«Бабушка должна любить». Узнали у Татьяны Тарасовой, кто её внуки

Заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова рассказала в подкасте Первого канала, что у неё подрастают два внука. О ком именно идёт речь, великий наставник чемпионов не уточняла. При этом известно, что, посвятив всю свою жизнь фигурному катанию, Татьяна Анатольевна так и не обзавелась собственными детьми. Это послужило поводом всплытия на поверхность давних слухов, что якобы она некогда взяла под опеку девочку из детского дома.

Однако слухи — такое дело, которое зачастую полностью искажает реальность. Мы решили разобраться в этой истории и обратились за комментарием к Татьяне Тарасовой. Выдающийся тренер всё разложила по полочкам.

«Я, так, чтобы баловать, задаривать. Разве бабушка должна быть строгая?»

Татьяна Тарасова трижды выходила замуж. Первые два брака не сложились, зато третий с музыкантом Владимиром Крайневым получился очень счастливым. 33 года они жили душа в душу, но в 2011 году тяжёлая болезнь Владимира разлучила супругов. Потеря мужа стала страшным ударом для Татьяны Анатольевны, но эту боль она смогла выдержать и впоследствии посвятила памяти любимого ледовое представление «Спящая красавица».

К сожалению, ни один из браков не принёс Тарасовой детей, она всю себя отдавала работе и являлась второй мамой для своих спортсменов.

Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Была мамой для спортсменов, бабушкой, вместе всё. Делала всё, что надо, для того чтобы шёл процесс. Надо ноги гладить — буду гладить. Надо час — буду час. Надо научиться массировать как следует, когда массажиста нет — научусь. Потому что массажиста нужно было заслужить к себе в группу. Я его заслужила, но это было потом, а мне нужно было до этого. Я массировала всех своих. А куда деваться? Денег нет, чтобы кого-то просить. Кого-то — это и не годится, ты ведь знаешь, что нужно отмассировать. Ты дурак, что ли, чтобы не научиться, не знать, что нужно для своих?» — поделилась Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Невероятную заботу и широкую душу Татьяны Анатольевны не раз отмечали сами её подопечные. Особенно олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который публично называл себя её сыном.

А в недавнем подкасте Первого канала Тарасова внезапно призналась, что у неё подрастают два внука. И явно подразумевались не бывшие воспитанники, ставшие для неё как родные. Нет. Для них Татьяна Анатольевна — просто та самая любящая, добрая бабушка, которая балует и дарит подарки.

— У вас же два замечательных внука? — спросил Максим Траньков.

— Да, одному — 15, другому — 14. Но у них папа с мамой есть. Я, так, чтобы баловать, задаривать. Разве бабушка должна быть строгая? Бабушка должна любить. Это мама с папой должны быть строгие или как им нравится. А бабушка с чего должна быть строгая? — рассказала Татьяна Тарасова.

О каких внуках идёт речь, Татьяна Анатольевна не уточнила, оставила это загадкой для аудитории. Загадка напомнила о давних непроверенных слухах, что выдающийся тренер много лет назад помогала некой девочке из детдома, даже брала её под опеку. Сама Тарасова о подобном никогда не говорила, но она и в целом редко приоткрывала завесу личной жизни для публики.

Татьяна Тарасова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Чтобы развеять слухи, мы обратились к Татьяне Анатольевне и выяснили, в чём на самом деле заключается правда. Никакую девочку под опеку она не брала. Все её дети — это те, кого она учила фигурному катанию.

«Там у вас ходят слухи? Как это называется? Какие слухи? Брала девочку — какую? Я не брала никого. Я брала много детей — учила фигурному катанию», — сказала Тарасова в беседе с «Чемпионатом».

Про внуков Татьяна Анатольевна тоже всё объяснила. У неё есть два замечательных внучатых племянника.

«У моей сестры есть сын, у него жена. У них двое детей. Понятно? У меня детей нет», — заключила Тарасова в беседе с «Чемпионатом».

На самом деле, здорово, что Татьяна Тарасова сейчас дарит свою любовь внучатым племянникам, хотя по-прежнему не представляет своей жизни без фигурного катания. Бабушка из строгого тренера, судя по всему, получилась действительно отличная, и внуки купаются в её заботе. А ещё очень и очень гордятся, что она наставник множества чемпионов!