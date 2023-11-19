Сенсационная фигуристка опередит учениц Тутберидзе? Развязка Гран-при в Самаре — LIVE!

19 ноября Гран-при Самары завершится произвольными программами: медали разыграют одиночницы и одиночники, а также танцевальные дуэты.
В женском катании не обошлось без сенсации. Обе ученицы Этери Тутберидзе — Дарья Садкова и Майя Хромых — уступили промежуточное лидерство Ксении Синицыной. Хромых идёт третьей и проигрывает около восьми баллов, но Садкова отстаёт совсем немного и может завоевать первую для себя золотую медаль этапа Гран-при.
У мужчин места на пьедестале разыграют Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов и Александр Самарин, в танцах на льду в тройку после первого вида попали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.
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Расписание соревнований
Мужчины. Произвольная программа — 12:30.
Женщины. Произвольная программа — 14:30.
Танцы на льду. Произвольный танец — 16:30.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня второй день соревнований пятого этапа Гран-при в Самаре. На лёд выйдут три группы спортсменов — женщины, мужчины и танцевальные дуэты.