евгеньевной? Про «пёрышки внутри и снаружи» – это её фраза?

– Да (улыбается). Мы работали над произвольной программой «Фламинго», а потом и над короткой. Она приходит к нам, и тренеры определяют, кто сколько будет с ней в этот раз работать. На полу в группе вместе с ней занимаемся, иногда могу перед тренировкой дополнительно позаниматься, всё зависит от того, сколько у нас льда.

Если занимаемся группой на полу, то она может давать какие-то задания на развитие воображения: например, качаем пресс и одновременно думаем, как ещё можно использовать, допустим, кроссовки. Потом идём и быстренько записываем на листочке, пока есть минута. В крокодила можем поиграть, с пёрышком занимались отработкой пластики. Мне очень понравилась эта её фраза.

Агата Петрова Фото: из личного архива Агаты Петровой

– Необычная произвольная программа про фламинго очень запомнилась с первых же стартов. Как проходила постановка с Софьей Самодуровой?

– Фламинго редко кто катает (смеётся). Катают птиц – лебедя, жар-птицу, но не фламинго. Предыдущая произвольная была у меня два года, она мне нравилась, весёлая такая, но надо было её менять. В то время как раз появилась Софья Вячеславовна. Она поработала месяц с нами, разобралась во всём, и ей тренеры предложили: «Нам надо поменять программу, хочешь – попробуй». Мы с ней обсудили музыку и детали, тренеры решили заранее и предложили мне, а мне всё понравилось. Постепенно начались пробы, сначала решили с набором прыжков, запасные варианты, а потом уже начали ставить все заходы.

С Софьей Вячеславовной мы сразу сработались, я видела её ещё спортсменкой, она меня очень вдохновляла.

«Туктамышева кайфует, когда катается, делает всё с таким удовольствием!»

– С Софьей Вячеславовной ты работаешь почти год, вы уже успели друг друга узнать в работе. Можно ли сказать, что она строгий тренер?

– Мы с ней очень хорошо общаемся, она требовательный, хороший тренер. Может немножко отругать, если что-то не делаешь.

– Она недавно отмечала, что за бортиком волнуется гораздо больше, чем когда каталась сама. Это не передаётся спортсмену?

– Это сложнее, да. Когда катаешься, ты что-то можешь сделать, исправить, перестроить каскад. А стоять за бортиком и ждать, что сделает спортсмен… Думаю, это сложнее, чем просто кататься.

Софья Вячеславовна не показывает это. Может поговорить с кем-то, обсудить, но тебе не покажет, что нервничает. Наоборот, хорошо настроит.

– Ты отмечала раньше, что тянешься за многими старшими ребятами из группы – Лизой Туктамышевой, Женей Семененко и другими. Какие качества тебя привлекают в этих фигуристах? В чём хочется быть на них похожей?

– Лиза кайфует, когда катается, делает всё с таким удовольствием! Заряжает публику – и неважно, веселая песня или нет. Женя же слушает кейпоп, сам заряжается от этой музыки и потом заряжает этой энергией весь народ! Мне нравятся их программы, нравится, как они прыгают.

Матвей Ветлугин – самый спокойный, но может и повеселиться, он одновременно очень сконцентрированный и очень веселый. Иногда судит на соревнованиях, и у нас на тренировке ставил уровни, что-то подсказывал, помогал с этим. Ещё с ним очень интересно раскатываться, до тренеров, когда ещё никто не пришёл – придумывает такие шаги, которые выглядят очень сложно, а повторить их легко.

– По твоим постам складывается впечатление, что ты с улыбкой реагируешь даже на какие-то неудачи и непростые моменты. Откуда в тебе это, как думаешь?

– Я очень позитивный человек, люблю веселиться. Ну, упала – это опыт, почему бы и нет, потом пойдёшь и исправишь. Такие же старты ещё будут, мне ещё долго по юниорам кататься. По взрослым сейчас подняли возраст, мне туда рано не уйти. Так что ещё будут старты – исправимся в следующий раз.

Наверное, это идёт изнутри. То, что случилось – это не исправить, можно работать дальше — и всё. У меня есть младшая сестра, которая меня веселит всегда. Или, например, я пришла в раздевалку после произвольной на финале Гран-при, ко мне девочка подошла, рассмешила, дала шоколадку – и я весёлая пошла на трибуну.

– Хэштег к фотографиям #лучшеевпереди – это твоя задумка?

– Мы с мамой подумали, что это хороший хэштег, и сделали его, он позитивный. Мне часто говорят, что всё впереди. Если что-то неудачное случилось или даже когда всё хорошо, это показывает стремление вперёд.