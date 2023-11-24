Губанова запорола каскад, а Эгадзе не справился без Тутберидзе. Сенсации Гран-при Японии

Экс-россияне на шестом этапе Гран-при Японии в Осаке заставили болельщиков изрядно понервничать. Анастасия Губанова и Ника Эгадзе под флагом Грузии сенсационно не попали в сильнейшую разминку из-за неудачных прокатов в короткой программе. При этом Губанова фактически провалила прокат, развязав судьям руки для выставления ей крайне низких 55,80 балла!

Эгадзе пришлось выходить на японский лёд без поддержки главы своего тренерского штаба Этери Тутберидзе, что обернулось фиаско. Внезапное отсутствие Тутберидзе объясняется выступлением Камилы Валиевой в эти выходные на этапе Гран-при России в Москве. Выбор между учениками у наставницы был очевиден.

И всё же для радости тоже нашёлся повод. Экс-россиянин Никита Володин вместе с партнёршей захватил лидерство в парном катании!

Губанова запорола каскад и набрала самые низкие баллы за взрослую карьеру

Для Анастасии Губановой этап Гран-при в Японии оказался последним шансом выиграть медаль престижной чемпионской серии ISU и на высокой ноте закрыть первую половину сезона. Отобраться в финал у неё никак не получится из-за шестого места на этапе во Франции, но победа или просто попадание на подиум позволят вернуть столь необходимую веру в себя. Судьи в последнее время словно намеренно наказывают девушку за малейший промах, и она сама забывает, что является действующей чемпионкой Европы.

Увы, первый соревновательный день в Осаке показал, что Настя не справляется с давлением. Мало того, что она не вошла в тройку лидеров после короткой. Она улетела на 10-е место и теперь должна выбираться из подвала турнирной таблицы в первой разминке произвольной.

Как такое могло произойти? Неужели арбитры совсем обнаглели, беспощадно засудив россиянку под флагом Грузии? Разве что отчасти. Ученица Евгения Рукавицына сама всё отдала с первых секунд своей яркой программы. В элегантном бордовом комбинезоне она вместо каскада из тройного флипа и тройного тулупа прыгнула каскад из тройного флипа и одинарного тулупа. Самое ужасное, что одинарные прыжки в короткой не имеют стоимости. То есть за внезапное порхание «бабочкой» фигуристка получила 0 баллов. Оценили у неё только тройной флип и наказали снятием половины стоимости прыжка за грубую ошибку на каскаде. В итоге самый дорогой элемент у Насти превратился в самый дешёвый.

Самое обидное, что попытаться сделать другой каскад она не могла. Лучше бы упала с флипа, и потом присоединила тулуп к сольному лутцу. С другой стороны, этот сольный лутц она и так приземлила с недокрутом больше четверти оборота, окончательно поставив крест на выступлении. Дорожку шагов откатала на второй уровень — то ли от усталости, то ли от досады. Ждать её оценок было страшно.

Трансляция Гран-при ISU по фигурному катанию доступна в Okko.

Вывести чемпионку Европы на более-менее приличные оценки судьи ожидаемо не пытались. Но 55,80 балла действительно шокировали Настю. Так мало она не получала очень давно. Со времён выступления за Россию в юниорском разряде.

От лидирующей американки Линдси Торнгрен с 68,93 балла Настю отделяет более 13 баллов. От идущей второй бельгийки Нины Пинзаррон (63,44) — больше семи баллов, как и от замыкающей текущую тройку кореянки Ли Ха Ин (62,93). Перекрыть эту разницу ультра-си в произвольной девушка не может, так как не владеет элементами повышенной сложности, а значит, рассчитывать остаётся исключительно на ошибки соперниц.

Прорыв россиянина под флагом Германии в парах

Печаль российских болельщиков после неудачи Анастасии Губановой частично развеяло классное выступление другого нашего соотечественника Никиты Володина. Этим летом Федерация фигурного катания России разрешила ему представлять Германию в паре с Минервой Фабьенне Хазе, и они сразу же активно включились в соревновательную гонку. Выиграли золото на этапе Гран-при во Франции и теперь очень близки вновь озолотиться на этапе в Японии. В короткой они поразили прекрасным прокатом и хорошим техническим уровнем.

Благодаря Никите на турнире в Осаке была видна русская школа парного фигурного катания, пусть пока наших спортсменов и не пускают на международную арену. Он прекрасно отработал все элементы, успешность которых во много зависит именно от партнёра — те же высокие поддержки, тодес. Старался на максимум. Минерве очень повезло!

