Щербакова стала Богиней и летала надо льдом. Но почему у неё такая маленькая роль?

На этой неделе серия этапов Гран-при России взяла паузу, но это не значит, что мы остались без фигурного катания, ведь сейчас проходит множество ледовых шоу. В Санкт-Петербурге уже отгремели «Русские сезоны» Евгения Плющенко, и к показу готовится «Кармен» Ильи Авербуха. В Москве же с 3 по 6 ноября проходит ледовая сказка Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Шоу собрало достаточно звёздный состав: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анна Щербакова и сама Татьяна Навка играют главные роли. В первый день показа зал был заполнен, приехали даже гости из Арабских Эмиратов. Шоу получилось очень красочным и разнообразным, но некоторые разочарования тоже есть.

Почему на льду было так мало Ани Щербаковой?

Синицина и Кацалапов сыграли возлюбленных, которых пытаются разлучить

Шоу «История любви Шахерезады» — это необычная интерпретация сказки «Тысяча и одна ночь». По сюжету дочь старого царя Саис (в исполнении Татьяны Навки) мечтает о власти, и для этого ей нужно выйти замуж. Кандидата для этого она выбрала самого статусного — царя Шахтияра. Но персонаж Никиты Кацалапова уже влюблён в другую — в Шахерезаду (её, как нетрудно догадаться, играет Виктория Синицина). На протяжении всего спектакля Саис пытается разлучить возлюбленных и заполучить Шахтияра себе, но у главных героев есть сильные союзники — это Богиня (Анна Щербакова), Джинн (Иван Ригини) и Аладдин (Егор Мурашов). Как и в любой сказке, в конце добро побеждает зло и главные герои улетают на ковре-самолёте.

Постановка получилась яркой и разнообразной: здесь нашлось место не только фигурному катанию, но и танцам живота, акробатическим трюкам, спецэффектам. Про игру исполнителей главных ролей, наверное, много говорить не стоит. Виктория Синицина и Никита Кацалапов очень органично смотрелись в роли возлюбленных, по признанию фигуристов, им даже играть не надо было.

«Основная ключевая история наших героев — ощущения любви, добра и того, что нужно верить в добро, в настоящую любовь. Это приводит к самым лучшим моментам в жизни», — рассказала Виктория.

Органично в роли злодейки смотрится Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка находится в потрясающей форме, несмотря на то что завершила карьеру почти 20 лет назад. Артистизма Татьяне тоже не занимать.

Отдельная благодарность шоу за то, что в них мы можем увидеть необычные сочетания. В «Истории любви Шахерезады» совместный номер есть у Навки и Кацалапова — такой дуэт болельщики, наверное, никогда и не думали увидеть.

У Щербаковой очень маленькая роль, а больше всех зажгли Ригини и Мурашов

Отлично выступила и Анна Щербакова, которой досталась роль Богини. Олимпийская чемпионка отмечала, что старается передать в этой роли власть и величие. И у неё это получается. Катание Ани выглядит очень роскошно: фигуристка демонстрирует не только отточенную хореографию, но и уверенные прыжки и качественные вращения. Помимо этого, Щербакова летала надо льдом! Олимпийская чемпионка спустилась с высоты на золотом кольце, и выглядело это поистине завораживающе.

Пожалуй, единственная претензия (и она не к Ане) состоит в том, что Щербаковой было очень мало. В общей сложности её выходы заняли около семи-восьми минут. Если бы Аня была действующей фигуристкой, это было бы объяснимо, но сейчас она выступает только в шоу, так что зритель не избалован её катанием. Хочется верить, что в будущем Щербаковой начнут давать более объёмные роли.

Ну а главным украшением шоу стали вовсе не исполнители главных ролей. Больше всех на льду зажгли Иван Ригини и Егор Мурашов, перевоплотившиеся в Джинна и Аладдина соответственно. Самые яркие, весёлые и зажигательные номера достались именно им.

Помимо этого, фигуристы круто взаимодействовали с залом. В один момент Егор выскочил со льда и лёг на колени к моему коллеге, крикнув: «Помогите — придурки». Это было очень забавно. Пожалуй, по артистизму Мурашов и Ригини — лучшие в этом шоу. И очень круто, что получить свой звёздный час в таких проектах могут не только именитые фигуристы.