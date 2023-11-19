Сенсационная фигуристка опередит учениц Тутберидзе? Развязка Гран-при в Самаре — LIVE!

19 ноября Гран-при Самары завершится произвольными программами: медали разыграют одиночницы и одиночники, а также танцевальные дуэты.

В женском катании не обошлось без сенсации. Обе ученицы Этери Тутберидзе — Дарья Садкова и Майя Хромых — уступили промежуточное лидерство Ксении Синицыной. Хромых идёт третьей и проигрывает около восьми баллов, но Садкова отстаёт совсем немного и может завоевать первую для себя золотую медаль этапа Гран-при.

У мужчин места на пьедестале разыграют Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов и Александр Самарин, в танцах на льду в тройку после первого вида попали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.

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