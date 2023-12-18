Кто, если не Валиева? В России есть множество фигуристок, за которых хочется болеть! Гайд

Да, звёзд стало меньше, но это не значит, что наше женское одиночное катание обеднело.

Наше женское одиночное катание в этом сезоне не узнать. Из-за отстранения от международных турниров наша сборная регулярно несет потери в виде прославленных спортсменок, поэтому создается впечатление, что наше фигурное катание беднеет. К счастью, это не совсем так. Да, сейчас из звезд на соревнованиях выступает только Камила Валиева, но бой ей дают очень талантливые девочки, у каждой из которых есть своя изюминка. Они ещё не успели прославиться, но кто-то из них точно сделает это в ближайшем будущем, так что уход известных фигуристок — совсем не повод не следить за женским катанием. Гораздо более интересный вариант — разобраться в том, кто сейчас выступает, и выбрать, за кого болеть. И «Чемпионат» вам в этом поможет!

Мы собрали список из восьми самых перспективных фигуристок этого сезона и рассказали, чем они уникальны. Смотрите нашу инфографику и выбирайте, кого из этих девушек вы будете поддерживать на предстоящем чемпионате России!

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Если вы любите фигурное катание за элементы ультра-си, то вам стоит обратить внимание на Аделию Петросян. Ученица Тутберидзе сейчас единственная, кто продолжает дело Александры Трусовой и Анны Щербаковой, исполняя самые сложные квады. Петросян владеет четверными флипом, риттбергером и тулупом, а также тройным акселем, и старается вставлять по три элемента ультра-си в свою произвольную программу. Не всегда прокаты девушки получаются чистыми, но она точно привносит в соревнования адреналин.

Помимо этого Аделия славится энергичным катанием. Её стиль дерзкий и неординарный — и это она демонстрирует с юных лет. В новом сезоне в короткой программе Петросян катается под песни Майкла Джексона, и ей невероятно идёт эта постановка.

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва — идеальный пример сбалансированной фигуристки. Ученица Евгения Плющенко не только владеет тройным акселем, но и обладает высококлассным скольжением и пластичным катанием. Муравьёва невероятно хороша в сложных лирических образах, музыкальность и артистизм позволяют раскрывать их Софье на 100%. Эта фигуристка показывает настоящую эстетику на льду, не забывая при этом про сложность прыжков.

На данный момент Муравьёва — самая успешная ученица Плющенко. У Сони есть все шансы стать той фигуристкой, которая прославит Евгения на тренерском поприще и принесёт ему медали крупных стартов. Олимпийский чемпион очень поддерживает свою ученицу и с гордостью отмечает все её достижения.

Анна Фролова

Анна Фролова

Если вы тот самый любитель «зрелого женского катания», то вам точно понравится Анна Фролова. В свои 18 лет ученица Евгения Рукавицына обладает невероятно осмысленным катанием. Анна очень эмоциональна, артистична, обаятельна, а её главный козырь — женственность. Фролова — одна из очень немногих совершеннолетних фигуристок в России, и она пользуется всеми преимуществами, которые даёт ей возраст. Фигуристка воплощает сложные лирические темы в программах, а свою фигуру подчёркивает элегантными платьями. Одно удовольствие смотреть на неё на льду!

Помимо этого, у Анны интересная карьера. До этого сезона фигуристка оставалась в тени, не выигрывая каких-то значимых наград. Но сейчас она будто бы переродилась. Фролова обрела стабильность, которая позволила ей показать лучшие результаты в своей карьере на этапах Гран-при России в Уфе и Красноярске. И на этом она останавливаться точно не собирается. Аня мечтает, что её карьера будет такой же длинной, как у Елизаветы Туктамышевой.

Дарья Садкова

Дарья Садкова

Дарья Садкова только вышла во взрослые, но уже успела покорить зрителей своей харизмой и задором. 15-летняя фигуристка обладает очень светлой энергетикой, которая ощущается, даже когда она катает мрачные программы. В своём катании ученица Тутберидзе использует эффектную акробатику: колесо — классная фишка, которая подчёркивает юношеский задор Дарьи и её бешеную энергию. Весь шарм фигуристки круто раскрывается в её произвольной программе под песни Адель. Плюс ко всему Садкова владеет четверным тулупом — пока элемент нестабилен, но это временно, ведь она тренируется в лучшем штабе по освоению ультра-си.

