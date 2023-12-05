Малинину нужен четверной аксель, иначе он проиграет? Главные интриги финала Гран-при

У девушек за подиум сразятся квадистка и трикселистка. С таким составом Сакамото может снова провалиться.

Международная серия Гран-при ISU близится к развязке. Венцом престижных соревнований по фигурному катанию станет грандиозный финал в Пекине с 7 по 10 декабря. На китайском льду соберутся по шесть представителей в каждой из четырёх дисциплин, которые показали лучшие результаты среди всех участников за шесть этапов. Болельщиков ждёт захватывающая борьба сильнейших спортсменов планеты, и совершенно неясно, чем она завершится.

Американцу с русскими корнями Илье Малинину, возможно, придётся наконец-то вновь продемонстрировать главный козырь — четверной аксель. В противном случае грозные соперники способны не только оставить его без желанного золота, но и вовсе не пустить на подиум.

Двукратной чемпионке мира Каори Сакамото необходимо реабилитироваться после провала в прошлом сезоне. Тогда она заняла в финале Гран-при предпоследнее место, хотя приехала в статусе главной фаворитки. Сумеет ли она справиться с нервами на этот раз — узнаем совсем скоро.

В состязаниях спортивных пар тоже сплошная интрига. А всё благодаря экс-россиянину Никите Володину, который минувшим летом перешёл под флаг Германии и вместе с партнёршей с ходу прорвался в элиту парного вида.

Этот финал точно станет одним из самых ярких событий сезона и подарит массу неподдельных эмоций.

У Малинина очень опасные соперники, и они круче него в компонентах

На золото финала Гран-при в мужском одиночном метят сразу четыре фигуриста: Илья Малинин из США, Адам Сяо Хим Фа из Франции и два японца – Сёма Уно и Юма Кагияма. Из них оба своих этапа удалось выиграть лишь Адаму. В текущем сезоне он просто поражает стабильностью, несмотря на очень сложный контент, почти полностью состоящий из ультра-си. Тройной аксель и два четверных в короткой программе плюс два тройных акселя и четыре четверных в произвольной позволяют ему пробивать отметку в 300 баллов и не бояться даже Бога квадов Малинина.

На этапе во Франции Сяо Хим Фа уже обходил молодого американца и определённо настроен повторить это снова. Тем более на его стороне заслуженное преимущество в оценке за компоненты. Совершенное владение телом и безупречное актёрское мастерство не оставляют к Адаму вопросов у судей, чего, к сожалению, не скажешь пока об Илье.

Адам Сяо Хим Фа Фото: Antti H'm'l'inen/AP Photo/ТАСС

Однако финал Гран-при в Пекине станет для талантливого француза дебютным, поэтому существует опасность, что выступить на максимум ему помешает волнение. А может, его подведёт банальная усталость. За два с половиной месяца Адам откатался на шести турнирах и на всех завоевал золото. Будет обидно прервать эту победную серию или вовсе внезапно остаться без награды.

Впрочем, риск не подняться на пьедестал нельзя исключать и у Ильи Малинина. Из всех финалистов у него суммарно наибольшая сумма баллов за выступления на двух этапах, но если все откатаются чисто, то отставание во второй оценке окажется для него роковым. Конечно, прогресс и в хореографии, и презентации у русского американца по сравнению с прошлым сезоном налицо, но не настолько, чтобы полагаться на баллы за компоненты. Као Миуру и Кевина Аймоза он ещё обойдёт, так как значительно опережает их по технике. А вот безупречных Сяо Хим Фа, Уно и Кагияму — маловероятно.

Возможно, Малинину пора снова замахнуться на четверной аксель, чтобы космический прыжок поднял его на голову выше соперников. Болельщики будут безумно рады, а шансы победить у Ильи при прочих равных гарантированно возрастут.

Сможет ли Сакамото взять реванш после провала в прошлом сезоне?

У девушек-одиночниц на льду в Пекине соберётся очень интересная компания. Доминируют представительницы Японии: целых три фигуристки, в числе которых заочный лидер Каори Сакамото, квадистка Рён Сумиёси и трикселистка Хана Ёсида. Настоящая сенсация — квалификация сразу двух бельгиек: знакомой всем эпатажной Луны Хендрикс и очаровательной 17-летней Нины Пинзаррон. 16-летней Изабо Левито защищать честь США предстоит в одиночестве. К тому же она самая юная из финалисток. Тем не менее конкурентка она очень сильная, пусть и на своём последнем этапе во Франции одержала довольно спорную победу.

