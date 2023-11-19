В этом сезоне только Илье Малинину и Адаму Сяо Хим Фа удалось преодолеть заветное число.

Наш фигурист блистал бы на международке! Кроме него, 300 баллов набирали только двое

Мужское одиночное катание в России процветает! Конечно, всегда стоит делать скидку на домашнее судейство, но о достижении Петра Гуменника на этапе Гран-при в Самаре нельзя молчать. Ученик Виктории Дайнеко смог чисто откатать обе программы и получить в сумме более 300 баллов.

«Чемпионат» рассказывает, как прошла произвольная программа у мужчин.

Первым из фаворитов-сборников выступил Андрей Мозалёв, которого неудачное выступление в короткой программе — два падения с четверных — оставило за пределами разминки сильнейших.

Произвольная удалась Мозалёву лучше. Он справился с тремя квадами — сольным сальховом и двумя тулупами в каскаде. К сожалению, не лучшим получилось приземление тройного акселя — фигурист допустил степ-аут — но в остальном Андрей справился и вышел на промежуточное первое место.

Вдоволь наошибавшийся Артур Даниелян не смог пройти Мозалёва, как и Даниил Постарнаков. Первым из остальных претендентов на подиум выступал Александр Самарин, снова сделавший ставку на чистоту и оставив только один четверной — любимый лутц. Лутц в каскаде с тройным тулупом на первый взгляд получился шедеврально — Самарин получил за элемент почти 20 баллов, но затем оценку понизили из-за недокрута.

Полностью ставка не оправдалась — Александр упал во второй половине программы с тройного акселя и уступил Мозалёву по произвольной программе — но преимущество после первого дня позволило занять место выше. И как же Саше идёт его программа, в которой он изображает робота! Идеально подобранная музыка нивелирует слабые места фигуриста.

Александр Самарин Фото: РИА Новости

Следующим на лёд вышел Алексей Ерохов и не справился с прокатом. Открывающий программу четверной сальхов был хорош, но затем ученик Виктории Буцаевой «посыпался»: степ-аут на квад-тулупе, «бабочка» на тройном акселе, ошибка на втором четверном тулупе и падение с тройного лутца. Ерохов остался без единого каскада и провалился на текущее четвёртое место – не только за Самариным и Мозалёвым, но также за Постарнаковым.

А вот Роман Савосин был великолепен и зажёг под Адриано Челентано! Четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде, сольный четверной сальхов, тройной аксель — чисто и уверенно! С остальными элементами Роман тоже справился «на ура» и поднял зал невероятным куражом. Савосин получил отличные баллы — Петру Гуменнику предстояло отвечать.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

И Петя справился! Идеальный прокат программы в образе Дориана Грея, которая была поставлена штабом Этери Тутберидзе, принёс Гуменнику убедительную победу. Ученик Вероники Дайнеко также исполнил три четверных — два сальхова и риттбергер, который выглядел так легко, что мог показаться тройным.

Пётр получил 199,87 балла, а в сумме – 300,66! В этом сезоне 300 баллов «пробивали» только на турнирах ISU: дважды это делал Илья Малинин, один раз — Адам Сяо Хим Фа. Сложно сказать, смог ли бы Петя увидеть эти 300 на международке, но совершенно точно не затерялся бы.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Гуменник отыгрался за неудачу в Красноярске, где из-за невнятной короткой программы остался только третьим. Но в общем зачёте Гран-при России Петя уступает Евгению Семененко: у Жени — победа и второе место.