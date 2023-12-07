Четверной аксель Малинина сперва не засчитали! Илья вновь рискнул и разорвал мир фигурки

Американец Илья Малинин снова вошёл в историю с уникальным прыжком. До сегодняшнего дня мир не видел короткой программы с четверным акселем, но случилась «Малагенья» в финале Гран-при в Пекине.

А ведь судьи сначала поставили за уникальный элемент 0 баллов. Как это получилось?

В течение сезона Илья обходился без четверного акселя – чистые прокаты в США и Франции помогли ему взять золото и серебро и спокойно отобраться в финал серии. На тренировке перед стартом турнира Малинин очень активно напрыгивал четверной аксель, а в прогоне короткой программы обозначил этот элемент. В заявке при этом у Ильи первым прыжком стоял сольный четверной тулуп, так что в теории Малинин мог и не идти на риск.

Фигуристы перед Малининым выдавали один прокат лучше другого – чего стоят только перформансы от двух лидеров сборной Японии!

Идеальный прокат на 106,02 балла выдал Сёма Уно: четверной флип, каскад из тулупов, аксель на хорошие плюсы. Следом вышел Юма Кагияма и продемонстрировал ещё один безупречный перформанс — на 103,72 балла. На этапе Гран-при в Японии фигурист набрал чуть больше, но он продолжает держать высокую планку после пропуска сезона из-за травмы.

Однако затем на лёд вышел Илья Малинин и перевернул всё с ног на голову. Стартовый же прыжок – тот самый кваксель – получился просто блестящим.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Четверной аксель в короткой программе можно исполнять как сольный четверной прыжок – как раз вместо тулупа, который стоял у Ильи в заявке. Согласно правилам ISU, в короткой программе фигурист должен исполнить сольный двойной или тройной аксель, сольный тройной или четверной прыжок и каскад из двух прыжков.

Арбитры могли изначально подумать, что Малинин прыгнул четверной аксель вместо тройного, и тогда элемент действительно бы был обнулён. Но во второй половине программы Малинин сделал сольный тройной аксель, так что вписался в существующие правила. Позднее в миксте он отметил, что советовался с судьями в тренировочном процессе, и они отметили, что четверной аксель исполнять можно.

Оценили ли прыжок Малинина по достоинству? Надбавка в три балла за такой уникальный элемент выглядит достаточно скупо, большинство судей поставили за прыжок +2. Выделилась только арбитр №5 из Бельгии: Француаза де Раппар поставила за элемент -5.

Протокол

На самом прокате, конечно, сказалась эта перемена в контенте. Во второй половине Илья заметно подустал, ранее с четверным тулупом в наборе фигурист исполнял ту же дорожку шагов более энергично. При этом ни одного уровня на непрыжковых элементах Малинин не потерял – всё выполнено на четвёртый, потери случились лишь в надбавках.

«Я приехал сюда, чтобы всех удивить», – сказал Илья после проката. У него определённо это получилось. С результатом в 106,90 балла он первый, однако отрыв от Сёмы Уно крошечный и составляет менее балла.

А вообще, как же символично получилось – почти два года назад на этой же арене с четверным акселем историю хотел творить Юдзуру Ханю. Олимпийская произвольная в Пекине стала его последним соревновательным выступлением в карьере. Сегодня, 7 декабря, в день рождения великого японского фигуриста Илья Малинин на этом же пекинском льду сотворил историю и приземлил четверной аксель в короткой программе. Но его блестящая карьера ещё только начинается.