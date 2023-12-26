«Нервы сдавали на тренировке чуть ли не каждый день». Беседа с сенсационными призёрами ЧР

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали про непростую подготовку к турниру в Челябинске и поделились своим взглядом на танцы на льду.

На этом чемпионате России развернулась очень яркая борьба за бронзовую медаль в танцевальном турнире. За попадание на третью ступень пьедестала боролись сразу три пары – только вышедшие из юниоров Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, вице-чемпионы России прошлого года Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а также Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, которые катаются вместе меньше года.

В этом сезоне Хавронина и Нарижный ворвались в топ российских танцев – у них два серебра этапов Гран-при, а теперь и бронза ЧР. Причём фигуристы вырвали медаль благодаря отличному выступлению в произвольном танце и даже обогнали в этом виде программы Елизавету Худайбердиеву с Егором Базиным!

По завершении турнира Ирина и Дэвид дали большое интервью «Чемпионату», где рассказали:

про свои первые эмоции после завоевания первой крупной медали;

про непростую подготовку к чемпионату России и к другим стартам этого сезона;

про свои любимые танцевальные пары;

про яркие открытия этого сезона по части программ и про международные старты.

«Над чем нам в большей степени надо работать — чувствовать друг друга на уровне кожи»

— Поздравляем вас с бронзой чемпионата России! Ожидали, что в дебютный сезон получится завоевать медаль?

Ирина: Мы себя хорошо показали на этапах, и там у нас не было целей на баллы, на места, мы просто выходили показать себя. Смотря на то, как себя показываем на этапах, мы ехали на этот чемпионат России бороться. Ехали показать себя лучшим образом и быть конкурентоспособными.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (справа) на пьедестале чемпионата России в танцах на льду Фото: РИА Новости

— Читали ли какие-нибудь прогнозы перед стартом? Многие делали на вас ставку, говорили, что можете взять бронзу.

Ирина: Мы читаем какие-то группы, видели это, однако это никак не влияет на нас. Приятно, когда поддерживают, болеют, но не воспринимаем это как что-то, что сбудется. Стараемся не погружаться в эту историю.

— Как велась подготовка к чемпионату России после этапа в Самаре? Как провели прошедший месяц?

Дэвид: Подготовка в эмоциональном плане была достаточно тяжелая, если сравнивать с предыдущим этапом. Мы сделали достаточно много прокатов.

Ирина: Слава Богу, не болели, потому что перед Уфой и перед Самарой болели. Была немного смазанная подготовка, выжимали из себя все силы. А здесь всё прошло достаточно спокойно, по здоровью было хорошо.

— Почему в эмоциональном плане тяжело подготовка складывалась?

Дэвид: Не знаю, почему тяжелее всего она далась, если сравнивать с остальными этапами, прокатами. На прокатах было легко, мы очень много прогонов делали тогда, безумное какое-то количество. Полтора месяца мы целенаправленно готовились, делали какие-то сумасшедшие куски, что только не делали… На прокатах было ощущение максимальной тренировки, Ира немного нервничала.

Ирина: Я, наоборот, на прокатах очень переживала — еду, у меня начинают слезиться глаза, переживаю. Очень хотелось себя хорошо и судьям показать, и зрителям. Переживала, как примут, давление было. После произвольной почему заплакала — эмоционально выгорела. Подготовка к прокатам была для меня эмоционально тяжелой, а к России спокойно готовилась. Не переживала вообще.

Дэвид: У меня было волнение, потому что мы много работаем, хочется показать всё, что получается. Если что-то не так на тренировке, сразу нервы какие-то, всё выливается. В этом плане было эмоционально тяжело, нервы сдавали на тренировке чуть ли не каждый день. В физическом плане всё было нормально, прокатывали как обычно. Но конкретно в эмоциональном плане: малейшая ошибка, какое-то движение, что-то сделали не так — нужно пойти переделать, ещё раз отработать, может, стоит движение убрать. В такие моменты было тяжело. Когда выходили со льда, нормально, всё отпускало. Возвращались на лёд — опять начинало накаляться всё внутри, я должен это сделать — если не сделаю, пойду домой.

— Как в это непростое время поддерживал вас тренерский штаб?

Дэвид: Тренеры у нас максимально лояльные, всегда понимают и поддерживают. У нас никогда не было с ними какой-то несостыковки. Даже если у нас идёт негатив друг на друга.

Ирина: Часто неудобно перед тренерами, когда они видят, если мы поругались, порычали друг на друга. Это останавливает работу, они пришли сюда работать, а мы такие: «Ты опять это не сделал». Они нам очень помогают, поддерживают и стараются уравновешивать нас. Дэвиду скажут: «Поспокойнее», мне скажут что-нибудь.

