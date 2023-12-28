Контракт Ангелопола, побег Горбачёвой, Rammstein Гуменника. Скандалы 2023-го в фигурке!

Уходящий год в фигурном катании был богатым не только на победы наших спортсменов, но и на скандалы. Поступки некоторых спортсменов вызывали недоумение, а слова тренеров — ироничную улыбку.
Как заставить партнёршу платить за себя, почему Плющенко угрожал переходом учеников в другие сборные и куда сбежала чемпионка России среди юниоров? «Чемпионат» вспоминает самые скандальные истории года в фигурном катании.
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Ангелопол заставлял Кагановскую подписать контракт
Один из самых перспективных танцевальных дуэтов прекратил своё существование перед началом нового сезона. И сделал это со скандалом. Оставшаяся в одиночестве партнёрша заявила, что фигурист заставлял её подписать контракт, по которому Василиса должна была финансово содержать Валеру. Также в адрес спортсменки полетели обвинения в насилии и плохой трудоспособности. Тренер пары Анжелика Крылова подтвердила слова ученицы и встала на её сторону. По словам специалиста, у воспитанников были проблемы со звёздной болезнью.
Сначала виновник разыгравшейся драмы молчал, отмечая, что «мужик не выносит сор из избы». Но затем Ангелополу стало трудно сдерживаться, ведь на него полилась волна хейта. Фигуриста критиковали все, кому не лень, а впоследствии ему и вовсе стали препятствовать чиновники. Валера рассказал, что представители ФФККР запрещали тренерам работать с ним и лишали его возможности тренироваться. В итоге спортсмен оказался в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где с новой партнёршей готовился дебютировать на соревновательном льду. Правда, накануне Нового года распалась и эта пара — Ангелопол снова остался один. Но у Плющенко.
Горбачёва сбежала от тренера и сильно напугала всех
Став чемпионкой России среди юниоров, Алина привлекла к себе повышенное внимание, поэтому исчезновение фигуристки, которая вышла из ледового дворца и пропала с радаров, сразу же взволновало общественность. За жизнь спортсменки переживала вся страна. Родители и наставница Софья Федченко не находили себе места, пока на поиски Горбачёвой отправились полиция, кинологи, сотня волонтёров и неравнодушные болельщики.
Больше суток не было вестей от фигуристки, поэтому нервное напряжение росло. Подозревали худшее, а оказалось, что Алине нужно было немного побыть одной — девушка провела ночь в подъезде, затем сходила в кафе и кинотеатр. Вернувшись домой, Горбачёва разубедила всех в том, что у неё случилась ссора с тренером, с которой она живёт, и назвала случившееся «всплеском эмоций». Несмотря на раскаяние спортсменки, её поступок не всем пришёлся по душе.
Гуменнику запретили кататься под Rammstein
На контрольных прокатах сборной России Петя вышел со своей старой короткой программой, чем удивил многих, ведь до этого был анонс новой постановки под хит Rammstein. Поклонники фигуриста ждали от него драйвового проката под немецкий рок, но этого не случилось. Тогда все подумали, что у спортсмена поменялись планы, а оказалось — на него и его тренера давили чиновники, «тактично» посоветовавшие сменить музыкальное сопровождение. Прямых угроз наказать не поступало, но раз Вероника Дайнеко поддалась уговорам, то слова о «государственной важности» звучали убедительно.
Тем не менее шум, который поднялся следом, прибавил команде Гуменника уверенности, и они смогли отстоять своё право катать что угодно, вместо иностранной версии взяв русский кавер группы Radio Tapok. Петя таки сделал желаемое и с этой постановкой взял бронзовую медаль чемпионата России.
Косторная перешла в пары, но жёстко разочаровалась
Переход Алёны в спортивные пары был сродни чуду — болельщики радовались, что вновь увидят любимую фигуристку на соревновательном льду. Вместе с Георгием Куницей Косторная стремительно прогрессировала и явно имела завышенные ожидания от своего дебюта. Тем сильнее было её разочарование, когда она увидела оценки на этапе Гран-при в Омске. После произвольной программы Алёна раскритиковала судей и пришла к неутешительному выводу — парное катание «тонет в болоте».