Подкупает, естественно, и то, с каким удовольствием Никита выступает: его искренняя улыбка во время и после проката топит сердца не только болельщиков, но и строгих арбитров. 67,23 балла — лучший результат этой пары за короткую программу в их первом совместном сезоне.

Трансляция Гран-при ISU по фигурному катанию доступна в Okko.

Отлично проявили себя и представители Австралии Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур, недавно вышедшие на взрослый уровень. Москвичка Настя до 2020 года соревновалась в одиночном разряде, а затем отправилась в парный вид и заодно сменила спортивное гражданство. Их тандем с Гектором в прошлом сезоне собрал золото двух этапов и финала Гран-при среди юниоров, а также завоевал серебро на юниорском чемпионате мира. И вот теперь они навязывают хорошую конкуренцию более опытным парам.

На Гран-при в Японии они буквально покорили зрителей, которые встали после их короткой и искупали в буре оваций. К сожалению, в визуально чистой программе был серьёзный недочёт — подкрутка всего лишь второго уровня сложности. И хотя она не повлияла на общее впечатление, техническая оценка спортсменов заметно пострадала, и они заняли текущее третье место с 64,61 балла.

Тем не менее шансы обойти показавших в короткой второй результат Лукрецию Беккари/Маттео Гуаризе (66,77 балла) у Насти и Гектора ещё есть. Главное — как следует настроиться на произвольную и не отдавать в ней уже ни одного элемента.

Эгадзе без Тутберидзе остался без сильнейшей разминки

Нике Эгадзе, который тренируется в группе Тутберидзе и представляет сборную Грузии, крайне не повезло стартовать сразу после блестящего проката Юмы Кагиямы. Японский фигурист выдал феноменальный перформанс, в котором идеально приземлил четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель. Все вращения и дорожку шагов он выполнил на высочайший четвёртый уровень сложности и захватил уверенное лидерство с 105,51 балла. И это при том, что прошлый сезон Юма почти полностью пропустил, отметившись только на национальном чемпионате, где занял восьмое место. Зато сейчас он восстал из пепла и доказал, что по праву заслужил серебро Олимпиады в Пекине.

Разве можно не вздрогнуть, когда у соперника столь мощное выступление? Как минимум для этого требуются суперзакалка и небывалая стрессоустойчивость. А ещё, возможно, поддержка в лице главного тренера. Однако Ника Эгадзе прибыл на Гран-при Японии без Этери Тутберидзе, хотя на предыдущих стартах, включая Гран-при Америки, она его сопровождала. Настраивать на короткую программу в Осаке его пришлось Даниилу Глейхенгаузу. Да ещё и под ликование японской публики, празднующей шикарную короткую Кагиямы.

Неудивительно, что постановка под величественную Ave Maria у него не задалась. Ника даже не попал в сильнейшую разминку произвольной!

А ведь начал он многообещающе: тяжеловато, но сделал каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, сорвав аплодисменты зрителей. Дальше пошёл по ниспадающей. Завертелся после четверного тулупа, коснулся льда рукой после тройного акселя, дорожку шагов выкатал на второй уровень — в Америке, для сравнения, осилил четвёртый.

Трансляция Гран-при ISU по фигурному катанию доступна в Okko.

После проката Ника расстроился, и они с Глейхенгаузом, очевидно, понимали, что высоких баллов ждать не стоит. Когда на табло загорелись 81,30 балла, Даниил спокойно посмотрел на воспитанника, пребывавшего в напряжении. Могло быть хуже, хотя в этом сезоне Ника набирал меньше лишь на первом старте в Италии. Тогда он, правда, реабилитировался в произвольной и выиграл серебро. И очень хочется верить, что и в Осаке Ника всё-таки прорвётся на подиум.

Несмотря на то что у него текущее седьмое место, от ставшего третьим Лукаса Бричги из Швейцарии (86,42) его отделяет чуть больше пяти баллов. Качественные четверные способны помочь нивелировать досадное отставание и выиграть желанную бронзу.

А вот рассчитывать на серебро ученику Тутберидзе практически так же нереально, как и на золото. На второй позиции после короткой обосновался двукратный чемпион мира Сёма Уно. Товарищу по японской команде он уступил из-за недокрута на втором прыжке в каскаде четверной тулуп — тройной тулуп, но всё равно получил от судей очень высокие 100,20 балла.