Дэвид: Тренеры у нас очень объективные, спокойные и сосредоточенные. Если что-то не так, они нас подзовут, мы разберём, что получилось. Нет такого, что мы поругаемся, а они на нас сверху: «Идите домой!» Они всегда пытаются потушить этот огонь. Очень удобно и приятно работать, тренеры видят, что ты настроен на результат, пытаешься выжать максимум из тренировки, хочешь сделать движение максимально идеально. Понятно, что всегда можно лучше, но в данный момент мои возможности позволяют сделать это так, и я хочу сделать это именно так. Если получается чуть хуже, начинаешь себя заводить, ты недоволен собой, ты сделал хуже, чем хотел. А тренеры могут подостудить.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с тренером Фото: из личного архива

— В этом сезоне у вас всё новое — вы новая пара, у вас новые тренеры. Процесс притирки между вами двумя и с вашими наставниками уже завершился?

Ирина: Это произошло сразу. Может, повлияло то, что мы с Дэвидом знали друг друга, были открыты друг другу. И с тренерами в первый месяц мы привыкли, совпали. Мы скатываемся по росту, по позициям, по коленям — это тяжело, мы до сих пор скатываемся и где-то в разные стороны едем. А эмоционально с тренерами и друг с другом как будто уже сто лет работаем вместе.

Дэвид: Над чем нам в большей степени надо работать — чувствовать друг друга на уровне кожи. Не тактильно — дергать друг друга, ты должна ехать туда, я должен сюда — а просто вы должны вместе ехать как одно целое. Даже не соприкасаясь, вы точно знаете, куда поедет другой человек. Этого нет, и нужно этого достигать обязательно, если ты хочешь чего-то добиться. Мне кажется, это главное в танцах, помимо того, что ты должен быть танцевальным, артистичным, должен делать элементы… Элементы вообще на последний план уходят, они должны быть легкими и красивыми. Не надо делать что-то сверхсложное, но в паре должно быть всё в унисон. Пока этого не хватает и над этим нужно много работать. Нам нужно поймать друг друга, по большей части это не работа тренеров, это самостоятельная работа, которую ты должен проделать отдельно. Сам себя должен заставить пойти и сделать это — если этого не сделаешь, то ничего у тебя не получится.

«Помню, как 10 лет назад Дэвис/Уайт и Вирту/Мойр соревновались, потом добавились Пападакис/Сизерон. Сейчас для меня нет ничего нового»

— Если говорить про стиль катания, вы определились, какое у вашей пары будет лицо, или до сих пор в поисках?

Дэвид: С коротким танцем у нас побольше проблем, чем с произвольным. Произвольный более лирический, там чуть полегче. Всё, что я говорю про совместимость, чуть легче дается, потому что темп меньше, ты можешь спокойно раскатывать, не торопиться, где-то остановиться, чтобы подождать другого. А короткий танец более энергичный, ритм выше, мы иногда сбиваем друг друга и не успеваем. Один поторопился, другой не успел, куда-то дёрнул, побежал, уже настроение не туда… Нам нужно скататься, и тогда уже будет понятно, в каком направлении мы можем идти. Мне кажется, нам подойдёт любой стиль, если мы будем делать это как единое целое.

Ирина: Хочется быть разноплановыми. Не хочется уходить в одну лирику, хочется попробовать на льду разные образы.

Дэвид: Много музыки красивой, хочется попробовать всё. На данный момент нужно сосредоточиться не на каких-то образах, а конкретно друг на друге и на ощущении бестелесности какой-то.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

— Есть ли у вас в этом плане пара-эталон?

Ирина: Пападакис/Сизерон.

Дэвид: Они лучше всего показывают то, как чувствуют друг друга. Я слышал, что говорят про Гийома, что он не такой, что он не показывает отношения с девушкой, но на самом деле мне кажется, что это не так. Я вижу всё, что они показывают, на мой взгляд, это безумно нежно, безумно трепетно. Не хватало какого-то другого стиля от них, потому что всё было одинаковое, и было понятно, что они будут делать, какая в целом будет программа.

Ирина: Но то, что они делали, было просто идеально.

Дэвид: На днях видел их показательный номер — то ли в Японии они катали, то ли где-то ещё. Это потрясающе. Мне гораздо больше нравится Гийом, чем Габриэла, в каких-то моментах она немного недоделывает. Он безумно крутой танцор, на мой взгляд, лучше его танцора нет.

Ирина: А Тесса со Скоттом?

Дэвид: Тесса со Скоттом — безумные, но у них другое. Мэрил Дэвис/Чарли Уайт — тоже обожаю эту пару. Вот эти три пары — мои самые любимые. Ещё мне нравится Кацалапов 2014 года, «Лебединое озеро» — обожаю эту программу! Потрясающе. Танго Вики с Никитой — очень красивое.

