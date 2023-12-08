«Секрет в хорошем партнёре». Экс-россиянин выиграл золото финала Гран-при после болезни

Немецкая партнёрша не скрывает, что ей очень повезло встать в пару с Никитой.

Развязка финала Гран-при ISU у спортивных пар завершилась триумфом бывшего российского фигуриста Никиты Володина. Улыбчивый парень когда-то подавал надежды, выступая под родным флагом, но позже остался без партнёрши и едва не потерял надежду вернуться на соревнования.

Но Никита не просто вернулся, а ворвался на международные турниры, представляя Германию в паре с Минервой Фабьенне Хазе. Целый год он ждал, когда ему даст добро на переход в немецкую сборную Федерация фигурного катания России, и теперь покоряет самые престижные турниры планеты. Первый значимый титул у него уже в кармане: чемпион финала Гран-при, который с 7 по 10 декабря проходит в китайском Пекине.

А ведь это лишь их первый совместный сезон с Минервой! Такими темпами они имеют все шансы не то что озолотиться на грядущем чемпионате Европы, но и выиграть через несколько месяцев чемпионат мира.

Сменил четыре партнёрши в России

Никите Володину 24 года. Родился он в Санкт-Петербурге, а фигурным катанием начал заниматься, когда ему исполнилось три. До 14 лет выступал в одиночном виде, затем перешёл в парное. С первой партнёршей сотрудничал недолго, они нигде не соревновались. Зато в паре с Алиной Устимкиной добился хороших результатов: взял бронзу юношеской Олимпиады, серебро и бронзу на этапах Гран-при среди юниоров, дебютировал на юниорском чемпионате мира.

К сожалению, в 2017 году перспективная пара распалась, а со следующими партнёршами — Аминой Атахановой, Таисией Собининой и Викторией Васильевой — у Никиты по разным причинам не складывалось. С Аминой он прокатался два сезона, выступив всего на двух стартах. С Таисией довольно плодотворно провёл сезон-2019/2020, но они всё равно разошлись. С Викторией съездили на четвёртый этап Кубка России во время пандемии, заняли седьмое место, и на этом их общая спортивная история закончилась. Очередную партнёршу фигурист искал долго и едва не отчаялся продолжить карьеру. Казалось, фортуна от него отвернулась и больше на соревнованиях мы его не увидим.

Однако в июне 2022-го тренер Дмитрий Савин сообщил Никите о возможности встать в пару с немкой Минервой Фабьенне Хазе. Девушка сама внезапно осталась без партнёра Нолана Зегерта, с которым ездила на Олимпиаду в Пекине. Нолан решил завершить карьеру, но Минерва уходить из спорта не собиралась. В июне Никита приехал в Берлин на пробы, и они сразу поладили. Непосредственно к тренировкам, правда, приступили позже — в октябре, потому что до этого парень три месяца отработал в шоу Татьяны Навки.

Минерва Хазе и Никита Володин Фото: An Lingjun/Getty Images

Необходимость сидеть без соревнований, пока Федерация фигурного катания России не разрешит Володину перейти в сборную Германии, новую пару не напугала. Карантин они потратили на оттачивание элементов и скатывание друг с другом.

В итоге всё сложилось как нельзя лучше! В начале лета 2023-го Никита объявил, что наша федерация выдала ему релиз, и они с Минервой сосредоточились на подготовке к первым стартам.

С русским партнёром немка узнала, что такое настоящий успех

Боевое крещение Минервы Хазе и Никиты Володина состоялось в сентябре на челленджере Lombardia Trophy. Там они заняли второе место, уступив итальянцам Саре Конти/Никколо Мачи, но зато обыграли коллег по сборной и действующих чемпионов Германии Аннику Хокке/Роберта Кункеля. И это было только начало. На следующих турнирах ребята поднимались исключительно на первые ступени пьедесталов. Они уверенно выиграли оба своих этапа Гран-при и получили желанные путёвки в финал. При этом на этапе в Финляндии они вновь встретились с Конти/Мачи и на этот раз взяли реванш у соперников. А в Японии обновили все личные рекорды, поразив стремительным прогрессом.

