«Врачи не заметили перелом». История преодоления фигуристки, обыгравшей учениц Тутберидзе

Стать лидером Ксении Синицыной мешали травмы, но в этот раз фигуристка оказалась сильнее и даже после неудачи смогла взять золото Гран-при.

Пятый этап Гран-при в Самаре завершился сенсацией — в женском одиночном катании штаб Этери Тутберидзе остался без золота. Обойти учениц звёздного тренера смогла хрупкая и нежная Ксения Синицына, у которой по-настоящему стальной характер.

Эта фигуристка несколько лет уступала лучшим фигуристкам «Хрустального» и отчаянно пыталась их догнать, но вместо этого травмировала себя. И только сейчас в её жизни началась белая полоса. Ксюша смогла найти свой стиль и даже без ультра-си обошла именитых соперниц.

А ведь незадолго до этого у неё снова была серьёзнейшая травма. Правда, о ней фигуристка не знала — из-за ошибки врачей на карьере Синицыной можно было поставить крест!

Как Синицына тренировалась, не зная о переломе

Победа на этапе Гран-при в Самаре для Ксении Синицыной — это награда за страдания и огромное трудолюбие. 19-летняя фигуристка не сдалась в самый трудный момент в карьере и продолжила работать над собой, благодаря чему наконец заняла место лидера.

Откатав две программы идеальным образом, спортсменка получила 216,08 балла и опередила сразу двух учениц Этери Тутберидзе — Дарью Садкову и Майю Хромых. Синицына в очередной раз доказала, что её артистическому мастерству практически нет равных. С технической точки зрения же Ксюша зарекомендовала себя как крепкий середнячок, и в эпоху без ультра-си в женском одиночном катании (за редким исключением) она заблистала и получила шанс проявить себя.

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Правда, чтобы сделать даже это, ей пришлось пройти не одно испытание. В начале сезона ученица Светланы Пановой получила травму — она сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов. А самым неприятным было то, что фигуристка не сразу узнала характер повреждения: врачи поставили неправильный диагноз, отчего состояние спортсменки могло стать фатальным.

«Морально тяжело было выходить на лёд и всё восстанавливать. На контрольных прокатах мне сказали, что это ушиб, что всё пройдет через два часа. Потом врачи тоже говорили, что это ушиб. Делали облегчённые программы. Прихожу потом к врачу, он говорит: у тебя же был перелом. Врачи не заметили перелом, не доглядели. Рентгенолог же не даёт снимок на руки, а отправляет травматологу. А тот сказал, что ничего не видит. Приходилось восстанавливаться. Вышла на лёд, а на следующий день всё посыпалось. Была в шатком режиме, полторы недели назад только пришла в норму, собрала себя в кучу», — откровенно рассказывала о своём непростом положении Синицына.

Лучшая после Трусовой, Щербаковой и Косторной

Ксюша оказалась настоящим бойцом, но для тех, кто внимательно следил за развитием этой невероятно талантливой девушки, это не стало сюрпризом. Воспитанница «Снежных барсов» уже много лет сражается за то, чтобы показать себя большой публике. По юниорам Синицына показывала хорошие результаты и уступала разве что непобедимому трио Трусова — Щербакова — Косторная. Так, например, было на первенстве страны в 2019 году — фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, который заняли воспитанницы Тутберидзе, прославившиеся исполнением многооборотных прыжков.

На старте сезона-2019/2020 Синицына принимала участие в юниорском этапе Гран-при в России, где стала второй следом за Камилой Валиевой. Зато на Гран-при в Италии спортсменка завоевала золото и отобралась в финал серии, но там она заняла лишь четвёртое место. С юношеских Олимпийских игр фигуристка увезла аж две медали — золото в командных соревнованиях и серебро в личных.

Тем не менее воспоминания о том, как она проигрывала более техничным ученицам Тутберидзе, заставили Ксюшу действовать. Понимая, что для побед нужны элементы ультра-си, Синицына начала их изучение. Спортсменка пробовала тройной аксель и четверной тулуп. На тренировках квад у неё получался, однако на турнирах показать его она так и не смогла — недокруты и падения привели к тому, что ученица Пановой серьёзно травмировалась.

Ксения Синицына Фото: РИА Новости

Следующие три года Синицына то и дело восстанавливалась и вот, наконец, полноценно вернулась, даже несмотря на то что была снова в невыгодном положении. После неудачи с переломом она не опустила руки и отдала всю себя в прокатах, после чего поднялась на высшую ступень пьедестала. Это ли не удивительная история преодоления?..