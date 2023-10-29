Отыграются ли Хромых и Гуменник? Развязка Гран-при в Красноярске, LIVE!

29 октября произвольными программами завершится третий этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Определятся медалисты, и мы узнаем, смогли ли отыграться провалившиеся в первый день фавориты.

Короткая программа в одиночных видах завершилась крахом фаворитов. Пётр Гуменник, претендовавший как минимум на топ-3, сорвал оба четверных прыжка и идёт только пятым, а Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе сорвала каскад и оказалась только на восьмом месте. Смогут ли они совершить камбэк?

Промежуточные тройки выглядят следующим образом: Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Фёдор Зонов — у мужчин; Мария Агаева, Анна Фролова и Елизавета Куликова — у женщин.

В парном катании обошлось без сюрпризов в плане распределения мест: лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но и они недобрали баллов из-за падения партнёрши с параллельного тройного риттбергера.

Александра Степанова и Иван Букин уверенно захватили лидерство в танцах на льду и наверняка отпразднуют итоговую победу. Главная интрига — выступление Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко. Аннабель выступала с травмой: на разминке в неё случайно въехала Елизавета Шанаева и порезала ногу коньком. Морозов наложили несколько швов, но она планирует выступить в произвольном танце.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.

Заявка мужчин на произвольную программу Порядок выхода на лёд мужчин в произвольной программе Сначала старые Только важные Live Анастасия Матросова Заявка мужчин на произвольную программу Вот таким контентом сегодня будут удивлять мужчины-одиночники. Наибольшее число четверных заявил Пётр Гуменник: лутц, риттбергер и два сальхова. 08:19 Анастасия Матросова Порядок выхода на лёд мужчин в произвольной программе В 9:00 по московскому времени на лёд выйдут мужчины-одиночники. Первая разминка:

ВК (вне конкурса). Евгений Пузанов (9:07)

1. Данил Федосимов (9:15)

2. Кирилл Сарновский (9:22)

3. Максим Варакин (9:30)

4. Арсений Димитриев (9:37) Вторая разминка:

5. Егор Рухин (9:52)

6. Пётр Гуменник (10:00)

7. Илья Яблоков (10:07)

8. Фёдор Зонов (10:15)

9. Александр Самарин (10:22)

10. Дмитрий Алиев (10:30) 08:14 Анастасия Матросова Доброе фигурное утро! Уже менее чем через час стартует второй соревновательный день на этапе Гран-при России в Красноярске. На арене «Кристалл» соревнования проводятся во всех четырёх видах. Нас ждёт невероятное количество ультра-си от парней, непредсказуемая борьба в женском турнире, настоящий мировой уровень в парном катании и насыщенные соревнования танцоров.

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