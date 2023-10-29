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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
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Фигурное катание, произвольная программа на Гран-при в Красноярске: лайв, онлайн, текстовая трансляция, где смотреть

Отыграются ли Хромых и Гуменник? Развязка Гран-при в Красноярске, LIVE!
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
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Пётр Гуменник, Майя Хромых
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Смотрим произвольные программы.

29 октября произвольными программами завершится третий этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Определятся медалисты, и мы узнаем, смогли ли отыграться провалившиеся в первый день фавориты.

Короткая программа в одиночных видах завершилась крахом фаворитов. Пётр Гуменник, претендовавший как минимум на топ-3, сорвал оба четверных прыжка и идёт только пятым, а Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе сорвала каскад и оказалась только на восьмом месте. Смогут ли они совершить камбэк?

Промежуточные тройки выглядят следующим образом: Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Фёдор Зонов — у мужчин; Мария Агаева, Анна Фролова и Елизавета Куликова — у женщин.

Что произошло с Гуменником и Хромых?
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В парном катании обошлось без сюрпризов в плане распределения мест: лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но и они недобрали баллов из-за падения партнёрши с параллельного тройного риттбергера.

Александра Степанова и Иван Букин уверенно захватили лидерство в танцах на льду и наверняка отпразднуют итоговую победу. Главная интрига — выступление Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко. Аннабель выступала с травмой: на разминке в неё случайно въехала Елизавета Шанаева и порезала ногу коньком. Морозов наложили несколько швов, но она планирует выступить в произвольном танце.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.

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Заявка мужчин на произвольную программу Порядок выхода на лёд мужчин в произвольной программе
Live Анастасия Матросова

Заявка мужчин на произвольную программу

Вот таким контентом сегодня будут удивлять мужчины-одиночники. Наибольшее число четверных заявил Пётр Гуменник: лутц, риттбергер и два сальхова.

08:19 Анастасия Матросова

Порядок выхода на лёд мужчин в произвольной программе

В 9:00 по московскому времени на лёд выйдут мужчины-одиночники.

Первая разминка:
ВК (вне конкурса). Евгений Пузанов (9:07)
1. Данил Федосимов (9:15)
2. Кирилл Сарновский (9:22)
3. Максим Варакин (9:30)
4. Арсений Димитриев (9:37)

Вторая разминка:
5. Егор Рухин (9:52)
6. Пётр Гуменник (10:00)
7. Илья Яблоков (10:07)
8. Фёдор Зонов (10:15)
9. Александр Самарин (10:22)
10. Дмитрий Алиев (10:30)

08:14 Анастасия Матросова

Доброе фигурное утро! Уже менее чем через час стартует второй соревновательный день на этапе Гран-при России в Красноярске. На арене «Кристалл» соревнования проводятся во всех четырёх видах.

Нас ждёт невероятное количество ультра-си от парней, непредсказуемая борьба в женском турнире, настоящий мировой уровень в парном катании и насыщенные соревнования танцоров.

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