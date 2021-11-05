Щербакова отчаянно нуждается в особом отношении Тутберидзе. Но пойдёт ли на это тренер?

Впервые за два с лишним года короткую программу на этапе Гран-при выиграла зарубежная фигуристка. Эксперты призывают не драматизировать и не посыпать голову пеплом. Конечно, короткая программа – не показатель, а ошибки случаются со всеми. На перспективах женского российского фигурного катания эта осечка не скажется ровным счётом никак.

И тем не менее повод для тревоги есть и очень серьёзный. Действующая чемпионка мира, не проигравшая ни единого старта в прошлом сезоне, не похожа сама на себя. Что бы ни стояло за спадом Анны Щербаковой, очевидно, что и самой фигуристке, и тренерам необходимо приложить неимоверные усилия, чтобы преодолеть кризис.

Но будет ли этим заниматься Этери Тутберидзе – большой вопрос.

Прокат Анны Щербаковой в первый день этапа в Турине просто обескуражил. Ученица Тутберидзе не провалилась, не выглядела болезненной или беспомощной. Она откаталась на очень высоком уровне и смотрелась вполне здоровой и готовой. Уверен, не будь ошибки на каскаде, все в один голос кричали бы о триумфальном возвращении чемпионки. Да, от Щербаковой меньше всего ждёшь сдвоенного прыжка, но ошибки делают все.

Однако есть обстоятельства, которые не позволяют отмахнуться от неудачного проката и выкинуть его из головы. Во-первых, Аня показала судьям, что она вовсе не железная и не с другой планеты. Это запросто может сделать её более уязвимой на главных стартах. Но опаснее другое. Щербакова сильно сбавила по сравнению с прошлым сезоном, а ведь даже уровень, с которым она выиграла чемпионат мира, вовсе не гарантирует ей участие в Олимпиаде.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

У болельщиков Щербаковой есть железный аргумент: Аня всегда справлялась с трудностями – справится и сейчас. Вот только в прошлом сезоне, когда она действительно поразила потрясающей силой характера, Щербакова была единственной взрослой ученицей Тутберидзе, претендующей на большие победы. Проще говоря, фигуристка и тренер находились в одной лодке. Победа Щербаковой означала победу Тутберидзе. В этом плане ничего не изменилось, но зато поражение Анны теперь вовсе не означает поражение Этери. У неё есть ещё пять фигуристок топ-уровня, и уже очевидно, что Щербакова – не самая сильная среди них.

Это вовсе не означает, что Тутберидзе бросит Щербакову на произвол судьбы. Но против Анны слишком много факторов, чтобы для попадания на Игры ей хватило такого же отношения, как к другим фигуристкам. Тем более свой лучший сезон Аня провела именно тогда, когда всё внимание тренеров было приковано к ней, когда им больше не на кого было делать ставки.

Не хочется сгущать краски, но и не признавать серьёзность ситуации, в которой оказалась Щербакова, просто нельзя. Чтобы исправить положение и вернуть Анну на вершину, нужны титанические усилия и самой спортсменки, и тренерского штаба. Более серьёзные, чем декларация о равных возможностях. Именно сейчас Щербакова отчаянно нуждается в особом отношении. Пойдёт ли на это Тутберидзе? Пока кажется, что нет. Слишком уж она привержена своим принципам, которые неизменно приносят ей победы.

Однако всегда остаётся вероятность, что тренер вспомнит, в каком состоянии Щербакова билась за неё на чемпионате России в Челябинске и на чемпионате мира в Стокгольме. Возможно, пришло время отдавать.