Полуфинал — совсем скоро! Голосуй в последних группах премии «Король и Королева фигурки»

Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» продолжается! В голосовании за Короля и Королеву фигурки уже закончились опросы в трёх группах из четырёх.

В полуфинал уже вышли Пётр Гуменник, Евгений Плющенко, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров и Матвей Ветлугин; Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и Анна Щербакова.

Остались последние группы участников!

Напоминаем правила:

Редакция отобрала по 24 самых известных фигуриста и фигуристки (в том числе уже завершивших карьеру), которые выходили на лёд на соревнованиях или участвовали в качестве героев шоу и показательных выступлений в 2023 году.

Народное голосование пройдёт в несколько этапов: отдельно фигуристки и фигуристы.

Четыре группы по шесть человек. По двое лучших выходят в полуфинал;

два полуфинала по четыре участника. По двое лучших выходят в финал;

в финальном голосовании подписчики выберут Короля и Королеву из четырёх фигуристов и фигуристок.

Группа 4, мужчины

Максим Траньков – один из лучших парников века остаётся в центре внимания и на льду (в шоу), и за его пределами: будучи тренером, он привёл Александру Бойкову и Дмитрия Козловского к победам финала Гран-при и двух этапов. Также комментирует соревнования и ведёт программу на Первом канале.

Александр Галлямов летом дебютировал в футбольной Медиалиге, а осенью блестяще начал соревновательный сезон в паре с Анастасией Мишиной: фигуристы выиграли оба своих этапа Гран-при, получив баллы выше мировых рекордов.

Михаил Коляда программой «Нуреев. Белый ворон» внёс свой вклад в коллекцию избранных прокатов мирового фигурного катания, а взяв паузу в карьере, раскрывает актёрский талант в шоу, снимает влоги и комментирует соревнования.

Иван Букин дождался партнёршу после родов и теперь вместе с Александрой Степановой штурмует вершину российских танцев: пара красиво выиграла первый же старт после возвращения – этап Гран-при в Красноярске, а потом подкрепила статус победой на московском этапе.

Марк Кондратюк боролся с травмой спины, но в итоге феноменально взял бронзу финала Гран-при России, а в сезоне-2023/2024 не сдался и вернулся на подиум. Регулярно участвовал в шоу и съездил на гастроли в Китай, где на спор выиграл у Плющенко $ 10 000, сделав 10 тройных акселей подряд.

Григорий Фёдоров – молодой талант группы Светланы Соколовской громко заявил о себе ещё прошлогодней победой на чемпионате России по прыжкам, а в этом сезоне завоевал бронзу на взрослом этапе Гран-при России в Омске, блестяще исполнив четверные прыжки.

Группа 4, женщины

Евгения Медведева совмещала регулярные выступления на льду и участие в различных проектах, была ведущей ФК «Динамо» и даже запустила своё YouTube-шоу, а также исполнила многолетнюю мечту и стала Кармен на льду.

Юлия Липницкая – в этом году Юлия не только сама участвовала в шоу, но и выводила своих учеников на соревнования, в том числе на Гран-при и «Битву школ».

Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским выиграла финал Гран-при России, а после перехода к Тутберидзе – ещё два этапа Гран-при. Отметим и соцсети Саши, где она рассказывает о прочитанных книгах и культурной жизни родного Петербурга.

Алина Горбачёва – главная героиня истории с шокирующей пропажей и счастливым концом. Взяла серебро этапа в Омске с кристально чистым прокатом короткой программы, в Казани тоже стала второй, опередив саму Камилу Валиеву.

Александра Степанова пропустила прошлый сезон из-за беременности, родила дочку и героически вернулась на лёд: на первом же старте, этапе Гран-при в Красноярске, в дуэте с Иваном Букиным одержала убедительную победу. Затем пара победила в Москве.

Елизавета Худайбердиева – действующая чемпионка России в танцах на льду. В паре с Егором Базиным поучаствовала в турнире шоу-программ, а также выиграла этапы Гран-при России в Уфе и Самаре.

Опрос в четвёртых группах продлится до 12:00 четверга, 7 декабря. Не забудь проголосовать!