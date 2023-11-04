На Бога квадов нашли управу? Малинин проиграл в бешеной битве на Гран-при во Франции!

Мужское одиночное в мире остаётся самым интригующим и интересным видом фигурного катания! И пример тому – битва при Анже. Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа так ярко зарубились друг с другом, будто это не рядовой этап Гран-при, а как минимум чемпионат мира.

О том, как сложилась развязка мужского турнира на французском этапе Гран-при, рассказывает «Чемпионат».

Из первой разминки хочется выделить дебютанта взрослой серии Гран-при Николая Мемолу из Италии. С ростом в 195 сантиметров он освоил квады и в произвольной в Анже продемонстрировал чистый четверной лутц. Да, ещё нужно добавлять в выносливости, наращивать стабильность, но всё это приходит с возрастом и с опытом.

С прокатом жизни мимо пьедестала пролетел Лукас Бричги – увы, бронзовый призёр чемпионата Европы пока проигрывает по сложности программ. Но это не мешает наслаждаться прокатами, у Лукаса – невероятная харизма, да и выбор музыки часто довольно необычный.

У Юмы Кагиямы не получилось выдать два чистых проката на одном старте после возвращения. Одной «бабочкой» на тройном акселе японец отдал больше 10 баллов, а затем и потерял один из каскадов. По части контента и стабильности Юма проигрывает самому себе двухлетней давности, но катанием можно любоваться и любоваться. Образы Юмы стали более взрослыми, это видно невооружённым глазом, и фигуристу это идёт.

С результатом в 273,14 балла Кагияма – третий, и пока он идёт своим путём, в большей степени борется с самим собой.

Юма Кагияма Фото: Union/International Skating Union via Getty Images

Адам Сяо Хим Фа после короткой программы шёл вторым, но отставал от Ильи Малинина всего на 0,51 балла. В выступлении французского фигуриста было идеально всё – он начал с шикарного четверного лутца и затем собрал набор из двух тулупов, сальхова и двух тройных акселей.

Каждый из прыжков судьи щедро отплюсовали, но поражает даже не это – все непрыжковые элементы Адам выполнил на четвёртый уровень! А потом ещё и сделал сальто, уходя с катка – продемонстрировал публике, что совершенно не устал. В сумме за два проката Адам получил 306,78 балла, обновив личный рекорд. А ещё француз стал шестым одиночником в истории, которому удалось набрать более 300 баллов.

Илья Малинин выходил на произвольную последним и, казалось, собирался побеждать. На Skate America он уже пробивал отметку в 206 баллов за произвольную с аналогичным контентом, так что осталось только выдать чистый прокат. И ведь все прыжки получились, но на мелких глупых ошибках Илья и потерял драгоценные баллы. Исполни он каскад лутц-ойлер-сальхов с чистым выездом, прыгни чуть получше тулуп-тулуп во второй половине – и золото было бы его.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Да, технику Малинин всё-таки выиграл, но по части компонентов справедливо Сяо Хим Фа уступил. Неужто не хватило американцу его козырного прыжка? Малинин продолжает дразнить зрителей своим четверным акселем на тренировке, но в прокаты его не вставляет. Да и победа сегодня могла уйти ему, если бы не недочёты в мелочах: только по базовой стоимости программы Илья обходил Адама на восемь баллов. А вот четверной аксель, как признался сам Малинин после проката, мог только испортить всё.

Золото в итоге осталось во Франции. Теперь хочется, чтобы Фа продолжил восхищать публику такими чистыми прокатами, в прошлом году он тоже победил на домашнем этапе, но из-за глупых ошибок на втором этапе не сумел отобраться в финал Гран-при.