Само попадание в финал Гран-при — огромное достижение для новообразованной пары, которая выступает на соревнованиях первый сезон. И однозначно в этом успехе главную роль сыграл Никита. С предыдущим партнёром Минерва провела, включая юниорский период, восемь сезонов, но они ни разу не пробили отметку в 200 баллов. Их максимальный результат ознаменовался 189,61 балла на чемпионате мира – 2022.

С Никитой же они набрали 202,51 балла на этапе в Японии и отправились в Китай в качестве одних из главных фаворитов финального раунда серии.

Никита катал короткую после болезни

Конечно, независимо от занятого места в финале Гран-при, Хазе/Володин и так уже расчистили себе место под солнцем в парном виде и добрались до уровня элиты. Тем не менее прерывать эстафету по сбору золотых медалей им было бы досадно. А остаться и вовсе без наград — тем более. В Пекине от них требовался последний рывок, и они на первый взгляд были на него способны. Но обстоятельства, словно специально, сложились против немецкой пары.

После триумфального этапа в Японии Никита заболел. А ведь это был последний шестой турнир в серии — терять время на болячки нельзя. Но подхваченный спортсменом вирус оказался очень коварен: пара даже сомневалась, что доедет до соревнований. И хотя в Китай они всё-таки прилетели, их участие до последнего находилось под знаком вопроса.

В Поднебесной Никита почувствовал себя хуже. О какой борьбе за золото в такой ситуации можно говорить? Выкатать бы как-нибудь обе программы и не развалить полностью элементы.

В день короткой экс-россиянин проявил себя невероятно стойко. И партнёрша тоже не подвела. Они безупречно выполнили весь свой набор и установили новый личный рекорд — 72,56 балла. Ближайшие соперники канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам уступили им меньше полутора баллов, но счастью Никиты с Минервой в любом случае не было предела.

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«Конечно, мы просто счастливы такому результату. Мы впервые вышли на тренировку только тут, в Пекине. Понимали, что, раз снялась вторая немецкая пара — надо было кататься за двоих. Сейчас мне уже получше, впереди произвольная, надо думать о ней», — цитирует Володина Sports.ru.

Секрет успеха — в хорошем партнёре из России

В произвольной, несмотря на улучшение самочувствия Никиты, кататься им с Минервой было на порядок сложнее. Они выступали последними и наверняка немного перенервничали, понимая, что вот-вот могут стать победителями финала Гран-при. Упускать этот титул в последний момент, им, естественно, не хотелось. Особенно Минерве, которую волнение захватило в большей степени.

Лидерские позиции на тот момент держали итальянцы Конти/Мачи, которые допустили всего одну мелкую помарку в произвольной и получили приличные 135,58 балла. Канадцы Стеллато-Дудек/Дешам, напротив, неожиданно дрогнули и вышли из гонки за первое место. А ведь именно им главным образом прочили золото финала Гран-при. Никакой гарантии, что Никита с Минервой также не дрогнут, когда до победы — подать рукой.

В итоге Минерва действительно дрогнула. В первой половине программы смазала выезд с последнего прыжка в параллельном каскаде из тройного тулупа и двух двойных акселей и чуть не упала после выброса тройной риттбергер, приземлившись на две ноги в позиции глубокого выпада. К счастью, дальше она собралась и они с Никитой без проблем докатали произвольную. Потратили на неё всю энергию, но лёд покидали довольные. Миссию выполнили, остальное — решать судьям.

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Опасность проиграть итальянцам реально им угрожала. И в произвольной так и случилось: 133,87 балла — второе место. Но задел после короткой их спас, и они не только выиграли золото финала Гран-при, но и побили личный рекорд по общей сумме баллов, набрав 206,43!

Узнав, что они победили, Минерва буквально выпучила глаза на оценки и кинулась обнимать Никиту. Он тоже обрадовался, но вёл себя более сдержанно.

«Конечно, мы знаем, что победили, но не можем в это поверить», — сказал Володин в интервью после победы в финале Гран-при.

«В чём секрет успеха? Секрет в том, чтобы много работать, с каждым днём всё больше, и иметь хорошего партнёра», — ответила Минерва, одновременно поблагодарив русского партнёра.