Пример истинного героизма и воли. Почему Роман Костомаров должен стать «Королём фигурки»?

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Все финалисты уже определились, и теперь настала самая ответственная пора — выбор победителей подписчиками телеграм-канала «Ход коньком».

У мужчин в заветной четвёрке лидеров оказались Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Роман Костомаров и Евгений Семененко. Решить, за кого голосовать — очень непросто. Каждый кандидат по-своему хорош и достоин почётного титула. Но отдать предпочтение всё-таки можно лишь одному конкурсанту, а значит, придётся как следует подумать, прежде чем подарить кому-то свой голос. Возможно, именно ваше решение станет судьбоносным и повлияет на исход всей премии! Так что выбирайте своего «Короля» одновременно и разумом, и сердцем.

Я, например, со своим фаворитом определилась. И, если честно, очень надеюсь, что вы тоже его поддержите.

Я не знаю, как он это делает, но он настоящий герой и пример для каждого человека

«Королём фигурки», по моему мнению, в этом году однозначно является олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Думаю, объяснять почему, будет излишне, но напомнить о его героизме определённо стоит.

2023-й обернулся для выдающего спортсмена бесконечными испытаниями тела и духа. В начале января он неожиданно попал в реанимацию с ужасной пневмонией и несколько недель буквально находился на пороге между жизнью и смертью. Врачи делали всё, чтобы спасти Романа, и невероятными усилиями удержали его душу от полёта на тот свет. К сожалению, для этого потребовалось провести ему операции по ампутации стоп и пальцев на руках, но самое главное, что он выжил и вернулся к своим близким и родным.

В этой невообразимо тяжёлой ситуации Костомаров проявил исключительное мужество и феноменальную волю. Он не позволил сломить себя обстоятельствам и доказал, что нет ничего невозможного. Проведя в больнице 175 дней, он покинул её самостоятельно на протезах. Упорные тренировки позволили ему добиться потрясающей формы, а видео с его упражнениями на тренажёрах взорвали соцсети, подарив вдохновение бессчётному количеству людей. Роман шаг за шагом раздвигал привычные границы нашей реальности и мотивировал других собственным примером.

Фигурист научился не только заново ходить, но и бегать, забираться на высокую платформу, балансировать, плавать — вообще всему, что кажется таким привычным для человека. А в конце августа он вышел на лёд в шоу Ильи Авербуха вместе с женой Оксаной Домниной. На тот момент без коньков, но все понимали, что со своим спортивным характером и настойчивостью Роман обязательно будет кататься. Вопрос — лишь времени, а все трудности он преодолеет.

Постоянные протезы для рук олимпийскому чемпиону пока не поставили, но осваивать пробные он уже начал. Так, он попробовал писать и рисовать ручкой. Ролик, на котором он аккуратно выводит слово «мама», растрогал меня даже больше, чем все остальные. К тому же я вспомнила, как редко мы в принципе пишем на бумаге в современном мире, отдавая предпочтение бездушным гаджетам. А ведь так приятно самостоятельно вывести каждую буковку, оставив неповторимый личный отпечаток!

«Мама — первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — написал Костомаров под видео.

С помощью протеза Роман также вспомнил, как играть в большой теннис, хотя приноровиться уверенно держать ракетку получилось не сразу. А ещё он нашёл способ водить машину без пальцев: вот уж кто действительно видит цель и не видит препятствий!

Под занавес этого тяжелейшего года Роман Костомаров наконец-то снова надел коньки и сделал первые шаги по любимому льду в новой жизни. Но шагами дело не ограничилось. Спортсмен выполнил базовое упражнение «фонарик», а затем лихо набрал скорость, испытав детский восторг от катания. А ведь это было только начало! Проба пера.

«Я вообще не понимаю, как он катается. Он, конечно, герой. Уже троечки делает, кросс-роллы выполняет лучше, чем я. Я, конечно, поражён его силой воли, характером. Он это ещё всё с юмором делает. Люди будут потрясены, когда увидят его на льду. Не хочу раскрывать все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — рассказывал Жулин в Metaratings.

Обещанный сюрприз состоялся на гала-вечере 17 декабря в честь юбилея Ильи Авербуха в Москве. Роман выступил с двумя номерами: проникновенной постановкой, в которой катался с супругой Оксаной Домниной, и легендарной «Кармен», принёсшей ему с Татьяной Навкой олимпийское золото в 2006 году. Зрители закричали «браво!» едва они с Навкой появились на льду, а после проката устроили долгую овацию.

Катание Костомарова поистине ошеломляет! Это чудо. Чудо, которое он творит сам, вопреки всему и вся.

На самом деле, я тоже не понимаю, как же он всё это делает. Но каждая его победа над собой и обстоятельствами приводит меня в неописуемое восхищение! Роман Костомаров заслуживает всех корон этого мира, а уж звания «Короля фигурки» тем более.

Голосуйте за Романа Костомарова в телеграм-канале «Ход коньком». Он настоящий герой и пример для каждого человека!