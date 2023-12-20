Сначала ждём разрыв от Александры Степановой и Ивана Букина, а затем короткие программы покажут одиночники и спортивные пары.

Первый день чемпионата России по фигурке! Начнём с мирового рекорда в танцах? LIVE

21 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В условиях международного бана турнир не является отборочным на чемпионаты Европы и мира, но по-прежнему остаётся самым принципиальным для российских фигуристов.

Первый соревновательный день откроют танцоры, и мы вправе ждать от Александры Степановой и Ивана Букина баллов, как минимум близких к мировому рекорду. Конкуренцию попытаются навязать действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Затем в борьбу вступят мужчины, и в деле — все сильнейшие: двукратный победитель этапов Гран-при Владислав Дикиджи, шагнувший за 300 баллов Пётр Гуменник, действующий чемпион Евгений Семененко, а также Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Роман Савосин и другие.

Последними зрители увидят на льду спортивные пары: впервые в сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сойдутся в очной борьбе с экс-одногруппниками Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. За третье место развернётся нешуточная борьба, и вряд ли на неё претендуют Алёна Косторная и Георгий Куница.

В прямом эфире все прокаты покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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