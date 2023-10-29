Шанаева и Дрозд отреагировали на обвинения тренера Морозов Анжелики Крыловой

Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали слова тренера Анжелики Крыловой о том, что Шанаева уже не в первый раз сталкивается с соперницей на разминке.

Дрозд: у нас никогда не было такого.

Шанаева: с другими тоже не сталкивались. Бывает такое, как мы вчера сказали, что пять пар на льду, все кричат, кто кому уступает. Но чтобы мы сталкивались, не было такого.

Дрозд: скажем даже по себе — мы как раз таки даже не кричим, и нам говорят: «Добавляйте на разминке в энергетике». Мы, наоборот, всегда с большим уважением, всё-таки ноги — это наши инструмент и наш хлеб. Помню, ещё в юниорской карьере у нас было такое с американской парой, у нас была борьба нервов, нам никогда такое не нравилось. Работаешь и доказываешь прокатами, чем заниматься чем-то таким.

Шанаева: теперь будут вспоминать весь вечер, с кем я могла пересечься (улыбается). Ну ладно, посмотрим. К хейту я отношусь нормально. Я увидела, написали слова, что, может быть, не совсем корректно было, что нужно было извиниться. Прочитала и закрыла, мне нормально, я могу абстрагироваться, всё было хорошо. На прокат я выходила спокойно.

Дрозд: очень жаль, что люди, не видя полной ситуации, любят со стороны принять удобную версию. Аннабель с Игорем готовились, очень жаль, что так прервался этап. Точно так же и мы. Здесь никто не зверь, очень глупо накалять обстановку из-за этого, это праздник спорта в первую очередь. Как взрослые люди мы подошли и поинтересовались, это единственное, что мы можем сделать, мы не врачи. Лезть перед врачами, наверное, было бы даже некорректно, скорее, вот это было бы похоже на спектакль.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.