Ирина: Очень сложная программа. Мы пересматриваем разные программы. «Поющие под дождем» — тоже очень классный танец.

Дэвид: У Саши с Ваней мне очень нравится произвольный танец под Тимберлейка. Потрясающая программа. Если взять какого-то одного танцора — то это Гийом, его владение телом, чувство музыки, безумный слух. Он всегда всё делает чётко.

— У вас очень большая насмотренность, продолжаете ли следить за международными стартами?

Ирина: Мы каждые выходные смотрели этапы Гран-при.

Дэвид: У нас был Гран-при России и международный Гран-при — так совпадало, что в субботу-воскресенье выходной, мы приходим, все дела сделаны. Вечер или день, в зависимости от того, кто что катает.

Ирина: У нас это были любимые выходные — этот Гран-при смотрим, потом тот Гран-при смотрим, всё обсуждаем, дискутируем (улыбается).

— Есть ли какие-то постановки, которые для вас в этом сезоне выделяются?

Ирина: Мне очень нравится произвольная у Вани [Букина] с Сашей [Степановой]. Очень чувственно, музыка красивая, ребята её проживают. Это видно. Из международных мне понравилась Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, это интересно. И понравился «Грозовой перевал» Гиллес/Пуарье, тоже очень музыкально. У итальянцев произвольная программа очень красивая, она очень слаженная, их мастерство полностью раскрывается в этой программе.

Дэвид: Я из танцев особо не могу никого выделить. Я помню, как 10 лет назад Дэвис/Уайт и Вирту/Мойр соревновались — что одни были безумные, что другие, потом добавились Пападакис/Сизерон со своим чем-то новым. Сейчас для меня нет ничего нового, просто возрастные ребята, которые «отсидели очередь» и борются за какие-то медали. Я не вижу того, что было раньше. Ира назвала три программы, я с ней согласен. У итальянцев очень красивый произвольный. У Гиллес/Пуарье произвольный необычный, но они в своем стиле катаются. Он очень субъективный, не всем нравится, однако они самобытные, у них очень интересные элементы всегда — они очень этим отличаются. У них крутые заходы, твиззлы они вообще делают сумасшедшие на разных ногах. Они клевые, но тоже нет такого, что было раньше, когда были эти три пары. Чок/Бэйтс… Мне нравится Мэдисон, однако её партнер мне не нравится совсем, из-за этого мне очень сложно смотреть на эту пару, потому что я всегда смотрю на мальчика и вижу, что он очень неподвижный, очень деревянный, зажатый. Он просто как опора для нее.

Ирина: Но она просто гениальна!

Дэвид: Она королева. У них была программа, где Мэдисон была змеей, и она была шикарна, насколько это возможно. А он как был деревом, вокруг которого она вьется, так и остался. Я обычно смотрю только на мальчика, и мне приходится специально взгляд переводить на девочку, а мне так не нравится. Я смотрю и хочу что-то взять себе, вижу, что он делает клёво, и думаю: «Завтра пойду попробую». А тут смотрю на Эвана и понимаю, что никогда не хочу так кататься, не дай бог.

Ирина: Дэвиду очень нравится Адам Сяо Хим Фа.

Дэвид: Да! Я смотрел этап Гран-при во Франции, Господи, как я нервничал, чтобы он Илью обогнал. Адам и скользит круто, он музыкальный, и прыгает. Да, у Ильи очень крутые прыжки, он делает их с невероятным запасом, идёт максимально стабильно. Он очень крутой, ничего не хочу сказать, но мне близко то, как катается Адам. Я перекатывал его дорожку прошлогоднюю из короткой программы, чтобы что-то себе забрать, и сейчас хочу новые дорожки его попробовать. Я вижу в нём какое-то чувство внутреннее. Илья пока катается как юниор, у него нет пластики, у него деревянное тело — смотрится немного по-детски. А когда смотришь на Адама, видишь, что человек головой понимает, что он делает. Он прочувствовал это изнутри и каждое движение делает осмысленно. Очень приятно за ним смотреть, хотелось, чтобы он выиграл, потому что я понимаю, что этот спортсмен на уровень выше Ильи. Не потому, что он прыгает лучше, а потому, что он понимает, что он делает. Он не просто делает элементы, он показывает настоящее мужское катание. Каждый жест у него музыкален, осмысленен. Я не помню такого. Для меня Адам Сяо Хим Фа гораздо сильнее и интереснее, чем тот же Юдзуру Ханю, хотя Юдзуру — бог одиночного катания. Тот же Нэйтан Чен, я его очень люблю, но, на мой взгляд, Адам сейчас лучше. Мне нравится, как человек чувствует себя на льду — это потрясающе!

