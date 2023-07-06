«Я многое потерял в этой борьбе со смертью». Романа Костомарова спасли с того света

Как же напугал нас Роман Костомаров, когда попал в реанимацию в начале января! Заботливый муж и отец, олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, великолепный артист, наставник и настоящий красавец почти две недели находился между жизнью и смертью. Врачи отчаянно боролись за фигуриста, а близкие, коллеги и болельщики неустанно молились о его здоровье.

Внезапная болезнь Романа буквально шокировала всех. Он прошёл такой длинный путь в спорте, потом трудился в многочисленных ледовых шоу и всегда восхищал отменной формой, работоспособностью и жизнелюбием.

Невозможно было представить, что выступление на открытом катке в мороз выведет его из строя.

Однако жестокий недуг не просто свалил с ног 45-летнего любимца публики, а едва не остановил его горячее сердце. К счастью, благодаря усилиям медиков Роман выстоял в этой невероятной схватке за жизнь. Определённо даже более сложной, чем борьба за олимпийское золото.

Путешествие к олимпийскому золоту

На спортивном пути Романа Костомарова было достаточно испытаний и вызовов. Проявлять силу духа приходилось с самого детства. Сначала в девять лет, когда он только пришёл в фигурное катание и вынужден был догонять ребят, начавших кататься значительно раньше. Затем, когда распался перспективный танцевальный дуэт с первой партнёршей Екатериной Давыдовой. Тогда Роман не побоялся в 21 год уехать в США и начать взрослую карьеру под руководством нового тренера Натальи Линичук. Именно она впервые объединила его на льду с Татьяной Навкой. Правда, ненадолго. Посчитала, что у них ничего не получится, и нашла Роману другую партнёршу — Анну Семенович. Веря в будущий успех, парень ютился за океаном в небольшом доме с другими российскими фигуристами и выживал на $ 150 в месяц.

Увы, добиться значительного прогресса с Аней у него не получилось. Очередной крутой поворот, и Роман возвращается к Навке, а её муж Александр Жулин становится их тренером.

Роман Костомаров, Александр Жулин и Татьяна Навка Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Путешествие к олимпийскому золоту у Костомарова и Навки растянулось на шесть лет. За это время они побывали на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где замкнули десятку сильнейших, и выиграли первую значимую международную награду — бронзу чемпионата Европы — 2003. Дальше к Олимпиаде в Турине продвигались в почти беспроигрышной серии. За три сезона лишь раз уехали с соревнований не с золотом, а с серебром. Больше ни одной осечки и целых два титула чемпионов мира.

К Играм-2006 Роман и Татьяна хорошо подготовились, но понимали, что золото готовят для хозяев — итальянского дуэта Барбары Фузар-Поли/Маурицио Маргальо. В те годы танцоры исполняли на стартах по три танца: обязательный, оригинальный и произвольный. По итогам обязательного судьи действительно отдали предпочтение итальянцам. Но уже в оригинальном те сами себя обезвредили: партнёр упал на простом элементе. А опасные соперники из США Танит Белбин/Бенджамин Агосто допустили две ошибки в решающем произвольном танце. Костомаров и Навка, напротив, феноменально откатали страстную «Кармен» и не оставили вопросов, кто в Турине олимпийские чемпионы.

Татьяна Навка и Роман Костомаров Фото: Фёдор Савинцев/ТАСС

После триумфа на Олимпиаде Роман и Татьяна завершили карьеру. Они выиграли все титулы и решили радовать публику в ледовых шоу. На новом жизненном этапе Роман обрёл поистине народную любовь и максимально раскрыл талант актёра.

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Блестящий артист на льду и в кино

В 2006 году на Первом канале запустили необычную программу «Звёзды на льду». Продюсером назначили Илью Авербуха, а профессиональных фигуристов позвали кататься со знаменитостями. Пригласили, разумеется, и Романа Костомарова. Харизматичного красавца-спортсмена, которого и так обожали болельщики, полюбило ещё больше людей. Он стал настоящей звездой переименованного в «Ледниковый период» проекта и вот уже который год дарит счастье зрителям своим катанием. Роман с готовностью берётся за неожиданные образы и без проблем перевоплощается и в крутого рокера, и в романтического героя, и в ворчливую, но крайне обаятельную старушку.

Роман Костомаров в шоу «Ледниковый период» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Актёрские способности Романа открыли ему дорогу в кино. В 2008 году он дебютировал в сериале «Жаркий лёд». Сыграл там настолько удачно, что через два года появился сразу в двух фильмах: «На измене» и «Близкий враг». В последнем его героя по сценарию убивали. Фигуриста этот факт не смутил, и он мужественно справился с поставленной задачей.

«Умирать, кстати, было ужасно трудно. Эту сцену снимали последней, уже глубокой осенью, и в неотапливаемом особняке, который мы арендовали для съёмок в Батуми, было реально холодно. Я должен был упасть в халате на мраморный пол и неподвижно лежать — так, чтобы глаза не дёргались, губы не тряслись. А меня мало того что от страха колбасило, так ещё и холод собачий. В общем, достаточно тяжело было», — делился Костомаров подробностями съёмок в RT.

Известен Роман и как прекрасный наставник. В проекте «Ледниковый период. Дети» он быстро нашёл общий язык с юными спортсменами и помог им сделать важные шаги в спортивной карьере.

