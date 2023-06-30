От Загитовой и Трусовой до Костомарова и Жулина. Кто из фигуристов поёт лучше всех?

Наши фигуристы очень часто пробуют себя в чём-то неспортивном. Сняться в кино или в клипе, сыграть на сцене, выйти на подиум – чего только не было! Но самой популярной сферой всё равно остаётся музыка.

Пробовали себя в вокале очень многие фигуристы, причём до того, как это стало мейнстримом. Ягудин, Навка, Жулин, Загитова и Медведева, Косторная и Трусова… Некоторые даже успешно выступали в музыкальных шоу или связали свою жизнь с шоу-бизнесом.

Так кто же преуспел в вокале больше всех? Давайте определять вместе!

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