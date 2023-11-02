Трусова с новым принцем, Туктамышева — лебедь. Как Плющенко отметил день рождения в Питере

В Петербурге отгремело мощное шоу Евгения Плющенко ко дню его рождения. «Русские сезоны» уже во второй раз проходят в Петербурге, но нынешняя программа кардинально отличалась от мартовских «сезонов», да ещё и сделана была эксклюзивно для Северной столицы.

Самое главное приятное впечатление – в новом шоу не было ничего лишнего, программа шла бодро и стройно, несмотря на продолжительность в три часа, и ни один номер не нарушил общее полотно.

За балетную часть отвечала юная танцовщица на плывущей по льду конструкции. Большой плюс в том, что не стали обрезать сцену ради танцевальной части, как весной, – это и не отвлекало от номеров и от собственно фигурного катания, а само пространство позволило спортсменам пошире раскатиться.

Русским сезонам — русские песни

Некоторые участники представили свои короткие программы на текущий сезон – все поставленные под песни на русском языке, что отвечает концепции шоу. Так, например, Елизавета Туктамышева выступила с пронзительной постановкой «Небо я». С шоу-светом эффект от программы только усиливается, атмосфера становится камерной, трагедия, заложенная в сюжете, обнажается – и кого-то даже доводит до слёз.

Елизавета Туктамышева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Но не только же плакать от русских песен! Дмитрий Алиев раскрыл душу публике под песню «Любэ», а Александр Самарин зажёг зал «Яблочком». Были и номера, которые можно причислить к «чистой классике». Елизавета Нугуманова в компании синхронисток откатала «Шахерезаду», Елизавета Туктамышева и Макар Игнатов откатали дуэт из «Лебединого озера», Михаил Коляда вспомнил «Белого ворона».

Фавн, Золушка и Джульетта Косторная

Петербург впервые увидел «Послеполуденный отдых Фавна» Евгения Семененко – показательный, который наделал немало шума с момента премьеры. Сложно было представить Женю в спорной хореографии Вацлава Нижинского, практически невозможно, но команда Мишина это реализовала. Вживую номер смотрится гипнотически, а в самом начале производит то самое впечатление скандала: было слышно, как зрители в зале громко перешёптываются.

По номеру в каждом из отделений откатали Алёна Косторная и Георгий Куница. Год назад здесь же в Петербурге Алёна ещё выступала как одиночница, а её супруг сопровождал её на шоу. Сейчас чемпионка Европы соревнуется в другом виде, она вернулась на турниры, она замужем – но катается всё так же классно. И «Ромео и Джульетта», и «Времена года» были в карьере Косторной-одиночницы. Теперь эти темы переосмысливаются Алёной уже как парницей, а Георгий ей в этом активно помогает.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая выступила с двумя номерами – в одной миниатюре она каталась вместе с командой синхронисток «Кристалл Айс Джуниор», а в другой вальсировала вместе с Дмитрием Михайловым. Сейчас Липницкая находится в великолепной форме, одно удовольствие наблюдать за ней на льду – и за мягким скольжением, и за фирменными вращениями в растяжке. Шпагат на руках у синхронисток заслуживает отдельных аплодисментов!

Юлия Липницкая и команда синхронисток «Кристалл Айс Джуниор» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Очень тепло публика приветствовала каждого участника. Зал был забит до отказа – за несколько часов до старта шоу билеты продавались только в отдельные ложи. «Макар, старайся!», «Гоша лучший! Алёна тоже ничего», «Соня – красотка!», «Лизонька, мы тебя любим!» – доносилось то и дело с трибун.

Две премьеры Трусовой — сольно и в дуэте с принцем

В конце первого отделения команда Плющенко представила новый тизер новогоднего шоу «Русалочка». В этот раз – никаких хвостов, рыбок и Морского царя. Фигуристы представили сцену «Золотого бала», на котором прекрасный принц встречает Русалочку и они танцуют. В роли принца дебютировал чемпион России Евгений Семененко: этот образ ему к лицу, да и дуэт с Сашей Трусовой смотрится весьма статно.

Александра Трусова и Евгений Семененко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

У Александры Трусовой состоялась ещё одна премьера: российский зритель впервые живьём увидел её «Кукушку». Фигуристка ставила этот номер специально для шоу в Китае «Magic On Ice», а сейчас наконец показала и в Петербурге. Постановка достаточно сдержанная по настроению, много движений в вокальные акценты, показалось, что фигуристка даже пела во время проката. В самом конце номера во вращении Саша зажгла в руке самый настоящий огонь.

Уникальные номера к дню рождения — произвольная с Олимпиады и дуэт Евгениев

Главной фишкой питерских «Русских сезонов» стали совместные номера ко дню рождения Евгения Викторовича. В первой части программу-посвящение спортивному пути легендарного фигуриста продемонстрировали Александр Самарин, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев. На льду прозвучала переработанная нарезка «Best of Plushenko» с Олимпиады в Сочи – знаменитые «Бандитский Петербург», «Танго Аморе», «Шахерезада», «Крёстный отец», «Тоска», «Адажио», а сами Дима, Саша и Макар повторяли знаковые движения легенды.

Михаил Коляда выступил вместе с юным Александром Плющенко под Адажио из «Щелкунчика». Первую половину номера откатал Саша, вторую – Миша, изображающий уже повзрослевшего героя. Помогала фигуристам балерина на платформе, что добавляло номеру сказочной атмосферы.

Апогеем шоу стал дуэт двух Евгениев – Семененко и Плющенко – с полноценной программой под песню Игоря Корнелюка. Музыка эта знаковая для обоих фигуристов: «Город, которого нет» в сезоне-2002/2003 помог Плющенко собрать золото всех стартов, включая ЧЕ и ЧМ, а в сезоне-2020/2021 позволил Семененко войти во взрослое катание в буквальном смысле с ноги и пробиться в первые ряды после множества проблем в юниорском спорте.

Но волки Алексея Мишина на самом деле совершенно разные – один матёрый, а другой молодой, ещё голодный до побед и знаковых моментов в карьере. Пластика у обоих тяготеет к резкости, но эта резкость воспринимается совсем по-разному. Сам Мишин сидел в первом ряду партера и снимал на телефон прокат своих учеников.

Завершилось действо горящим многоярусным тортом – как же без него в день рождения?

Классным «Русские сезоны» делают три важных фактора – множество звёзд, своя собственная концепция и любопытные специальные номера, которых уж точно не увидишь ни на одном другом шоу. Удалось найти баланс по части программы, и зритель тепло ответил громкими овациями.