«Отворачиваться от международных стартов нельзя, потому что мы всегда должны быть в теме, всегда должны быть готовы»

— Вы молодцы, что продолжаете следить за мировой ареной, потому что из-за всей этой ситуации с отстранением многие отвернулись от международных стартов…

Дэвид: Почему? Это же всё очень интересно, кто как катается.

Ирина: Прям отворачиваться нельзя, потому что мы всегда должны быть в теме, всегда должны быть готовы. Должны быть на одном уровне, чтоб, если вдруг нас допустят, были готовы выйти на международную арену. Если такое случится, мы должны быть конкурентоспособными и знать, какие тенденции сейчас в международном спорте.

Дэвид: Я считаю, это неправильно, если кто-то не смотрит.

Ирина: Наша федерация сделала такое расписание, что мы всегда подготовлены, у нас много стартов и мы держим себя в тонусе.

Дэвид: Если нам когда-то скажут: «Вот, вы можете ехать», мы в целом будем готовы, потому что весь сезон у нас занят соревнованиями — вторая половина сезона у нас вся расписана.

Ирина: О, мы получается на Кубок Первого канала едем, круто! Я никогда не была, но всегда смотрела, и мне так хотелось туда попасть, почувствовать эту атмосферу! У нас ребята-юниоры Аня Коломенская с Артёмом Фроловым приехали сейчас с юниорского Кубка Первого канала такие вдохновлённые, эмоциональные. Артём ещё и капитаном был, у него вообще эмоциональный подъëм случился. Мне тоже хочется это прожить.

Дэвид: Я считаю, что ты должен быть прям просвещённым, должен знать, что делают другие. Если будешь сам с собой ковыряться, вряд ли куда-то далеко уйдешь.

— Насколько сильно вы скучаете по международным стартам? Всë-таки вы уже успели прочувствовать их вкус.

Дэвид: Конечно, скучаем, потому что нам нравятся поездки в другие страны, там есть день погулять, посмотреть город, походить по магазинам. Это было очень круто в доковидное время. Когда начался ковид, везде уже были «пузыри», и ты видел город только из окна автобуса, и это уже было не то пальто.

Ирина: Если говорить про конкуренцию, то нам её абсолютно хватает, мы и соревнуемся, и развиваемся. Не хватает только атмосферы, когда вы едете всей командой, болеете друг за друга. У себя мы соревнуемся между собой, а там вы все объединены, чувствуется командный дух. Вы из одной страны, переживаете друг за друга, поддерживаете, даже в своем виде. Но сейчас мы имеем то, что имеем, и работаем с тем, что есть. Мы всегда готовы и будем надеяться на положительный исход. Очень хотим, чтобы всё было хорошо.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный Фото: РИА Новости

— А если говорить про мотивацию… Сейчас сложилась такая ситуация, что вообще непонятно, когда нас допустят. Вас эта неизвестность не пугает?

Ирина: Нет, нам сейчас работать и работать, у нас своя мотивация. Нет такого, что мы не понимаем, зачем кататься. Мы абсолютно замотивированны двигаться вперед, у нас ещё куча работы, мы хотим развиваться и быть сильными.

— Можете поделиться целями на карьеру?

Дэвид: Быть лучшими.

Ирина: Я не люблю говорить о глобальных целях, это личное. Хочется добиться всех целей, которые у нас в голове. Хочется, чтобы нас запомнили, чтобы люди, как мы сейчас в интервью про Гийома и Габриэллу, вспоминали про нас, говорили, что было классно, что у нас свой стиль.

— Скоро Новый год. Как будете отмечать?

Дэвид: Мы пока не знаем, всё очень сложно. В прошлом году планировали поездку в Питер, но Ира заболела и не получилось.

Ирина: В этом году мы решили, что сначала выступим на чемпионате России, а потом уже подумаем. Хотим по Москве погулять, развеяться.

Дэвид: Мы очень долго не виделись с родными и близкими, хотелось бы и им время уделить в праздники. Хочется и друг с другом побыть, и с друзьями — никого не хочется обделить.

Ирина: Мы месяц были изолированы, ни с кем не виделись, никуда не ходили, чтобы не заболеть.

Дэвид: Очень аккуратничали, чтобы случайно лишний раз самим себя не подставить. Работы было проделано много, и из-за какой-то глупости, например, сходить кофе попить и какой-то вирус подхватить — зачем это надо? Поэтому в небольшой изоляции были. В целом в течение этого года редко виделись с близкими. Мы ж переехали в Балашиху, виделись с родителями, может, раз в неделю на пару минут. Хотелось бы как-то провести время со всеми. С друзьями я тоже уже не помню, когда виделся в последний раз, Ира, думаю, тоже. Поэтому глобальных планов нет, просто хочется со всеми увидеться. Уже можно не бояться заболеть, и на санках покататься, и на ватрушке.