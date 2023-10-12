Секс-бомба от королевы фигурного катания. Загитова сразила наповал на Гран-при в Уфе!

Церемония открытия первого этапа Гран-при России превратилась в настоящее ледовое шоу! Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — концентрация знаменитых фигуристов 11 октября в Уфе буквально зашкаливала.

И всё-таки звание главной звезды вечера определённо завоевала Алина Загитова. Её прокат новой показательной программы заставил зрителей позабыть, что на улице осень. Пока она выступала в полупрозрачном чёрном платье, на ледовой арене было очень, ну очень жарко!

Да что там! Скажем прямо: олимпийская чемпионка на максимум проявила свою сексуальность. И это очень круто, ведь именно сейчас взрослая Алина может позволить себе самые смелые образы.

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Ещё одна классная новинка от Алины

Последнее время Алина Загитова очень радует интересными показательными номерами. И что не менее важно: номера эти разные. Перевоплотиться в легкомысленную Мэрилин Монро на шоу-турнире? Пожалуйста. Стать воинственной китаянкой из фильма «Дом летающих кинжалов»? Без проблем. Фигуристка старается удивлять болельщиков и сама получает от этого удовольствие.

На церемонии открытия первого этапа Гран-при в Уфе она вновь продемонстрировала новую программу, хотя всего неделю назад вернулась с гастролей в Китае. Когда успела подготовиться — загадка. Перед отъездом в Уфу Алина выкладывала трогательное видео с тренировки в «Хрустальном». Пока она разминалась за бортиком катка, за ней усердно повторяли две милые малышки. Наверное, им повезло также увидеть репетицию свежей постановки и войти в число первых зрителей.

Возможно, Алина с Даниилом Глейхенгаузом одновременно работали над двумя номерами: специально для ледового шоу в Пекине и более универсальным, но не менее ярким. Конечно, посмотреть на Алину, ловко управляющую длинными лентами под саундтрек из «Дома летающих кинжалов», в Уфе точно никто не был против. Скорее, наоборот. Многие ждали премьеру её китайского танца на российском льду. Но в итоге она привезла в столицу Башкортостана абсолютную новинку. Да такую, что поразительно, как не растаял там в итоге весь лёд!

Полупрозрачное чёрное платье, восхитительная музыка и шикарное катание Алины — более идеальные ингредиенты для успеха подобрать невозможно.

Игривый шпагат на льду в полупрозрачном платье

Новая показательная программа олимпийской чемпионки Пхёнчхана захватила внимание публики ещё до включения музыки. Алина выехала на лёд в очень смелом наряде: в чёрном платье с юбкой в виде двух треугольников, которые практически полностью открывали бёдра. Полупрозрачная ткань подчёркивала стройную фигуру спортсменки, а длинные перчатки усиливали вау-эффект от дерзкого образа.

Алина Загитова Фото: Светлана Садыкова

Чем-то это платье напоминало прозрачный облегающий комбинезон с пикантными разрезами, в котором Алина красовалась летом на музыкальном фестивале VK Fest. Может быть, как раз этот комбинезон всплыл у неё в памяти, когда она передавала пожелания дизайнеру касательно будущего костюма.

Алина Загитова Фото: Светлана Садыкова

В любом случае фигуристка не прогадала: платье безупречно очертило все её достоинства, не выйдя за рамки приличий.

Первые музыкальные нотки также вызвали бурную реакцию зрителей: чарующим блюзом I Feel Like I'm Drowning американского певца Two Feet можно наслаждаться бесконечно. Катанием Алины под него — тоже. С кошачьей грацией она легко перемещалась на коньках, излучая невидимый огонь в каждом движении. Пластичная, женственная, невероятно сексуальная — оторвать от неё глаз в эти минуты ни у кого не было шансов. Воздух на арене пропитала фантастическая энергетика. Алина царила на льду, и язык её тела говорил, что она здесь королева. Заворожённые трибуны хлопали в такт её па и утопали в таланте.

Алина Загитова Фото: t.me/azagitova_official

Магнетическое действо не нарушило даже внезапное падение девушки с прыжка. Она ни на секунду не вышла из роли и продолжила кататься как ни в чём не бывало. Серия быстрых вращений и взмахи ногами почти сразу затмили незапланированную оплошность. Алина купалась в потоках музыки и срывала заслуженные восторги поклонников.

Кульминацией выступления стал проезд фигуристки в спирали Шарлотта: она наклонилась к левой ноге и подняла правую, образовав таким образом вертикальный шпагат. А сразу после села в шпагат уже на льду и игриво изогнулась! Получилось очень неожиданно и очень красиво.

Завершила программу Алина сложным комбинированным вращением и финальный позой с поднятой рукой, словно бросая кому-то вызов. Зал, естественно, взорвался! И немудрено: такая блестящая премьера!

Алина Загитова Фото: Светлана Садыкова

Гигантский мишутка — это вам не шутка!

Секси-номер оказался настолько удачным, что пролетел за какое-то мгновение. Вроде Алина только начала, а вот она уже кланяется благодарной публике. Отпускать её зрители не хотели, но и прокатов на бис никто не предусматривал. Олимпийская чемпионка всё же покинула лёд, и за бортиком её завалили презентами. Цветы, мягкие игрушки — фанаты отлично подготовились!

Однако главный сюрприз для Алины спустился с небес. Точнее, с трибун и при помощи нескольких рук. Гигантский белый плюшевый мишка аккуратно приземлился на пол рядом с фигуристкой, пока она раздавала автографы.

Алина Загитова Фото: t.me/azagitova_official

Этот великан — материальное воплощение признательности Алине за её кропотливую работу и радость, которую она неизменно дарит своим катанием. Болельщики её любят. Любят во всех её гранях: нежную, забавную, лиричную, утончённую, смелую, загадочную, провокационную, сексуальную и просто неповторимую!