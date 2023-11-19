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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Фигурное катание, Гран-при в Самаре, произвольная программа: ученицы Тутберидзе, Гуменник и Rammstein — лайв, онлайн

Сенсационная фигуристка опередит учениц Тутберидзе? Развязка Гран-при в Самаре — LIVE!
Екатерина Авдонина
Ксения Синицына
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Произвольные программы на пятом этапе Гран-при России.

19 ноября Гран-при Самары завершится произвольными программами: медали разыграют одиночницы и одиночники, а также танцевальные дуэты.

В женском катании не обошлось без сенсации. Обе ученицы Этери Тутберидзе — Дарья Садкова и Майя Хромых — уступили промежуточное лидерство Ксении Синицыной. Хромых идёт третьей и проигрывает около восьми баллов, но Садкова отстаёт совсем немного и может завоевать первую для себя золотую медаль этапа Гран-при.

У мужчин места на пьедестале разыграют Пётр Гуменник, Роман Савосин, Алексей Ерохов и Александр Самарин, в танцах на льду в тройку после первого вида попали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Как прошёл первый день в Самаре:
Гуменник реабилитировался за провал и зажёг в Самаре под Rammstein. Но всё ли хорошо? Гуменник реабилитировался за провал и зажёг в Самаре под Rammstein. Но всё ли хорошо?
Ученицы Тутберидзе проигрывают на Гран-при в Самаре. У Синицыной есть все шансы на победу? Ученицы Тутберидзе проигрывают на Гран-при в Самаре. У Синицыной есть все шансы на победу?

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko и на сайте Первого канала.

Гран-при России по фигурному катанию

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Расписание соревнований
Live Екатерина Авдонина

Расписание соревнований

Мужчины. Произвольная программа — 12:30.
Женщины. Произвольная программа — 14:30.
Танцы на льду. Произвольный танец — 16:30.

09:26 Екатерина Авдонина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня второй день соревнований пятого этапа Гран-при в Самаре. На лёд выйдут три группы спортсменов — женщины, мужчины и танцевальные дуэты.

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