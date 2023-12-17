Валиева перезавоюет титул чемпионки России? Главные интриги турнира в Челябинске

К сожалению, Камила потеряла золотую медаль за 2022 год, но она постарается это исправить. В конце концов, одна из основных соперниц выбыла.

Чемпионат России в Челябинске станет главным событием в мире фигурного катания. Соревнования, которые пройдут с 20 по 24 декабря, определят лучших спортсменов страны, владеющих коньком. Сильнейшие атлеты поборются за золотые медали, включая и великолепную Камилу Валиеву. Для неё этот старт и вовсе будет особенным: ученица Этери Тутберидзе постарается перезавоевать титул, который однажды потеряла.

Несмотря на то что принципиальная соперница Валиевой, действующая чемпионка Софья Акатьева пропустит этот старт, Камиле придётся непросто — конкуренция высока.

Когда же и во сколько фигуристы выйдут на лёд и другую важную информацию ищите в материале «Чемпионата».

Интриги и потери

На главном старте года в фигурном катании не будет многих талантливых спортсменов. Так, чемпионка России прошлого сезона Софья Акатьева пропустит старт из-за последствий стрессового перелома. Из-за травм на льду не увидим мы в Челябинске Анастасию Зинину и Веронику Жилину. А Таисия Собинина и Денис Ходыкин не посетят национальный турнир по семейным обстоятельствам.

Тем не менее, несмотря на потери, список участников всё ещё очень солидный. И практически в каждом из четырёх видов сильная интрига. В женском одиночном катании есть особенный сюжет: сможет ли Камила Валиева, потерявшая золото чемпионата России — 2022 и проигравшая на турнире 2023 года, взять-таки титул?

В мужской дисциплине и вовсе ожидается мощное противостояние чуть ли не между всеми участниками — тут топ-фигуристов перечислять можно бесконечно. В спортивных парах болельщики увидят долгожданную дуэль Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, а ещё и выступление Алёны Косторной/Георгия Куницы. В танцах на льду же остаётся гадать, какую сумму баллов наберут несравненные Александра Степанова и Иван Букин.

Список участников

Женщины: Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Фёдор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семён Соловьёв, Григорий Фёдоров, Илья Яблоков.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Елизавета Кулешова/Владимир Следь, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина/Марк Волков, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Полина Усова/Михаил Антонов, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание

21 декабря, четверг

Танцы на льду. Ритм-танец — 11:00.

Мужчины. Короткая программа — 13:30.

Спортивные пары. Короткая программа — 17:00.

22 декабря, пятница

Танцы на льду. Произвольный танец — 11:00.

Мужчины. Произвольная программа — 13:45.

Женщины. Короткая программа — 17:00.

23 декабря, суббота

Спортивные пары. Произвольная программа — 12:30.

Женщины. Произвольная программа — 15:00.

24 декабря, воскресенье

Показательные выступления — 11:30.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.