Костомаров, Валиева, Щербакова! Открыты третьи группы премии «Король и Королева фигурки»

Голосование становится более и более жарким.

Большая ежегодная премия «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» продолжается! В голосовании за Короля и Королеву фигурки уже закончились опросы в двух первых группах.

К Петру Гуменнику и Евгению Плющенко присоединились Евгений Семененко и Владислав Дикиджи, к Елизавете Туктамышевой и Алине Загитовой – Александра Трусова и Алёна Косторная.

Но опрос продолжается, и пора голосовать за следующие группы участников. Напоминаем правила.

Редакция отобрала по 24 самых известных фигуриста и фигуристки (в том числе уже завершивших карьеру), которые выходили на лёд на соревнованиях или участвовали в качестве героев шоу и показательных выступлений в 2023 году.

Народное голосование пройдёт в несколько этапов: отдельно фигуристки и фигуристы.

Четыре группы по шесть человек. По двое лучших выходят в полуфинал;

два полуфинала по четыре участника. По двое лучших выходят в финал;

в финальном голосовании подписчики выберут Короля и Королеву из четырёх фигуристов и фигуристок.

«Король и Королева фигурки»

Группа 3, мужчины

Роман Костомаров выкарабкался после тяжелейшей болезни, прошёл через ампутацию и даже вернулся на лёд в объятия жены на шоу Ильи Авербуха – конечно же, пока без коньков.



Дмитрий Алиев – фигурист, у которого каждая программа соревнованиях и на шоу наполнена смыслом. Он стал серебряным призёром финала Гран-при России и участвовал в турнире шоу-программ, а в новом сезоне выиграл этап Гран-при в Красноярске

Никита Кацалапов – полный кавалер Олимпийских игр. В 2023 году выиграл серебро турнира шоу-программ вместе с Викторией Синициной, исполняет главные роли в шоу Татьяны Навки.

Александр Самарин – «русская душа», любит зажигать под «Яблочко» и «Полюшко-поле», и сложно представить в этих образах кого-то органичнее. На этапе Гран-при в Красноярске завоевал серебро, а из Самары увёз бронзовую медаль.

Георгий Куница – один из самых героических людей в нашей фигурке, выступающий и живущий бок о бок с неудержимой Алёной Косторной. Ребята сыграли свадьбу и дебютировали в паре на соревнованиях.

Матвей Ветлугин – фигурист из группы Алексея Мишина, очаровавший публику своим катанием, музыкальностью и невероятным актёрским талантом. Показал шикарный номер-пародию на турнире шоу-программ, а в этом сезоне уже победил на Гран-при в Омске.

Группа 3, женщины

Анна Щербакова стала третьей на турнире шоу-программ, посетила сборы в Швейцарии и дважды ездила в Китай: получила королевский приём и дебютировала с новым номером Frozen.

Камила Валиева дебютировала в роли капитана на Кубке Первого канала, взяла серебро финала Гран-при и приз зрительских симпатий турнира шоу-программ. Летом выступала в ледовых шоу, а осенью после разборок в CAS вернулась к соревнованиям и выиграла этап Гран-при в Москве.

Софья Муравьёва – главная тренерская надежда Евгения Плющенко. Вошла в топ-5 финала Гран-при России, в межсезонье ездила на гастроли в Китай, а в начале нового сезона одержала убедительную победу на этапе в Казани, опередив в том числе Камилу Валиеву.

Виктория Синицина вместе с Никитой Кацалаповым составляет одну из самых красивых пар в мировом фигурном катании. Заняла второе место на турнире шоу-программ, кропотливо трудится в ледовых шоу Татьяны Навки, исполняя ведущие партии.

Оксана Домнина в последние годы выступала на шоу Авербуха в паре с мужем Романом Костомаровым, а в 2023-м героически поддерживала супруга, большой ценой выкарабкавшегося из критического состояния, и воссоединилась с ним на льду.

Василиса Кагановская – одна из самых ярких танцорш поколения, пережившая тяжёлый и несправедливый распад пары с Валерием Ангелополом. После этого Василиса не опустила рук и продолжает карьеру в дуэте с Максимом Некрасовым.

Опрос в третьих группах продлится до 12:00 понедельника, 4 декабря. Не забудь проголосовать!