Ксения Синицына

Ксения Синицына

Ксения Синицына — чистое воплощение эстетики на льду. Ученица Светланы Пановой невероятно хореографична и артистична, каждое её движение наполнено смыслом и красотой. Главная цель фигуристки — превратить каждый свой прокат в мини-спектакль, который найдёт отклик в сердцах людей.

«Вера Анатольевна Арутюнян сказала, что не надо гоняться за местами, ты должна выходить и показывать людям фигурное катание — красоту, элегантность, женственность, потому что этого сейчас стало очень мало. Ты должна показывать мастерство катания, перетекающее из одного движения в другое, лаконичность. Должна быть конкретная программа, концепция, чтобы зритель понял, проникся, ощутил себя на спектакле и получил удовольствие от этого. Однако про элементы тоже не надо забывать, это основная составляющая нашего вида спорта. Всё равно задача такая, чтобы совместить и техническую, и артистическую части», — делилась Синицына в подкасте «Ход коньком».

У Ксении очень насыщенная карьера, полная взлётов и падений. Фигуристка ярко проявила себя в юниорах, отобравшись на юношескую Олимпиаду и увезя оттуда две медали: золото в командном турнире и серебро — в личном. Однако взрослая карьера у Синицыной не задалась: её постоянно мучили травмы, из-за которых ей то и дело приходилось пропускать старты. Но в этом сезоне Ксюша намерена ворваться в элиту, и у неё есть на это все шансы.

Алина Горбачёва

Алина Горбачёва

Если вам в фигуристках импонирует стойкость, обратите внимание на Алину Горбачёву. Наверняка вы знаете её по нашумевшей истории, которая произошла летом: после ухода с тренировки она решила не возвращаться домой и почти сутки скиталась по Москве, пока её не нашли. До сих пор достоверно не известно, что довело 16-летнюю фигуристку до такого состояния. Но мало кто верил, что после произошедшего Горбачёва продолжит карьеру.

Однако Алина проявила невероятную смелость и упорство, уверенно войдя в новый сезон. Зная, что к ней будет приковано очень много внимания, фигуристка не растерялась и продолжила показывать достойный уровень катания. Горбачёва — настоящий боец, и она это уже доказала.

Вероника Яметова

Вероника Яметова

Вероника Яметова — самобытная фигуристка из Екатеринбурга, которую воспитала первый тренер Юлии Липницкой Елена Левковец. Спортсменка обладает невероятно скоростным и энергичным катанием, она хорошо смотрится в дерзких и воинственных образах. Программы Вероники наполнены интересными фишками, а шпагат на льду уже стал её визитной карточкой.

Яметова восхищает тем, что смогла заявить о себе, будучи фигуристкой из региона. Обычно в российском фигурном катании бал правят девушки, которые тренируются в Москве и Санкт-Петербурге. Но Вероника доказала, что можно идти своим необычным путём и добиваться успеха. Её два серебра с этапов Гран-при России в этом сезоне это отлично подтверждают.

Майя Хромых

Майя Хромых

Ну а если вы любите фигурное катание за драму и преодоление, то вам точно стоит поддержать Майю Хромых. Ученица Тутберидзе мощно ворвалась во взрослые в олимпийском сезоне-2021/2022, обыграв на Budapesht Trophy действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Майя активно напрыгивала два четверных в произвольной программе и всерьёз претендовала на путёвку в Пекин. Однако на отборочном чемпионате России она выступила неудачно, заняв лишь восьмое место, а затем на полтора года пропала с радаров.

Оказалось, что Хромых заработала серьёзную травму руки, из-за которой не могла тренироваться. Многие решили, что ученица Тутберидзе завершила карьеру и на льду мы её больше не увидим. Но Майя просто так сдаваться не захотела — в этом сезоне фигуристка вернулась на соревнования. К сожалению, вернуть былую форму у Хромых пока не получается, даже тройные прыжки ей даются с трудом. ОднакоМайя намерена бороться, и её настрой восхищает.

«Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу. Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься — мне это нравится», — признавалась Хромых.

Несмотря на кризис, возникший из-за отстранения, в России всё ещё остаётся множество талантливых, многогранных и интересных фигуристок, которых хочется поддерживать. Делитесь в комментариях, за кого из девушек будете болеть на чемпионате России.