Кондратюк вернулся на подиум! Ученик Тутберидзе жёстко ошибся, но тоже остался в топ-3

Мужчины-одиночники первыми завершили выступления на этапе Гран-при России в московском «Мегаспорте». Вторую победу в сезоне одержал Владислав Дикиджи, единственным из лидеров показавший абсолютно чистый прокат без падений и срывов. Ученик Олега Татаурова опередил Марка Кондратюка, вернувшегося на подиум, и Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе.

Как прошла произвольная программа у мужчин?

Провалившийся в короткой программе Дмитрий Алиев начал бодро и уверенно – с четверного тулупа и четверного сальхова. Но затем строил второй тулуп, вместо тройного акселя сделал тройной, сдвоил лутц и риттбергер.

Баллов хватило, чтобы захватить промежуточное лидерство – но только до выступления второй разминки. Алиева обошли и Андрей Анисимов, и Семён Соловьёв.

А потом настал черёд реальных претендентов на победу, среди которых – Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Даниил Самсонов и Матвей Ветлугин.

Кондратюк сразу же упал с четверного лутца, но затем дела пошли лучше, пусть и не максимально безупречно. Марку удались четверной тулуп и два четверных сальхова во второй половине программы, но первый – со степ-аутом. Да и один из прыжков в каскаде три – три получился двойным. Но это точно была заявка как минимум на подиум!

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Стартовая заявка Владислава Дикиджи была легче – четверные прыжки стояли во второй половине программы – но он справился с ними без падений и срывов. Четверной лутц, сальхов в каскаде с тулупом, сольный сальхов – ученик Олега Татаурова выехал всё! Не допустил брака и на более лёгких элементах, заслуженно получив более высокие, чем у Кондратюка, баллы. Более 100 – за технику!

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Даниил Самсонов из группы Этери Тутберидзе, как и в короткой программе, решил брать чистотой и каскадами без четверных во второй половине программы. В этот раз расчёт не оправдался. Сперва Даня упал с четверного сальхова – успел подставить руку, но судьи всё равно засчитали падение.

Не всё получилось и дальше: фигурист сдвоил тулуп в каскаде, а затем запутался в подсчётах и исполнил лишний тройной флип, потеряв элемент. Самсонов мог исполнить, например, тройной сальхов и не лишился бы баллов, но не успел переориентироваться по ходу программы. Тутберидзе пожурила ученика в «кисс энд край», а её подопечный улетел под Дикиджи и Кондратюка.

Закрывать мужские соревнования выходил Матвей Ветлугин, в короткой программе набравший почти 100 баллов. К сожалению, произвольная у ученика Алексея Мишина не получилась. Ветлугин упал с обоих четверных тулупов и продолжить «чудить» потом: степ-аут – на тройном лутце, то же самое – на риттбергерном каскаде.

Матвей получил баллы, которых хватило только для пятого места. А Владислав Дикиджи – единственный из мужчин, кто одержал на этапах Гран-при две победы.