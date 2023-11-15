Как фигуристу-тиктокеру удалось совершить сенсацию на Гран-при? Отвечает его тренер

В минувшие выходные в Казани случилась сенсация – на своём первом взрослом этапе Гран-при России Владислав Дикиджи одержал победу, обыграв действующего чемпиона страны Евгения Семененко почти на 20 баллов.

Два чистых проката с идеальными прыжками и суперсложным контентом выдал Влад, буквально лучшие в своей карьере – а ведь раньше всё складывалось не так успешно.

О том, как удалось совершить этот прорыв, «Чемпионату» рассказал тренер Олег Татауров, он работает с Дикиджи уже многие годы. Отметим, что интервью записывалось в день произвольной программы: на тот момент Влад собирался принимать участие в этапе Гран-при в Самаре, но затем вынужден был сняться из-за болезни.

Владислав Дикиджи на этапе Гран-при России в Казани Фото: РИА Новости

— Очень неожиданно было увидеть на этом этапе два таких мощных проката от Влада, в прошлом сезоне у него не всё получилось. Он рассказал, что сильно поменял своё отношение к работе. Как это произошло?

— Мне кажется, у него правда голова немножко встала на место. Может быть, родительский настрой, может, бабушка повлияла. Он стал совсем по-другому работать. Я всё время своим спортсменам говорю: кто как работает, тот так и получает в качестве достижений на соревнованиях.

— Когда вы ехали в Казань, какой результат примерно прикидывали?

— Для меня не главное обыграть какого-то спортсмена, для меня главное, чтоб он выполнил свою задачу. Задача в чём? В том, чтобы откатать две программы чисто, своё сделать.

— И он откатался чисто.

— Не совсем. Для меня как для тренера есть над чем работать. Но я, в принципе, очень доволен этим прокатом.

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— Четверной лутц у Влада был готов ещё в прошлом сезоне, он его показывал на чемпионате по прыжкам, но в программы вы этот прыжок не вставляли…

— Мы тогда не готовы были вставлять его в программы. Делать просто четверной лутц — это одно. Вставлять в программу — это большой риск, так многие говорят. Малинин говорит, что четверной аксель вставлять в программу — это большой риск. Мы решили этот элемент довести до полной стабильности, хотя бы до 80–90%, и вставить в программу.

— Я где-то читала, что Влад хочет в будущем показать четверной аксель — это не шутки?

— Нет, есть у нас такая задумка поучить его. Он делает на тренировках такие комбинации, как тройной аксель — тройной аксель, четверной сальхов — тройной аксель. У нас задача не то чтобы его сделать, а поучить.

Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин на награждении этапа Гран-при России в Казани Фото: РИА Новости

— У Влада два этапа идут подряд — Казань и Самара. Вы специально так выбирали?

— Мы так спланировали с ним, потому что он не очень любит смену часовых поясов. Мы с ним поговорили и решили, что два соревнования подряд — это не так плохо. Я смотрю на своего учителя Алексея Николаевича Мишина, прислушиваюсь к нему. Когда Туктамышева 12–13 соревнований ездила подряд и все выигрывала… Это тоже неплохое действие.

— Вам сегодня Алексей Николаевич что-то говорил, может быть, поздравлял?

— Да. Моим учителям я очень благодарен — Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным. Очень благодарен, что они меня научили этому всему. Причём и Татьяна Николаевна мне позвонила, поздравила, и Алексей Николаевич поздравил. Я очень ценю их работу как тренер, потому что они способствуют тому, чтобы я стремился, развивался. И всегда я могу, если что, посоветоваться с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной, позвонить и узнать, как процветать дальше.

— А в работе с Владом они давали какие-то советы?

— Нет, с Владом нет.

— Были только какие-то общие советы по тренировочному процессу?

— Да. А так нет. Единственное, вот давала напутствие Елена Анатольевна Чайковская. Мы были летом в Сириусе, она нам помогала в работе над программами, работала с Владимиром Котиным. Поэтому я ей тоже очень благодарен за подготовку моего спортсмена.

Владислав Дикиджи на этапе Гран-при в Казани Фото: РИА Новости

— Влад говорил, что вы хотели какую-то программу попробовать поставить в стиле хип-хоп, решили пока на будущее придержать?

— Знаете, с программами очень тяжело что-то решать, поэтому на данный момент мы на этих программах остановились. Короткую в этом сезоне поменяли. Произвольную оставили старую. Сейчас многие люди помогают в выборе музыки на следующий сезон. Думаю, что будем менять одну программу, произвольную точно. Насчёт короткой подумаем. В принципе, будем развиваться в каком-то другом направлении.

— Я знаю, что Влад танцует в таком стиле достаточно активно, выкладывает ролики в соцсетях. Как вы считаете, это можно перенести на лёд?

— Очень тяжело говорить об этом. Многие судьи подходили и говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо. И перенести это на лёд… Здесь много критериев: есть четверные прыжки, вращения, дорожка — перенести всё в общем будет сложновато. Но будем пытаться.