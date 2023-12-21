Страшное падение на чемпионате России! Фигурист подвернул ногу и не докатал программу

Парад падений – так можно окрестить короткую программу мужчин на чемпионате России в Челябинске. Парни падали друг за другом – с четверных прыжков и тройных акселей – но самое страшное падение произошло у Алексея Ерохова.

Чемпион мира среди юниоров 2018 года вышел на лёд во второй разминке и начал прокат неудачно – падением с четверного сальхова. Затем он чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а последний прыжок – тройной аксель – снова с падением.

Фигурист визуально тяжело поднялся на ноги и не стал докатывать программу, хотя музыка ещё играла. Опершись на колени, он подъехал к судейской панели и объявил о своём решении.

Ерохов вернулся в «кисс энд край» к тренерам и покинул лёд в сопровождении врачей.

На экране тем временем крутили повторы судьбоносного падения.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

«Это голеностоп, и это опасно очень», – прокомментировала занявшая место у микрофона Елизавета Туктамышева, заметно волнуясь.

«Будем надеяться, что ограничится растяжением», – отреагировал её напарник Максим Траньков.

Позже стали известны подробности состояния фигуриста – комментатору Александру Гришину удалось пообщаться с тренером Алексея Викторией Буцаевой.

«Его увезли в больницу. Я перебросился несколькими фразами с его тренером Викторией Буцаевой — она отметила, что очень сильно распухла нога, чуть ли не в два-три раза она больше. Очень похоже на разрыв связки, подозрение на перелом», — заявил Гришин в эфире Первого канала.

Естественно, прокат Алексея Ерохова остался неоценённым. Он снялся с чемпионата России и не выступит в произвольной программе, которая состоится завтра, 22 декабря – на лёд выйдут 17 фигуристов.