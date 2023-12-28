Контракт Ангелопола, побег Горбачёвой, Rammstein Гуменника. Скандалы 2023-го в фигурке!

Ангелопол заставлял Кагановскую подписать контракт

Один из самых перспективных танцевальных дуэтов прекратил своё существование перед началом нового сезона. И сделал это со скандалом. Оставшаяся в одиночестве партнёрша заявила, что фигурист заставлял её подписать контракт, по которому Василиса должна была финансово содержать Валеру. Также в адрес спортсменки полетели обвинения в насилии и плохой трудоспособности. Тренер пары Анжелика Крылова подтвердила слова ученицы и встала на её сторону. По словам специалиста, у воспитанников были проблемы со звёздной болезнью.

Сначала виновник разыгравшейся драмы молчал, отмечая, что «мужик не выносит сор из избы». Но затем Ангелополу стало трудно сдерживаться, ведь на него полилась волна хейта. Фигуриста критиковали все, кому не лень, а впоследствии ему и вовсе стали препятствовать чиновники. Валера рассказал, что представители ФФККР запрещали тренерам работать с ним и лишали его возможности тренироваться. В итоге спортсмен оказался в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где с новой партнёршей готовился дебютировать на соревновательном льду. Правда, накануне Нового года распалась и эта пара — Ангелопол снова остался один. Но у Плющенко.