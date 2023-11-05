«Очень сильный характер, очень сильная психология». Фиаско и фурор Щербаковой на Гран-при

Ровно два года назад Анна Щербакова впервые сенсационно отказалась в короткой программе от коронного элемента — каскада из тройного лутца и тройного риттбергера, на который неизменно шла всю взрослую карьеру. Даже после межсезонья-2020, осложнённого карантином из-за пандемии, она оставалась верна своему козырю. Однако в олимпийском сезоне на этапе Гран-при в Италии фигуристка внезапно упростила контент и при этом всё равно с ним не справилась.

5 ноября 2021 года Аня проиграла не только младшей соратнице по сборной Майе Хромых, но и 22-летней бельгийке Луне Хендрикс. От полного провала её спасли лишь щедрые компоненты судей, позволив чудом обойти сильную японку с чистым прокатом. Зарубежные болельщики разрывали соцсети гневными комментариями и надеялись на повторное фиаско Ани в произвольной.

Но боевой дух помог фигуристке восстать из пепла и доказать, что её рано списывать со счетов. Уже тогда можно было догадаться, что эта спортсменка способна взять Олимпиаду в Пекине!

Внезапное упрощение контента чемпионки мира

Этап Гран-при в итальянском Турине в 2021 году стал для Анны Щербаковой первой серьёзной проверкой перед Олимпийскими играми. Челленджер в Будапеште, которым она открывала тот сезон, казался прикидкой, а ошибки на нём — возможностью найти недочёты и устранить их до вступления в настоящую гонку. Дальше допускать промашки было нельзя. Тем более в статусе действующей чемпионки мира, от которой, естественно, ждали безукоризненных выступлений.

К сожалению, в день короткой программы на Гран-при Италии 5 ноября Аня пошатнула свою репутацию лидера. Стартовать ей выпало последней. Зрители на трибунах предвкушали уверенный перформанс воспитанницы Тутберидзе без малейшей помарки, и половину программы она оправдывала эти надежды. Приземлила двойной аксель, тройной флип, сделала красивое вращение, притянув ногу к уху. А дальше поскользила, готовясь к каскаду. Все, конечно же, думали, что Аня сейчас покажет фирменный тройной лутц — тройной риттбергер. А она взяла и удивила. Со знаком минус. Прыгнув тройной лутц, замешкалась и едва не осталась без каскада!

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Экстренно спасая прокат, спортсменка всё же выполнила второй прыжок. Но не риттбергер, а тулуп. Причём скрутить ей удалось только два оборота — большая потеря в баллах за технику.

Аня старалась не пасть духом после досадной ошибки и как следует выложилась в оставшейся части программы. Тем не менее после окончания музыки она не сразу скрыла расстройство за привычной улыбкой. Грустить было из-за чего: сильнейшей фигуристке планеты не пристало кататься с каскадом три-два.

Покинув лёд, натягивать улыбку Аня перестала. Встречавшие её Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз тоже явно не веселились, хотя их лица скрывали чёрные защитные маски.

Аванс от судей за былые заслуги

Перед оглашением оценок Аня заметно волновалась, тренеры вели себя сдержанно, но, безусловно, переживали, так как понимали, что на текущее лидерство она не претендует. Более того: по справедливости, она должна была оказаться вне тройки, ведь по технике её опережали и Майя Хромых, и бельгийка Луна Хендрикс, и японка Маи Михара, которые выступили чисто. Другая японка Сатоко Мияхара в технической оценке Ане немного проигрывала, но эти крохотные 0,09 балла должны были перекрыть заслуженно высокие компоненты. За счёт них Сатоко как раз обошла Михару и обосновалась на третьей текущей позиции.

Таким образом, по итогам короткой Ане суждено было улететь на пятую строчку в турнирной таблице. Но судьи её пощадили. Недостаток в технике они нивелировали очень приличными компонентами. Самыми высокими из всех 12 участниц. Выше, чем у куда более опытной и точно не менее прославленной Сатоко Мияхары.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Иностранцы решение арбитров бурно осудили в Сети. Мол, Щербакову вытянули вперёд соперниц, хотя другую фигуристку на её месте выручать бы не стали. 71,73 балла — не слишком ли много? Где объективность?

На самом же деле аванс от судей объяснялся, вероятно, тем самым титулом чемпионки мира у Ани. Японки катались чудесно, но не они весной стояли на верхней ступени пьедестала в Стокгольме и слушали первый концерт Петра Чайковского с золотой медалью на шее.

Судьи в Аню всё ещё верили и не торопились подписывать приговор из-за неважной формы на втором старте в сезоне.

Хладнокровное восстание из пепла

Роль догоняющей Аня приняла с честью и настроилась на максимально качественный прокат в произвольной «Мастер и Маргарита». Пока фанаты с ужасом представляли, что будет, если она снова упадёт с четверного флипа, как это произошло тремя неделями ранее в Будапеште, спортсменка сохраняла спокойствие. На лёд она выходила с холодной головой и в новом замысловатом платье с двухслойной юбкой. Обновление костюма, возможно, тоже способствовало уверенности фигуристки. Всё-таки новый наряд — это праздник, и портить его премьеру совсем ни к чему.

С первых нот Аня перевоплотилась в бесстрашную Маргариту и без капли сомнений скрутила четыре оборота на флипе. Ровное приземление с суперэлемента вызвало овации публики. Одиночница так легко исполнила квад, как будто он не стоил ей ни малейших усилий. Аплодисментов заслужили и другие прыжки Ани, которые она щёлкала как орешки. Включая тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине программы. Коварный каскад покорился и дался без боя.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Окрылённая успехом ученица Тутберидзе с видимым удовольствием доехала до конца и облегчённо выдохнула после финальной позиции. Зрители визжали от восторга, а Аня широко улыбалась без какой-либо тени печали.

Встреча с тренерами за бортиком прошла в тёплых объятиях, особенно с Даниилом Глейхенгаузом, который остался с подопечной до выставления оценок. Этери отправилась выводить Майю Хромых, но за судьбу Ани она уже не переживала. Судьи лишь подтвердили очевидное: 165,05 балла за произвольную и 236,78 балла в общей сумме. Вчерашнее поражение кануло в лету, и почти нереально было представить, что золото достанется кому-то другому.

Фактически притязания на него сохраняла одна Майя, но её два четверных тулупа омрачила грубая ошибка на тройном риттбергере. Да и при отсутствии недочётов по базовой технике она в любом случае отставала от подруги по команде. По компонентам — подавно.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сегодня она молодец. Это характеризует человека, чемпиона, великого спортсмена — когда ты в очень тяжёлой ситуации, когда залечиваешь травму и видишь победы подруг по сборной, проигрываешь стартовый турнир, короткую программу, но собираешься и выдаёшь то, что должен. Очень сильный характер, очень сильная психология», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

Этап Гран-при в Италии превратился для Ани в суровое испытание, но она всё преодолела и вышла из него победительницей.

Вот когда нужно было чётко понять: она ни за что не упустит Олимпиаду в Пекине и ещё устроит там всем «голодные игры».