Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Как поют фигуристы: Загитова, Медведева, Трусова, Костомаров, Навка, Сотникова, Косторная — рейтинг, голосование, опрос

От Загитовой и Трусовой до Костомарова и Жулина. Кто из фигуристов поёт лучше всех?
Анастасия Матросова
Как поют фигуристы
Комментарии
Вас удивят некоторые кандидатуры.

Наши фигуристы очень часто пробуют себя в чём-то неспортивном. Сняться в кино или в клипе, сыграть на сцене, выйти на подиум – чего только не было! Но самой популярной сферой всё равно остаётся музыка.

Пробовали себя в вокале очень многие фигуристы, причём до того, как это стало мейнстримом. Ягудин, Навка, Жулин, Загитова и Медведева, Косторная и Трусова… Некоторые даже успешно выступали в музыкальных шоу или связали свою жизнь с шоу-бизнесом.

Эксперт оценила пение Загитовой и Медведевой:
Кто поёт лучше — Загитова или Медведева? Разбираемся с педагогом звезды детского «Голоса»
Эксклюзив
Кто поёт лучше — Загитова или Медведева? Разбираемся с педагогом звезды детского «Голоса»

Так кто же преуспел в вокале больше всех? Давайте определять вместе!

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: кто из фигуристов лучше всех поёт?
Евгения Медведева
Фото: НТВ
1 место

Евгения Медведева

У Жени в жизни было несколько музыкальных опытов. В соцсетях фигуристка выкладывала видео, как поёт на японском языке, а перед играми в Пекине Медведева приняла участие в записи композиции «Вместе ради общего будущего». В 2023 году Женя приняла участие в съёмках музыкального шоу «Маска», где пела в образе шаурмы. «Я не певица, я вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще не могла ничем сверкнуть, только юмором. Вроде получилось. Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма», – шутила Медведева.

Анна Семенович
Фото: РИА Новости
2 место

Анна Семенович

Анну широкая публика больше знает именно как певицу, а не как фигуристку. В детстве и юности Семенович профессионально занималась фигурным катанием, сменила несколько партнёров в танцах на льду, а с Романом Костомаровым выиграла серебро чемпионата России. По завершении карьеры в спорте Семенович построила карьеру певицы: сначала попала в группу «Блестящие», а затем запела сольно.

Аделина Сотникова
Фото: youtube.com/@BIMmusic1
3 место

Аделина Сотникова

Ещё в 2021 году Аделина Сотникова попробовала себя в вокале. Она подписала контракт с продюсером Анастасией Ивкой (IVKA), а чуть позже девушки выпустили первую совместную песню «Сталь» и клип на неё. В 2022 году сотрудничество Сотниковой и Ивки прекратилось, пока эта композиция – единственный опыт олимпийской чемпионки в музыкальной индустрии.

Роман Костомаров
Фото: НТВ
4 место

Роман Костомаров

Костомаров, как и Евгения Медведева, принимал участие в съёмках шоу «Маска» (третий сезон). Олимпийскому чемпиону достался образ Пса, в котором он исполнял песни «Who let the dogs out» и «Мой друг лучше всех играет блюз», после второго выступления Роман вылетел. «Я не певец, но эту песню удалось записать с первого дубля… Судя по всему, надо было ещё поработать», – отмечал Костомаров.

Александра Трусова
Фото: Кадр из клипа
5 место

Александра Трусова

Саша порадовала болельщиков на день рождения новым экспериментом: выпустила трек под названием «Два крыла». Песня родилась в сотрудничестве с Вадимом Антоновым, именно он является автором музыки и слов. Вместе с песней в сети появился и клип на неё, он снимался в двух локациях: на улицах утренней Москвы и в небоскрёбе Москва-Сити.

Алина Загитова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

Алина Загитова

В феврале 2023 года в качестве певицы дебютировала и Алина Загитова. Она спела дуэтом с Zivert на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Для дуэта фигуристка и исполнительница выбрали песню «Credo». Алина показывала в соцсетях, как готовится к выступлению и работает с педагогом по вокалу. На самом мероприятии фигуристка спела под ранее записанную фонограмму.

Алексей Ягудин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Алексей Ягудин

Ещё в нулевых олимпийский чемпион пробовал себя в вокале и записал песню в дуэте с Викторией Дайнеко, вместе они также соревновались в «Ледниковом периоде». На трек «Иголка» также был снят клип. Сам Алексей признавался, что петь не умеет, но ему интересно было попробовать: «Если не пробуешь, то никогда не узнаешь, что ты, может быть, гениальный певец. Я запел, и через полчаса после записи песни понял, что это не моё. Ещё там шутили надо мной ребята: «Как ты вообще в спорте? У тебя же слуха нет». А я от эмоций всегда иду».

Алёна Косторная
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Алёна Косторная

Алёна подошла к пению с другой стороны: начала брать регулярные уроки вокала и пробовала выступать вживую на отчётных концертах. В прошлом году в сеть попала запись выступления фигуристки с песней Адель «Skyfall». «Я люблю петь в караоке, я тот человек, который всех зовёт туда в любой ситуации», – отмечала Алёна в интервью. Ещё весной 2022 года Косторная говорила, что собирается выпустить трек, но пока ещё песня не вышла.

Софья Самодурова
Фото: youtube.com/@Diplomatrutube
9 место

Софья Самодурова

Ученица Алексея Николаевича Мишина теперь тренер, но во время спортивной карьеры она презентовала необычные номера на ледовых шоу, в которых и пела, и каталась. Например, такое выступление случилось на юбилейном шоу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Также Софья выкладывала в соцсети видеоролики со своим пением.

Максим Ковтун
Фото: Кадр из клипа Ковтуна
10 место

Максим Ковтун

Настоящий представитель рэп-жанра в фигурном катании. Максим писал тексты ещё в юности, во время спортивной карьеры – в составе рэп-группы «Грязные мысли». В 2020 году, уже после завершения карьеры, Максим выпустил сольный трек «2020» и снял на него клип.

Александр Жулин
Фото: 1tv.ru
11 место

Александр Жулин

В 2013 году Жулин принял участие в вокальном шоу на Первом канале «Две звезды» и очень преуспел в этом. В дуэте с Полиной Гагариной известный тренер исполнил песни «Feeling Good», «Текила-Любовь», «Не отрекаются любя» и многие другие композиции. В своём сезоне Жулин и Гагарина заняли второе место, проиграв только дуэту Глеб Матвейчук/Ольга Кормухина.

Татьяна Навка
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
12 место

Татьяна Навка

Вокальный опыт был и у Татьяны Навки: она выступила в дуэте с певцом Алексеем Воробьёвым и спела песню «Непара» Потапа и Насти Каменских на новогоднем «Оливье-шоу» в 2011 году. Татьяна и Алексей заняли первое место в проекте «Лёд и пламень», где нужно было соревноваться не только на льду, но и также учиться танцевать на полу.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023