Судьи любят трогательную американку и не скупятся ей на оценки. При необходимости спокойно закрывают глаза на некоторые её огрехи и никогда не обижают компонентами. Без медали Изабо покинет Китай разве что в случае полного развала в одной или сразу двух программах.

Изабо Левито Фото: Angelika Warmuth/DPA/ТАСС

Прошлогодний опыт двукратной чемпионки мира Каори Сакамото доказывает, что вдоволь наошибаться и не оставить арбитрам шансов себя вытянуть способен кто угодно. Год назад Каори так плохо откаталась в произвольной финала Гран-при, что показала худший результат за последние пять лет карьеры. На соревнованиях в Пекине она обязательно постарается взять реванш и затмить досадное фиаско в спортивной биографии яркой и безоговорочной победой.

Но легко забрать золото Сакамото точно не будет. Соотечественницы с ультра-си неуловимо играют на её нервах. Что если Рён Сумиёси с четверным тулупом и Хана Ёсида с тройным акселем окажутся безупречны? Никакие надбавки за качество элементов и высокие компоненты не спасут Каори!

Трансляция Гран-при ISU по фигурному катанию доступна в Okko.

Луна Хендрикс тоже крайне не заинтересована в успехе девушек с ультра-си, но сделает всё, чтобы при любом развитии событий её зажигательные танцы растопили сердца судей и помогли забраться минимум на третью позицию по аналогии с прошлым сезоном.

Экс-россиянин близок к золоту среди пар, а в танцах очень мощный состав финалистов

Кто мог подумать, что состязания спортивных пар привлекут внимание при отсутствии российских спортсменов? Но в финале Гран-при действительно развернётся увлекательная конкуренция между канадцами Динной Стеллато-Дудек/Максимом Дешамом и немцами Минервой Фабьенне Хазе/Никитой Володиным. Русскоязычное имя у партнёра Хазе неслучайно. Никита, по сути, совсем недавно получил релиз от Федерации фигурного катания России на переход в сборную Германии — в начале минувшего лета.

Времени новоиспечённая пара не теряла. После того как Никиту официально отпустили под немецкий флаг, они с Минервой блестяще подготовились к сезону и в сентябре громко заявили о себе, взяв серебро на челленджере Lombardia Trophy. На следующих четырёх стартах, включая два этапа Гран-при, неизменно брали золото, всё больше устрашая соперников. Попадание в финал серии — само по себе огромное для них достижение, но в Пекине они однозначно намерены бороться за золото.

Минерва Хазе и Никита Володин Фото: Tomohiro Ohsumi/AP Photo/ТАСС

Русский след в состязаниях спортивных пар оставят также Мария Павлова/Алексей Святченко, которые выступают за Венгрию. Тренируются они у Фёдора Климова, и будет здорово, если сумеют забраться на подиум.

В танцах на льду финал Гран-при штурмует целый канадский десант из трёх отличных дуэтов: Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага. Кто-нибудь из них наверняка разрушит планы попасть в призы у британцев Лилы Фир/Льюиса Гибсона и итальянцев Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

С действующими чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом из США сражаться за золото на первый взгляд невозможно. Но на самом деле Гиллес/Пуарье, Фир/Льюис и Гиньяр/Фаббри в этом сезоне уже заочно опережали их по набранным баллам. Так что битва за золото у танцоров обещает немало сюрпризов.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 7 по 10 декабря. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

7 декабря, четверг

Спортивные пары, короткая программа — 12:55

Мужчины, короткая программа — 14:07

8 декабря, пятница

Спортивные пары, произвольная программа — 11:45

Женщины, короткая программа — 14:55

Танцы на льду, ритм-танец — 16:00

9 декабря, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 12:50

Женщины, произвольная программа — 14:10

Мужчины, произвольная программа — 15:27

10 декабря, воскресенье

Показательные выступления — 9:30

Список участников

Полный список участников финала Гран-при выглядит следующим образом:

Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (Франция), Као Миура, Юма Кагияма, Сёма Уно (все — Япония), Илья Малинин (США).

Женщины: Нина Пинзаррон, Луна Хендрикс (все — Бельгия), Хана Ёсида, Каори Сакамото, Рён Сумиёси (все — Япония), Изабо Левито (США).

Спортивные пары: Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, Лия Перейра/Треннт Мишо (все — Канада), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти/Никколо Мачи, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (все — Италия).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага (все — Канада), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).