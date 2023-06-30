От Загитовой и Трусовой до Костомарова и Жулина. Кто из фигуристов поёт лучше всех?

Наши фигуристы очень часто пробуют себя в чём-то неспортивном. Сняться в кино или в клипе, сыграть на сцене, выйти на подиум – чего только не было! Но самой популярной сферой всё равно остаётся музыка.
Пробовали себя в вокале очень многие фигуристы, причём до того, как это стало мейнстримом. Ягудин, Навка, Жулин, Загитова и Медведева, Косторная и Трусова… Некоторые даже успешно выступали в музыкальных шоу или связали свою жизнь с шоу-бизнесом.
Так кто же преуспел в вокале больше всех? Давайте определять вместе!
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Евгения Медведева
У Жени в жизни было несколько музыкальных опытов. В соцсетях фигуристка выкладывала видео, как поёт на японском языке, а перед играми в Пекине Медведева приняла участие в записи композиции «Вместе ради общего будущего». В 2023 году Женя приняла участие в съёмках музыкального шоу «Маска», где пела в образе шаурмы. «Я не певица, я вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще не могла ничем сверкнуть, только юмором. Вроде получилось. Там все пафосные такие, горностаи, пудели, скорпионы, и я — шаурма», – шутила Медведева.
Анна Семенович
Анну широкая публика больше знает именно как певицу, а не как фигуристку. В детстве и юности Семенович профессионально занималась фигурным катанием, сменила несколько партнёров в танцах на льду, а с Романом Костомаровым выиграла серебро чемпионата России. По завершении карьеры в спорте Семенович построила карьеру певицы: сначала попала в группу «Блестящие», а затем запела сольно.
Аделина Сотникова
Ещё в 2021 году Аделина Сотникова попробовала себя в вокале. Она подписала контракт с продюсером Анастасией Ивкой (IVKA), а чуть позже девушки выпустили первую совместную песню «Сталь» и клип на неё. В 2022 году сотрудничество Сотниковой и Ивки прекратилось, пока эта композиция – единственный опыт олимпийской чемпионки в музыкальной индустрии.
Роман Костомаров
Костомаров, как и Евгения Медведева, принимал участие в съёмках шоу «Маска» (третий сезон). Олимпийскому чемпиону достался образ Пса, в котором он исполнял песни «Who let the dogs out» и «Мой друг лучше всех играет блюз», после второго выступления Роман вылетел. «Я не певец, но эту песню удалось записать с первого дубля… Судя по всему, надо было ещё поработать», – отмечал Костомаров.
Александра Трусова
Саша порадовала болельщиков на день рождения новым экспериментом: выпустила трек под названием «Два крыла». Песня родилась в сотрудничестве с Вадимом Антоновым, именно он является автором музыки и слов. Вместе с песней в сети появился и клип на неё, он снимался в двух локациях: на улицах утренней Москвы и в небоскрёбе Москва-Сити.
Алина Загитова
В феврале 2023 года в качестве певицы дебютировала и Алина Загитова. Она спела дуэтом с Zivert на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Для дуэта фигуристка и исполнительница выбрали песню «Credo». Алина показывала в соцсетях, как готовится к выступлению и работает с педагогом по вокалу. На самом мероприятии фигуристка спела под ранее записанную фонограмму.
Алексей Ягудин
Ещё в нулевых олимпийский чемпион пробовал себя в вокале и записал песню в дуэте с Викторией Дайнеко, вместе они также соревновались в «Ледниковом периоде». На трек «Иголка» также был снят клип. Сам Алексей признавался, что петь не умеет, но ему интересно было попробовать: «Если не пробуешь, то никогда не узнаешь, что ты, может быть, гениальный певец. Я запел, и через полчаса после записи песни понял, что это не моё. Ещё там шутили надо мной ребята: «Как ты вообще в спорте? У тебя же слуха нет». А я от эмоций всегда иду».
Алёна Косторная
Алёна подошла к пению с другой стороны: начала брать регулярные уроки вокала и пробовала выступать вживую на отчётных концертах. В прошлом году в сеть попала запись выступления фигуристки с песней Адель «Skyfall». «Я люблю петь в караоке, я тот человек, который всех зовёт туда в любой ситуации», – отмечала Алёна в интервью. Ещё весной 2022 года Косторная говорила, что собирается выпустить трек, но пока ещё песня не вышла.
Софья Самодурова
Ученица Алексея Николаевича Мишина теперь тренер, но во время спортивной карьеры она презентовала необычные номера на ледовых шоу, в которых и пела, и каталась. Например, такое выступление случилось на юбилейном шоу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Также Софья выкладывала в соцсети видеоролики со своим пением.
Максим Ковтун
Настоящий представитель рэп-жанра в фигурном катании. Максим писал тексты ещё в юности, во время спортивной карьеры – в составе рэп-группы «Грязные мысли». В 2020 году, уже после завершения карьеры, Максим выпустил сольный трек «2020» и снял на него клип.
Александр Жулин
В 2013 году Жулин принял участие в вокальном шоу на Первом канале «Две звезды» и очень преуспел в этом. В дуэте с Полиной Гагариной известный тренер исполнил песни «Feeling Good», «Текила-Любовь», «Не отрекаются любя» и многие другие композиции. В своём сезоне Жулин и Гагарина заняли второе место, проиграв только дуэту Глеб Матвейчук/Ольга Кормухина.
Татьяна Навка
Вокальный опыт был и у Татьяны Навки: она выступила в дуэте с певцом Алексеем Воробьёвым и спела песню «Непара» Потапа и Насти Каменских на новогоднем «Оливье-шоу» в 2011 году. Татьяна и Алексей заняли первое место в проекте «Лёд и пламень», где нужно было соревноваться не только на льду, но и также учиться танцевать на полу.
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