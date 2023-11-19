Конец гегемонии Тутберидзе. «Золотая» Синицына разгромила Хромых и Садкову на Гран-при

Невероятная схватка девушек на Гран-при в Самаре завершилась абсолютным триумфом Ксении Синицыной. Мужественно вернувшись на соревнования после повреждения ноги коньком, она разгромила всех соперниц, включая учениц Этери Тутберидзе — Майю Хромых и Дарью Садкову.

Крайне слабое выступление Майи в произвольной программе ознаменовалось худшими оценками во взрослой карьере и едва ли не худшими даже за юниорский период. Зацепиться за подиум у неё так и не получилось, и она заняла только пятое место.

Даша рискнула прыгнуть четверной тулуп, но он не помог ей добыть золото для «Хрустального». Ксения Синицына положила конец гегемонии одиночниц из тренерского штаба Тутберидзе.

Ученица Сотниковой отказалась от четверного лутца

Произвольную программу у девушек открыла белорусская одиночница Виктория Сафонова. Девушка выступала вне конкурса, но постаралась продемонстрировать всё своё мастерство под композицию Proud. Первым элементом она пошла на четверной риттбергер, но, к сожалению, вместо суперпрыжка у неё получилась обидная «бабочка»: вместо четырёх оборотов скрутила только два. Остальной контент никаких трудностей у неё не вызвал, и она на высокой ноте завершила прокат. Судьи поставили ей 122,24 балла за произвольную, а общая сумма вместе с результатом в короткой составила 189,06 балла.

Непосредственно борьба за места на Гран-при в Самаре у одиночниц началась с выхода на лёд Олеси Козловой из Тольятти. Домашний лёд принёс ей в произвольной удачу, и она без ошибок выполнила практически всё задуманное, хотя недостаточно высокая сложность не позволила ей набрать конкурентоспособные баллы.

Елене Черниковой из Липецка сегодня удалось полностью реабилитироваться после не лучшего проката в короткой. Спортсменке не помешало даже внезапно расстегнувшееся на спине платье. Набрав 115,51 балла за произвольную, она пробила в общей сумме 170,62 балла.

Елена Черникова Фото: РИА Новости

Представительница Челябинска Вероника Малышева под композицию Fire on Fire отчаянно сражалась за прыжки, пытаясь избежать грубых ошибок, но под конец всё-таки сделала «бабочку» на тройном риттбергере, скрутив всего один оборот. Оценки получила скромные, и о притязаниях на пьедестал уже не могло быть и речи.

Многообещающая заявка четверного лутца в произвольной у Камиллы Нелюбовой не состоялась. Воспитанница Аделины Сотниковой решила не рисковать со столь опасным элементом и ограничилась прыжком в три оборота. Однако эта перестраховка не оправдалась. Одиночница забыла, что один и тот же тройной можно повторить не более двух раз, исполнив три тройных лутца. Последний ей в итоге не засчитали. Самое неприятное, что этот незасчитанный лутц шёл у неё в каскаде с двойным риттбергером — Камилла приблизилась к фирменному каскаду Загитовой и Щербаковой. В принципе она и планировала делать именно тройной лутц — тройной риттбергер, но сил на него не хватило.

Камилла Нелюбова Фото: РИА Новости

После проката Аделина не отчитывала ученицу за ошибки, но ожидать с ней вердикта судей в зону «кисс энд край» не пошла. Впрочем, с Камиллой были ещё две наставницы, так что свои 118,32 балла за произвольную и 177,13 в общей сумме она принимала не в одиночестве.

Первую попытку ультра-си у наших фигуристок продемонстрировала Ангелина Палагина из группы Сергея Давыдова. Тройной аксель, как и в короткой, ей не покорился и завершился падением. Во второй части программы Ангелину настигло второе падение — с тройного флипа, из-за чего она лишилась одного из каскадов. Этот огрех ей дорого обошёлся. За произвольную она набрала 111,02 балла, а в совокупности за обе программы — 172,20 балла.

Хромых развалилась в произвольной и досрочно выбыла из борьбы

В сильнейшей разминке друг за другом катались три представительницы Санкт-Петербурга. Первой показала произвольную Людмила Фурсова из группы Олега Татаурова. Она приземлила в степ-аут тройной флип и нарвалась на дедакшен за перекат. Тем не менее в целом она справилась с выступлением и опередила девушек из первой разминки. Судьи поставили ей за произвольную 122,69 балла, а по итогам двух дней — 184,19 балла.

