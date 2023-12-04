Полуфинал — совсем скоро! Голосуй в последних группах премии «Король и Королева фигурки»

Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» продолжается! В голосовании за Короля и Королеву фигурки уже закончились опросы в трёх группах из четырёх.
В полуфинал уже вышли Пётр Гуменник, Евгений Плющенко, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров и Матвей Ветлугин; Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и Анна Щербакова.
Остались последние группы участников!
Напоминаем правила:
Редакция отобрала по 24 самых известных фигуриста и фигуристки (в том числе уже завершивших карьеру), которые выходили на лёд на соревнованиях или участвовали в качестве героев шоу и показательных выступлений в 2023 году.
Народное голосование пройдёт в несколько этапов: отдельно фигуристки и фигуристы.
- Четыре группы по шесть человек. По двое лучших выходят в полуфинал;
- два полуфинала по четыре участника. По двое лучших выходят в финал;
- в финальном голосовании подписчики выберут Короля и Королеву из четырёх фигуристов и фигуристок.
Группа 4, мужчины
Максим Траньков – один из лучших парников века остаётся в центре внимания и на льду (в шоу), и за его пределами: будучи тренером, он привёл Александру Бойкову и Дмитрия Козловского к победам финала Гран-при и двух этапов. Также комментирует соревнования и ведёт программу на Первом канале.
Александр Галлямов летом дебютировал в футбольной Медиалиге, а осенью блестяще начал соревновательный сезон в паре с Анастасией Мишиной: фигуристы выиграли оба своих этапа Гран-при, получив баллы выше мировых рекордов.
Михаил Коляда программой «Нуреев. Белый ворон» внёс свой вклад в коллекцию избранных прокатов мирового фигурного катания, а взяв паузу в карьере, раскрывает актёрский талант в шоу, снимает влоги и комментирует соревнования.
Иван Букин дождался партнёршу после родов и теперь вместе с Александрой Степановой штурмует вершину российских танцев: пара красиво выиграла первый же старт после возвращения – этап Гран-при в Красноярске, а потом подкрепила статус победой на московском этапе.
Марк Кондратюк боролся с травмой спины, но в итоге феноменально взял бронзу финала Гран-при России, а в сезоне-2023/2024 не сдался и вернулся на подиум. Регулярно участвовал в шоу и съездил на гастроли в Китай, где на спор выиграл у Плющенко $ 10 000, сделав 10 тройных акселей подряд.
Григорий Фёдоров – молодой талант группы Светланы Соколовской громко заявил о себе ещё прошлогодней победой на чемпионате России по прыжкам, а в этом сезоне завоевал бронзу на взрослом этапе Гран-при России в Омске, блестяще исполнив четверные прыжки.
Группа 4, женщины
Евгения Медведева совмещала регулярные выступления на льду и участие в различных проектах, была ведущей ФК «Динамо» и даже запустила своё YouTube-шоу, а также исполнила многолетнюю мечту и стала Кармен на льду.
Юлия Липницкая – в этом году Юлия не только сама участвовала в шоу, но и выводила своих учеников на соревнования, в том числе на Гран-при и «Битву школ».
Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским выиграла финал Гран-при России, а после перехода к Тутберидзе – ещё два этапа Гран-при. Отметим и соцсети Саши, где она рассказывает о прочитанных книгах и культурной жизни родного Петербурга.
Алина Горбачёва – главная героиня истории с шокирующей пропажей и счастливым концом. Взяла серебро этапа в Омске с кристально чистым прокатом короткой программы, в Казани тоже стала второй, опередив саму Камилу Валиеву.
Александра Степанова пропустила прошлый сезон из-за беременности, родила дочку и героически вернулась на лёд: на первом же старте, этапе Гран-при в Красноярске, в дуэте с Иваном Букиным одержала убедительную победу. Затем пара победила в Москве.
Елизавета Худайбердиева – действующая чемпионка России в танцах на льду. В паре с Егором Базиным поучаствовала в турнире шоу-программ, а также выиграла этапы Гран-при России в Уфе и Самаре.
Опрос в четвёртых группах продлится до 12:00 четверга, 7 декабря. Не забудь проголосовать!