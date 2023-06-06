«Семья создаётся для любви и сплочённости». Футболист 5 лет покорял красавицу-фигуристку

Лена давно поняла, какой будет женой для своего Константина.

В фигурке вновь прозвенели свадебные колокола! Да ещё на пару с футболом. А всё потому, что 5 июня свои сердца соединили бывшая одиночница Елена Радионова и игрок московского ЦСКА Константин Кучаев. Они практически не светили отношения и прошли испытание временем. Вместе молодожёны целых пять лет, но за годы их любовь стала лишь крепче и глубже.

А ведь этого счастливого обмена кольцами могло и не быть. До знакомства с Костей Лена отшивала всех ухажёров, без остатка посвящая себя спортивной карьере. Влюблённого футболиста ждала та же участь, но он перешёл в активное наступление и добился благосклонности девушки.

«Отшивать просто, здесь не надо изощряться»

Когда Константин Кучаев случайно заметил на просторах соцсетей Елену Радионову, она уже была известной титулованной фигуристкой. Чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовая медалистка чемпионата мира — завоевать девушку с таким послужным списком очень непросто. Тем более если она сама сознательно отказалась от романов, поставив на первое место в жизни спорт. За яркой красавицей, безусловно, постоянно бегали парни, но все попытки ухаживаний она категорически отвергала. Ссылалась на занятость, что было абсолютной правдой. Особенно в напряжённом олимпийском сезоне-2017/2018.

Елена Радионова Фото: РИА Новости

«Говорила, что нет времени. Извините. Отшивать просто, здесь не надо изощряться», — признавалась Елена Радионова в «РИА Новости».

Однако именно в том самом олимпийском сезоне на горизонте Лены замаячил футболист. На первый взгляд, у него почти не было шансов: мало того, что спортсменка пропадала на катке и не желала никаких отношений, так ещё и не интересовалась футболом, а игроков считала непорядочными людьми. Но Костя принял вызов и растрогал красавицу-блондинку милыми сообщениями. Спустя месяц переписки она согласилась на свидание.

А дальше… А дальше они не расставались.

«Раньше я не была знакома с футболом»

Сначала спортсмены скрывали роман, но 18 марта 2020 года в день рождения Кости Лена решилась наконец-то выложить их совместное фото в соцсетях. Все сразу поняли: ребята вместе. К тому времени фигуристка не выходила на старты более двух лет, но официально объявляла о завершении карьеры в конце сентября. Окончательно попрощаться с соревнованиями ей было сложно морально. Крепкое мужское плечо помогло пережить этот болезненный период. Лена открыла новую главу жизни, готовая покорять незнакомые вершины. И на каждой странице, безусловно, прописалась любовь.

Елена Радионова Фото: Из личного архива Елены Радионовой

Благодаря Косте Лена изменила отношение к футболистам. Оказалось, среди них много отличных парней. Она даже разобралась в некоторой специфике, но никогда не лезла к бойфренду с советами. Просто поддерживала изо всех сил и окружала заботой. Костя, в свою очередь, узнал о видах прыжков в фигурном катании, но страстью ко льду не воспылал.

«Раньше я не была знакома с футболом. Сейчас действительно стала немного лучше в нём разбираться. Где-то и я могу поделиться с Константином своим спортивным опытом. Поставила его на коньки? Это громко сказано. Один раз на льду в Праге мы попробовали с ним покататься», — рассказывала Радионова «Вечерней Москве».

О замужестве Лена тогда не думала, но свою роль в браке видела достаточно чётко. Обязательно хотела заниматься делом и не сидеть дома. А ещё не позволять мужу впадать в уныние и не спешить рубить отношения, если что-то пойдёт не так.

«Жена не должна этого допускать. Это её задача. А периоды бывают разные. Семья создаётся для любви и сплочённости», — делилась Радионова в интервью «РИА-Новости».

«Лучшее, что со мной произошло в 2022 году!»

Перестав скрывать отношения, Лена и Костя всё равно продолжили беречь личную жизнь от внимания публики. Совместные фотографии в соцсетях выкладывали редко. Поклонники считали их почти семейной парой и регулярно проверяли наличие на безымянных пальцах колец: вдруг спортсмены захотели тайно пожениться?

Годы шли, а никаких признаков женитьбы не наблюдалось. Влюблённые отнюдь не спешили вступать в супружеский статус и наслаждались текущим моментом.

Долгожданное предложение Костя сделал Лене под конец 2022-го. Они вместе отдыхали в горах, где царили сказочные зимние пейзажи. В атмосфере этого волшебства футболист попросил руки и сердца возлюбленной. Девушка не сомневалась: она уверенно приняла изящное колечко и осчастливила новоиспечённого жениха.

Елена Радионова Фото: Из личного архива Елены Радионовой

«Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала «Да»! — опубликовала Радионова фото с колечком в соцсетях.

«Пять лет вместе, один день в браке»

Со свадьбой жених и невеста тоже не слишком торопились. Отложили до лета и не прогадали: в начале июня Москву украсила зелень, а погода позволила надеть Лене элегантное нежное платье с длинным разрезом. Наряд идеально подчеркнул безупречную фигуру чемпионки и приковал к ней взгляды не только Кости и гостей, но и случайных свидетелей у загса. Единственное беспокойство вызывал подол платья, на который можно было легко наступить и споткнуться. Но Лена без проблем справилась с платьем и поразила всех грациозной походкой. Из загса она выходила, будто модель, да и Костя в строгом чёрном костюме ей не уступал: получилась бесконечно красивая пара!

Елена Радионова Фото: Из личного архива Елены Радионовой

Уже из автомобиля ликующие супруги выложили в соцсети фотографию с обручальными кольцами. Лена подписала: «Муж и жена».

А вскоре опубликовала трогательный пост: «Пять лет вместе, один день в браке». Поздравить молодожёнов поспешили множество других фигуристов. Так, Елизавета Туктамышева, Юлия Липницкая, Алиса Ефимова, Анастасия Губанова оставили лайки. Софья Самодурова, Артур Даниелян, Морис Квителашвили, Александра Бойкова отметились в комментариях. Тёплые слова написали также известные гимнастки Евгения Канаева и Ангелина Мельникова.

Елена Радионова Фото: Из личного архива Елены Радионовой

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова и вовсе посвятила свадьбе Лены и Кости отдельную запись на личной страничке.

«Лена! Дорогая моя! Поздравляю вас с таким прекрасным днём! Пусть ваша семья будет красивой и счастливой!» — обратилась Тарасова к Радионовой в соцсетях.

Пожалуй, теперь пора прекратить споры, что популярнее в России: футбол или фигурное катание. Союз Лены и Кости доказывает, что между двумя такими разными видами способна царить полная гармония. Лёд и футбольное поле совместимы. Ведь любовь творит чудеса.