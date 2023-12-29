Безызбежно выбираем цитату года в фигурном катании!

2023-й российские фигуристы провели в международной изоляции, но от этого год не стал менее богатым на запоминающиеся цитаты. Фигуристы, тренеры и функционеры будто специально соревновались в остроумии и подкидывали одну цитату за другой. Жгла оговорками Алина Загитова, возвращалась к комментаторскому пульту Татьяна Тарасова… Перечислить всех в одном абзаце невозможно!

Поэтому давайте голосовать. Пришло время выбрать цитату 2023 года в фигурном катании!

Если вы хотите поднять определённый скандал в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑»;

Если считаете, что какой-то скандал должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.