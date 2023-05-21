«Чел, тебя же засмеют!» Куница удивил Косторную при первой встрече — теперь они женятся

Яркий роман двух фигуристов прямо сейчас стремительно набирает обороты. Между прочим, в прямом смысле. Алёна Косторная и Георгий Куница активно осваивают тройные подкрутки и выбросы на тренировках, а в свободное время смотрят сериалы и ездят к родителям на выходных. Словно настоящая семейная пара! Не хватает только колец на безымянных пальцах ребят. Но скоро это изменится: влюблённые уже помолвлены и готовятся к свадьбе.

Однако, несмотря на текущую идиллию, когда-то Алёна и подумать не могла, что будет встречаться с Гошей, да и он сам испытал к ней нежные чувства отнюдь не с первого взгляда. Прежде чем обрести общее счастье, спортсменам пришлось разойтись по разным дорогам на несколько лет и заново встретиться.

Эта отсрочка пошла им на пользу. Оба повзрослели, пережили удары судьбы и как нельзя вовремя появились друг у друга. Теперь они рука к руке идут и по жизни, и по крутым склонам большого спорта.

«Он когда пришёл, это вообще кошмар был!»

Алёна Косторная и Георгий Куница в прошлом вместе катались в группе Этери Тутберидзе. На тот момент почти не общались. Когда Гоша впервые пришёл в «Хрустальный», там уже тренировалась Алёна и прекрасно знала «местные законы». Надевать защитные шорты парням — не комильфо. Как и натягивать тренировочные штаны на коньки. Гоша был не в курсе, чем изрядно позабавил будущую чемпионку Европы и автоматически вычеркнул себя из претендентов на её сердце.

«Он когда пришёл, это вообще кошмар был! Я ещё подумала: «Ни фига себе, чел, тебе не попёрло, сейчас тебя засмеют». Почему — сейчас объясню. Мы как-то все привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть они не на ботинок, без штрипок, без ничего, а эти спортивки стандартные Nike, где к верху пошире, а к низу заужены — щиколотку держат. И всё: конёк не закрывают.

А он в этих классических штанах, которые на конёк снизу застёгиваются, в нажопнике — у нас в нажопнике только девочки катались. И то — когда учили прыжки. То есть если мальчик выйдет в нажопнике — это всё. Это кринж-контент», — рассказала Косторная в YouTube-шоу «Без воды».

Георгий Куница и Алёна Косторная в шоу «Без воды» Фото: Кадр из трансляции

Необщительный и отличающийся от других воспитанников «Хрустального» Георгий ни с кем из них особо не сдружился. В том числе с Алёной. Раскрыться в социальном плане ему помог переезд в Питер, где он начал карьеру в парном катании у Тамары Москвиной. Но вот достичь серьёзного прогресса в спортивной карьере не получилось. Его пара с Евгенией Тумановой соревновалась полтора сезона и распалась, так и не доехав до чемпионата России — 2022. Новую партнёршу искать Гоше не стали: перед Олимпиадой все силы в клубе Москвиной были брошены на топовые пары, поэтому с ним вежливо расстались и посоветовали вернуться в Москву.

Тем временем Алёна переживала собственные спортивные драмы. Потеря тройного акселя из-за карантина в период пандемии, неоправдавшийся переход в «Ангелы Плющенко», возвращение к Тутберидзе и перелом кисти накануне всё того же чемпионата России — 2022: кажется, от них обоих отвернулась фортуна, чтобы затем соединить их сердца.

Растерянные, ненужные своим прежним крутым тренерским штабам, с очень туманными перспективами в фигурном катании — именно такими встретились вновь повзрослевшие Алёна и Гоша. Чисто ради парных выступлений в ледовых шоу. А в итоге между ними пробежала искра и разгорелась в неукротимое пламя.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок

Выступая в ледовых шоу, фигуристы заметно сблизились. Алёна обратила внимание, каким классным и внимательным парнем стал Гоша, а его покорили её умение шутить и забота. Тем не менее девушка думала, что встречаться и кататься — это табу, но проиграла сопротивление чувствам. Душу при этом терзали сомнения: вдруг у Гоши нет ответной симпатии? Но опасения были напрасны. Куница всегда считал Алёну красоткой, а открыв для себя её лучшие человеческие качества понял, что она — та самая.

Решающую роль в зарождении романа спортсменов сыграли вареники с картошкой. Женская мудрость подсказала Алёне накормить Гошу после поздней тренировки, и с тех пор они стали вторыми половинками друг друга.

«У нас была репетиция, мы пришли домой уставшие. Вместе не жили, просто было поздно, и я проводил её до квартиры. Алёна спросила: «Ты, наверное, есть хочешь? Накормить?» И сварила вареники с картошкой», — поделился Куница в YouTube-шоу «Без воды».

Георгий Куница и Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Отношения влюблённых развивались так же бурно, как и планы на общую спортивную карьеру. Покатавшись в ледовых шоу, Алёна с Гошей загорелись идей образовать новую спортивную пару. Съездили отдохнуть на Кубу и приступили к ударной работе. Результат показали в конце апреля, откатав короткую программу для нового сезона перед зрителями. А ещё заявили о желании поучаствовать в открытых контрольных прокатах. Про возвращение в одиночное Косторная больше не думает. И головой, и сердцем она теперь в парном виде.

Георгий Куница и Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

На тренировках ребята не ссорятся, хотя, зачастую Алёна не понимает, что должна делать. В парном катании многое для неё как бывшей одиночницы в новинку, отсюда и возникают проблемы. Гоша проявляет терпение: никогда не вымещает раздражения на любимую. Видит, как ей тяжело, и ценит её старания.

Для дерзкой Алёны такой понимающий парень — находка. Вместе они идеально дополняют друг друга, достигая заветной гармонии.

«Не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу»

Алёне всегда было очень важно, чтобы её избранник понравился семье, поэтому она очень переживала, когда впервые представила Гошу многочисленной родне. С трепетом ожидая вердикта близких, она надеялась, что он придётся всем по душе. Молодой человек, напротив, не волновался, он даже не подозревал, что родные Алёны внимательно его анализируют.

«У меня вот так всё сжимается… Думаю: «Господи, Господи, зачем я это всё придумала!» Но в итоге минут через сорок — он со всеми пообщался, где-то шутканул, где-то посидел — все сказали: «Супер, класс, это намного лучше всех твоих предыдущих, поэтому идеальный вариант», — рассказала Косторная в YouTube-шоу «Без воды».

Георгий Куница и Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Семья Алёны не зря одобрила Гошу в качестве её спутника жизни. Из парня получится не только заботливый муж, но и прекрасный отец. Гоша очень любит детей и души не чает в крохотной сестрёнке, которой всего годик. Возможно, теплом к детям он постепенно заразит и Алёну. Пока же она признаётся, что её больше умиляют картинки кошечек и собачек, нежели малышей.

В любом случае прямо сейчас Алёне с Гошей комфортно вдвоём. Комфортно настолько, что они готовы узаконить свои отношения и пожениться. О том, что обручились и планируют свадьбу, фигуристы хотели рассказать сами, но журналисты-инсайдеры их опередили. Алёна в долгу не осталась.

«Упс… Интриги не вышло. Большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023 действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным ГОШЕЙ выше облаков!

Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу!» — написала Косторная у себя в соцсетях, выложив фото с обручальными кольцами.

Георгий Куница и Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Когда состоится свадьба Алёны и Гоши — неизвестно, но есть ощущение, что до конца лета фигурное катание пополнится ещё одной счастливой супружеской парой.

Совет да любовь нашим фигуристам!