Полина Свириденко разыграла на льду захватывающее героическое действо под музыкальную тему из «Звёздных войн». В образе то ли прекрасной принцессы Леи, то ли не менее прекрасной сенатора Падме Амидалы она героически чисто сделала большинство прыжков, за исключением каскада из тройного флипа и двойного акселя. Вместо дупля порхнула ненужной «бабочкой». Эта неудача снизила её потенциальную оценку до 118,10 балла, и вместе с короткой Полина набрала 181,67 балла.

Подопечная Кирилла Давыденко Ксения Гущина очень круто откаталась в стильной постановке под Standing On the horizont, не допустив ни единой помарочки. Блестящая работа принесла ей приличные 132,31 балла и 197,92 в общей сумме.

Ксения Гущина Фото: РИА Новости

Очень волнительным выдалось выступление Майи Хромых под саундтрек из сериала «Содержанки». После проблемной короткой программы очень хотелось, чтобы она взяла реванш в произвольной, но здравый смысл подсказывал, что чуда за сутки не произойдёт.

Воспитанница Тутберидзе пока не набрала необходимую форму, поэтому выкатывать несколько прыжков с различными связками и другими элементами для неё затруднительно. В произвольной — особенно. Уже на первом элементе тройном лутце в каскаде с тройным тулупом Майя смазала выезд, а на каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов потратила так много энергии, что затем упала на тройном риттбергере. Двойной аксель приземлила тяжело, а вскоре снова упала: на этот раз на тройном лутце. С неимоверными усилиями спортсменка одолела каскад тройной флип — двойной тулуп и последний прыжок — двойной аксель.

Произвольную Майя домучивала с горячей поддержкой зрителей, но народная любовь не уберегла её от расстройства. К тому же ждать оценки девушка вынуждена была одна: Сергей Дудаков настраивал выходящую следом Дарью Садкову, а больше из тренерского штаба Тутберидзе в Самару никто не приехал.

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Крайне неудачный прокат заслужил от судей лишь 116,01 балла. Итоговая оценка 182,70 балла тоже не внушала оптимизма. Более низкие баллы Майя набирала в обоих случаях последний раз аж четыре года назад — на дебютном юниорском Гран-при во Франции. Было очевидно, что из борьбы за медали она, скорее всего, уже выбыла.

Синицына оставила тренерский штаб Тутберидзе без золота

Последней надеждой привезти из Самары медаль, желательно золотую, для тренерского штаба Тутберидзе оказалась юная Дарья Садкова. 15-летняя одиночница, недавно вышедшая во взрослые, уступала лидирующей после короткой Ксении Синицыной меньше балла и имела хорошие шансы обогнать её в произвольной. Для успеха требовалось в первую очередь показать уверенное чистое катание. Однако полагаться на стандартный контент, когда в арсенале есть ультра-си, обитательницы «Хрустального» не привыкли, поэтому Даша рискнула пойти на четверной тулуп. Четверть оборота она недокрутила и больно упала, после чего кататься ей было сложнее.

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Первую часть постановки после неудачного квада вывезла, но во второй половине упала с тройного флипа, который должен был идти в комбинации с двумя двойными акселями. К счастью, Даша не растерялась и прицепила дупли к следующему тройному лутцу. Драгоценный каскад удалось сохранить, как и набрать высокие баллы: 137,38 — за произвольную и 210,71 балла в общей сумме. Но в безопасности Даша себя не чувствовала: судьба золота не разрешилась.

Лидирующая Ксения Синицына после короткой программы понимала, что от её выступления в произвольной зависит, выиграет она сегодня или нет. Талантливая воспитанница Светланы Пановой слишком долго оставалась в тени девочек Тутберидзе, штампующих ультра-си, но наконец-то пробил и её звёздный час. Как и в первый соревновательный день, Ксюша безукоризненно исполнила все элементы, успевая при этом великолепно передавать избранный образ.

Ксения Синицына Фото: РИА Новости

Каталась Ксюша под композицию Quizas, Quizas, Quizas в исполнении Габи Морено, которая пришлась по душе болельщикам ещё во время контрольных прокатов. Но тогда фигуристка не могла выложиться на максимум из-за повреждённой коньком ноги. Зато на самарском льду каталась с видимым удовольствием и завораживала гармонией сложной техники и искусной подачи.

Новый костюм из короткого красного топа с игривой полупрозрачной белой кофточкой и красной юбки с бахромой произвёл не меньший фурор, чем изумительное выступление Ксюши. Оценки она набрала высоченные — 142,31 балла за прокат и 216,08 балла в общей сумме.

Какое же счастье отразилось на лице девушки, когда она узнала, что точно выиграла золото! Дарья Садкова осталась с серебром, а бронзу завоевала Ксения Гущина. Они действительно были на этом этапе самыми сильными и развернули красивую борьбу.