И всё-таки непосредственно катание остаётся для него главным занятием. В ледовых шоу он раскрывается и как спортсмен, и артист, и знатный экспериментатор. Чего только стоит его роль ведьмы Брунгильды в «Волшебнике страны Оз»! Противостояние переодетого в коварную злодейку Романа и милой Дороти в лице Евгении Медведевой который год собирает массу положительных отзывов.

Надёжный тыл для всей семьи

Фигурное катание для Романа Костомарова — это и спорт, и работа, и творчество. А ещё — любовь. В ледовых шоу он катается вместе с супругой Оксаной Домниной и часто воплощает свои чувства к любимой прямо на льду. Так, в мюзиклах «Кармен» и «Анна Каренина» они исполняли главных героев, и «химия» между ними долетала до самых дальних мест на арене.

Оксана Домнина и Роман Костомаров Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Высокая занятость в различных проектах не мешает Роману быть заботливым отцом 12-летней дочки и семилетнего сына. В соцсетях он регулярно делится милыми семейными снимками и не стесняется признаваться, как сильно любит жену и деток. «Мои принцессы», «мой любимый буба», — вот так он называет домочадцев, служа им надёжным тылом и достойным примером.

Никто бы не подумал, что однажды бесконечный заряд позитива и энергии от Романа прервётся. Резко и оглушительно жутко. Богатырский организм чемпиона даст сбой, а родная ледовая стихия станет смертельно опасна.

Возвращение с того света

Все новогодние праздники по случаю наступления 2023 года Роман Костомаров, как обычно, активно выступал в ледовых шоу. Помимо сказки «Волшебник Страны Оз», он был задействован в проекте «Зима в Подмосковье». Фигуристы катались на открытых катках в ближайших к Москве городах. Исключением не стали и дни сильных морозов. Так, 8 января Роман и остальные участники мероприятия вышли на лёд при −25°C. А в ночь на 10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией. Такой чудовищный поворот событий поверг в шок и его близких, и коллег, и поклонников. За каких-то два дня сильного, крепкого молодого мужчину свалил неизвестный недуг.

Коронавирус у Костомарова врачи не обнаружили, но ему потребовалась искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). Вскоре спортсмена перевезли в Коммунарку, подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО) и ввели в медикаментозную седацию. Появились подробности диагноза: левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B. Состояние очень тяжёлое. Огромное число людей молились за фигуриста и верили, что он обязательно выздоровеет.

Почти две недели Роман провёл без сознания. Медики очень осторожно сообщали о небольших улучшениях и лишь 24 января отключили его от ЭКМО. Оксане Домниной разрешили увидеть мужа, а он наконец-то открыл глаза.

Однако борьба на этом не закончилась. Жестокая болезнь отказывалась отступать и продолжала покушаться на жизнь олимпийского чемпиона. У Романа обнаружили некроз стоп и пальцев рук. Врачи пытались сохранить ему конечности, но в итоге всё-таки потребовалась ампутация, иначе фигурист мог просто не выжить. Близкие, друзья и коллеги всё это время посылали Роману слова поддержки и веры в него. А Оксана Домнина впервые прокомментировала состояние мужа и сказала, что самое главное, что он по-прежнему с нами.

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура, — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация.

О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум лучших врачей. У мужа было очень тяжёлое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», — рассказала Домнина «Аргументам и фактам».

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь»

Несколько операций по ампутации Роману Костомарову провели в феврале, а последнюю — в конце марта. В середине того же месяца его сняли с ИВЛ, и он стал дышать самостоятельно. А в апреле приступил к восстановительным упражнениям перед протезированием. Как сообщил ТАСС собственный источник в медицинских кругах, спортсмен хочет покинуть больницу самостоятельным человеком.

Сила духа и воля Романа заслуживают бесконечного уважения и восхищения. В своём первом публичном обращении после госпитализации он поблагодарил всех, кто переживает за него, и даже выложил фотографии в толстовке с говорящей надписью: «Без комментариев».

Роман Костомаров Фото: из личного архива Романа Костомарова

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой», – написал Костомаров в одной из своих социальных сетей.

В мае ходили слухи, что Роману уже установили протезы, но их быстро опровергли. Под конец месяца его только перевели в клинику для протезирования. Медики объясняли, что процесс реабилитации и привыкания будет долгим и потребует много работы. Какой именно — фигурист показал сам 26 июня. В соцсетях он выложил видео, как занимается на велотренажёре с протезами на ногах.

«Ох уж, непросто это всё… мягко говоря!!! Но едем дальше! Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой», — подписал видео Костомаров.

Как выяснилось из телеграм-канала «112», протезы — временные, но специалисты уже заказали индивидуальные и современные. На этих же Роман активно тренируется и готовится к новой жизни. В другом видео от 29 июня он показал, что уже ходит и поднимается по лестнице, а под конец ролика улыбнулся: он действительно всё преодолеет! Успехи фигуриста вызвали масштабный отклик в соцсетях: люди пишут, что он сейчас в лучшей физической форме, чем они, и не прекращают восхищаться его характером и выдержкой.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!» — вот так подписал видео Костомаров.

А спустя неделю, 6 июля, Романа наконец-то выписали! Проведя полгода, а если точнее — 175 дней — в больнице, он возвращается домой. Олимпийский чемпион очень тепло поблагодарил весь медицинский персонал и покинул лечебное учреждение с улыбкой.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», — опубликовал Костомаров пост в соцсетях после выписки.

Безусловно, Роману Костомарову предстоит ещё долгий путь восстановления, но самую сложную битву он выиграл. Выстоял в схватке за жизнь и вернулся в наш мир к своим близким.