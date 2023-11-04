«Воспользовались возможностью». Губанова развалилась, но судьи «добили» экс-россиянку

Этап Гран-при во Франции не обошёлся без скандала. Ещё в короткой программе была заметна тенденция судей принижать заслуги экс-россиянки, чемпионки Европы Анастасии Губановой и возвеличивать успехи американки Изабо Левито, но в произвольной абсурд действий арбитров дошёл до апогея!

Губанова развалилась, но судьи тоже приложили к этому руку, зато Левито, взявшей золото, здорово помогли, а ведь её ошибки были непозволительны.

Хигути вернулась, а Сумиёси прыгнула квад-тулуп

На третьем этапе Гран-при во Франции был представлен потенциально сильный состав фигуристок-одиночниц, однако вопреки ожиданиям не у всех спортсменок получилось показать свой максимум. Участницы, у которых не задалась короткая программа, потерпели неудачи и в произвольной. В первой разминке первый чистый прокат показала лишь Леа Серна. У Янны Юркинен, Майи Маццары, Кимми Репонд и Монэ Тибы возникли серьёзные проблемы, негативно отразившиеся на их оценках. В отличие от них, француженка удачно выступила под чарующий вокал Патрисии Каас, практически без помарок справившись со всеми прыжковыми элементами (лишь на последнем каскаде фигуристка чиркнула ногой по льду). В итоге Серна заслужила от судей 122,02 балла — её лучший результат в сезоне. В сумме — 180,77.

Следом на лёд вышла Лорин Шильд, которая также боролась за каждый прыжок и выдала не менее чистый прокат. Возможно, с эстетической точки зрения спортсменка не была идеальной, но её воля и стремление к идеалу не могут не вызывать уважение. Старания Шильд оценили и арбитры, поставив ей 120,31 балла, всего — 179,11.

Разминку сильнейших открывала вернувшаяся на соревнования Вакаба Хигути. Японка только-только входит в форму, поэтому обошлась без ультра-си. Мотивационная постановка под композиции Coldplay удалась Хигути на все сто процентов — было ощущение, что Вакаба черпает силы в музыке и словах и делает прыжки на одном дыхании. Лишь однажды фигуристка оступилась, сдвоив один элемент на каскаде 3-2-2. В остальном придраться к спортсменке было не в чем. За свою произвольную программу Вакаба Хигути получила 129,73 балла, за два проката — 190,02.

Вакаба Хигути Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Самая амбициозная заявка была у другой представительницы Страны восходящего солнца. Рён Сумиёси единственная заявила четверной прыжок и не просто пообещала, а сделала его! Свой необыкновенный прокат японка начала с каскада из двойного акселя и тройного тулупа и лишь затем зашла на квад-тулуп. Приземлила его Рён достаточно уверенно, хотя небольшой недокрут был. Справившись с самым сложным, Сумиёси отказалась отдавать остальное и выполнила большую часть технических и хореографических элементов на высочайшем уровне. Эпичное выступление под мощную музыку вызвало шквал аплодисментов. Сама фигуристка не смогла сдержать слёз радости. Судьи оказались строги и поставили 136,04 балла, всего — 197,76.

Невероятный прорыв юной Пинзаррон

Нина Пинзаррон каталась под знаменитую классику Арама Хачатуряна и делала это восхитительно. Бельгийка выдала умопомрачительный прокат практически без помарок. Технически фигуристка была очень хороша, равно как и артистически — все движения были аккуратны, вращения и дорожки шагов — эмоциональны, а работа ног, рук и корпуса заслуживает похвалы. За своё выступление Пинзаррон получила 133,06 балла и с результатом в 198,80 балла опередила соперницу с четверным тулупом. И вполне могла рассчитывать на победу, как показали дальнейшие выступления.

Лидерам ошибаться при таком катании преследовательниц было противопоказано. Тем не менее Ли Ха Ин сделала это. Кореянка начала уверенно прокат своей красивой программы «Нотр-Дам де Пари» с комбинации из двойного акселя и тройного тулупа, а вот на каскаде из тройных лутца и тулупа допустила грубый степ-аут. Тройные риттбергер и сальхов фигуристка приземлила, затем у неё снова случился срыв — в каскаде 3-2-2 (лутц-тулуп-риттбергер) она сделала «бабочку» на первом элементе. Тройной флип и аксель в 2,5 оборота Ли Ха Ин всё-таки сделала, но впечатление из-за ошибок было испорчено, точно, как и у судей: 124,66 балла, общий результат — 190,96.

Судьи потопили Губанову, но спасли Левито

Анастасия Губанова выходила на каток с целью поразить арбитров чистым катанием. После короткой программы представительница Грузии была второй, хотя не все были согласны с решением судейской панели, ведь опередившая её Изабо Левито тоже была неидеальна, прыгнув в короткой программе лутц с неясного ребра. Губанова потеряла важные баллы на вращении третьего уровня и на дорожке шагов — второго. Во второй день соревнований Настя планировала исправить эти недочёты.

И хотя начала фигуристка хорошо (каскад из тройных лутца и тулупа, двойного акселя, тройной риттбергер, тройной сальхов), во второй половине у неё случился спад. Спортсменка прыгнула тройной флип, а затем каскад с флипом и двойным тулупом, хотя должен был быть тройной, снова двойной тулуп случился в комбинации с дупелем. В конце выступления Настя совсем расстроилась и исполнила дорожку шагов на второй уровень, а финальное вращение и вовсе было первого. Получила Губанова совсем мало — 120,93 балла, всего — 187,66. Судьи воспользовались ошибками экс-россиянки и снизили компоненты и GOE по максимуму.

Анастасия Губанова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«Давайте признаем, судьи воспользовались этой возможностью и не скупились на минусы», — сказала в эфире ОККО Евгения Медведева, комментировавшая соревнования.

Завершала прокаты лидер первого дня Изабо Левито. Американка катала «Белого ворона» и до определённого момента была хороша. Каскад 3+3 из лутца и тулупа, два дупеля, тройной флип — всё чисто, а вот во второй половине случились непонятные сбои. В комбинациях тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и тройной флип — двойной тулуп были грубые помарки, тройной риттбергер Изабо выполнила, зато упала на финальном вращении. Судьи долго не знали, что делать, но в итоге убрали элемент из протокола, засчитав 0 баллов. В «кисс энд край» Левито буквально молилась, чтобы арбитры её пощадили, и те это сделали. Поставили 131,39 балла, поэтому с результатом в 203,22 балла американка выиграла. Её золото описало в целом ситуацию в женском одиночном катании на Гран-при Франции: пока иностранные судьи буквально топили экс-россиянку Губанову, американке Левито даже с ошибками они были готовы сделать большой подарок.