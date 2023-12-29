Безызбежно выбираем цитату года в фигурном катании!

2023-й российские фигуристы провели в международной изоляции, но от этого год не стал менее богатым на запоминающиеся цитаты. Фигуристы, тренеры и функционеры будто специально соревновались в остроумии и подкидывали одну цитату за другой. Жгла оговорками Алина Загитова, возвращалась к комментаторскому пульту Татьяна Тарасова… Перечислить всех в одном абзаце невозможно!
Поэтому давайте голосовать. Пришло время выбрать цитату 2023 года в фигурном катании!
- Если вы хотите поднять определённый скандал в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑»;
- Если считаете, что какой-то скандал должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алина Загитова — про «безызбежно»
Даже не цитата, не фраза, а слово, ставшее мемом — у нашей олимпийской чемпионки возможно даже такое. Отвечая на вопрос, следит ли она за хоккеем, Алина ответила в эфире YouTube-канала «Сочи»:
«Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»
Загитова воспользовалась своей оговоркой сполна: выпустила мерч со словом «безызбежно», а ещё слово стало частью рекламной кампании фигурки на Первом канале и даже попало в промо букмекеров.
Этери Тутберидзе — про наличие груди у Загитовой и Медведевой
В громком (и единственном) интервью Леониду Слуцкому прославленный тренер выдала множество ярких цитат, но самыми запоминающимися стали поиски груди у зарубежных фигуристок. Этери дала понять, что не считает искусственную остановку развития причиной успеха своих спортсменок.
«Откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018, — призвала она интервьюера и зрителей. — Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. И кто тормозит развитие?»
Пётр Гуменник — про «крылья аутентичности» в треке Александры Трусовой
Главный философ нашей фигурки неповторимо прокомментировал дебютную песню Александры Трусовой «Два крыла» — разбор тянет на полноценный анализ профессионального критика.
«Этот трек – настоящий гимн смелости, который повторяет слова Саши: «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Благодаря постмодернистскому стилю и захватывающим звуковым пейзажам эта песня становится катализатором самопознания, призывая нас избавиться от ограничений конформизма и принять свободу быть собой. Она вдохновляет нас танцевать на хрупком льду наших мечтаний и парить на крыльях аутентичности»
Алёна Косторная — про «болото» и «унитаз»
Мы привыкли к разрушительным панчам Алёны после неудачных выступлений. После первого соревновательного выступления в парах она не подвела и вышла к журналистам с искромётным наездом на судей. Мы тогда всей фигурной редакцией решали, что выносить в заголовок: фразу про «болото» или про «унитаз»? Сейчас выбирать не нужно, вот полная цитата:
«Я недовольна тем, как был оценëн наш труд. Он был спущен просто в унитаз. Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают о себе. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит»
Татьяна Тарасова — про «больного рахита»
Татьяна Анатольевна триумфально вернулась на комментаторскую позицию, чтобы поработать на чемпионате России в Челябинске. И уже первый эфир — в ритм-танце — ознаменовался новыми перлами. Выбрать единственный очень сложно, но пусть будет этот.
Так искромётно Тарасова описала выступление дуэта Варвары Курносенко и Фёдора Варламова:
«Про твиззлы даже не хочется говорить. Я даже Сашу спросила: а это твиззл был? Первый твиззл был похож на какого-то больного рахита. Да и второй не фонтан»
Алексей Ягудин — про смену колена
Олимпийский чемпион 2002 года никогда не терял самоиронии — даже в самых сложных моментах. Выиграв турнир шоу-программ в свой день рождения, Алексей с присущим юмором рассказал, на что потратит призовые.
«На новое колено. 43-й день рождения я провел в кругу близких мне людей, и это самый искренний подарок. А ещё я теперь с лёгкой совестью могу поменять себе колено!»
Ирина Роднина — про первенство ЖЭКа
Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы в комментарии «СЭ» резко проехалась по уровню этапов Гран-при России, которые в условиях бана стали альтернативой международной серии.
«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице 10 чемпионатов мира и трёх Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса»
Елена Чайковская — про тренировки тараканов
Главный тренер сборной России в своём стиле отреагировала на информацию о тараканах в номерах у фигуристов-юниоров на этапах юниорского Гран-при России.
«Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые»
Иоланда Чен — про «каменный век» в женском одиночном катании
Комментатор выразила недовольство уровнем женского одиночного катания в России — на фоне того, что в текущем сезоне четверные прыжки на этапах Гран-при успешно приземляла одна лишь Аделия Петросян.
«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии, ничего нет. Мы вернулись на 100 лет назад. Мне сейчас неинтересно смотреть девочек. А этап без Аделии – ничего будоражащего. Надеюсь, Камила не пойдёт по этому пути и попробует интриговать. Сейчас значительно интереснее смотреть мальчиков! Они идут на риск и берут быка за рога»
Ирина Слуцкая — про недостойность обсуждения Ильи Малинина
В интервью «Чемпионату» прославленная фигуристка отказалась обсуждать достижения Ильи Малинина, который первым в истории не только успешно приземлил четверной аксель, но и делает это с потрясающей регулярностью.
«Илья — сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения. Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, всё равно они лучше всех»
Годом ранее Слуцкая недоумевала, почему журналисты не спрашивают её о спортивных успехах Малинина.
Нина Мозер — про отсутствие выдающихся спортивных пар в России
Главным тренерским проектом Нины Мозер стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которых она привела к двукратному чемпионству на Олимпиаде в Сочи. Четыре года спустя её воспитанникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удалось увезти из Пхёнчхана только командное серебро, и Нина Михайловна отказалась от проекта. С тех пор её учеников не было в топе на внутрироссийских соревнованиях.
Однако Мозер, видимо, не считает уровень российского парного катания высоким. Она заявила:
«Есть ли среди российских спортивных пар выдающиеся? Пока я таких не вижу»