«Никак не оценю выступление. Ноль. Недовольна всем. Я недовольна тем, как был оценён наш прокат короткой программы. Возмущена просто. То, как мы старались и тренировались, то, как это было оценено… От оценок я была в шоке, в замешательстве. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть. Это объективное понимание того, как мой любимый вид спорта тонет в болоте. Мир жесток, к сожалению, все думают про себя. Это правильно, так и нужно делать, но есть спортивный принцип, которому это противоречит», — заключила Косторная.
Плющенко разнёс судейство после проигрыша ученицы
В прошлом сезоне Алина Горбачёва обыграла на первенстве страны Веронику Жилину, но не всех это устроило. Странности в судействе вызвали негативную реакцию у тренера вице-чемпионки Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион не стал сдерживаться и выдал мощную тираду о квалификации арбитров, давлении на его академию и даже в качестве угрозы упомянул, что его талантливые ученицы могут перебраться в другую сборную, если их не станут оценивать трезво. Получилось очень резонансное выступление.
«Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо. Потому что бороться ребятам ещё и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мы не нужны федерации, мои спортсмены, то мы пойдём туда, где нужны. Ладно бы они говёшки были, а это топовые спортсмены», — сказал Плющенко.
Сотникова рассказала, как у неё нашли допинг
Олимпийская чемпионка Сочи недавно спровоцировала масштабный скандал, который вышел за пределы страны. Аделина взяла золото в упорной борьбе с корейской фигуристкой Ким Ю На, но тогда никто не сомневался в чистоте её победы. Затем это стало невозможно из-за слов спортсменки, что в то время у неё был обнаружен допинг.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть… Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и всё было хорошо», — сказала Сотникова.
Аделина навлекла на себя гнев фанатов, а олимпийский комитет Южной Кореи затребовал у МОК пересмотра результатов. К счастью для России, всё обошлось, но недалёкий поступок фигуристки запомнился надолго.
Ученик Тутберидзе нарушил антидопинговые правила
Речь о Даниэле Грассле, который занимался в группе Этери Георгиевны до того момента, пока на свет не всплыли его нарушения. Итальянец трижды пропустил допинг-тесты, за что ему грозит автоматическая дисквалификация на срок от одного до двух лет. По слухам, фигурист не злостно избегал проверок, а просто забыл уведомить агентство о том, что место его нахождения сменилось (в это время он тренировался в Москве), однако подобное объяснение не устроило западных чиновников. Болельщики за рубежом и вовсе начали строить теории, что, перейдя к тренеру, ученица которого была поймана на допинге, Грассль примкнул к числу тех, кто использует запрещённые вещества. Поток жёсткой критики заставил Даниэля покинуть группу Тутберидзе и вернуться на родину.
Плющенко набросился на Федченко и назвал «Царевной»
Противостояние Евгения Плющенко и Софьи Федченко началось с того, что наставница посчитала нужным защитить свою ученицу, у которой оппонент заметил два недокрученных четверных. Специалист заподозрила у главы «Ангелов Плющенко» «истерику и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки». И посоветовала Евгению смириться с новой реальностью, где есть и другие сильные группы. Такую пощёчину от Софьи не могли проигнорировать, поэтому очень скоро в социальных сетях появился издевательский пост с фотографией Федченко и подписью: «Царевна, не… Королевна».
Дробязко лишили гражданства за связь с Навкой
Горячо любимая в нашей стране Маргарита Дробязко не по своей воле оказалась в центре политического скандала. Фигуристка, которая выступала за Литву на множестве престижных турниров, оказалась наказана за связи с Россией. Спортсменку лишили литовского гражданства, сославшись на публично выраженную ей поддержку российской политики. Маргарита выступала в ледовых шоу внесённой в санкционные списки Татьяны Навки, которая является супругой пресс-секретаря президента России. Это стало одной из причин, почему чиновники были настроены против Дробязко. Подобная позиция не порадовала фигуристку — она заявила, что подаст в суд, чтобы обжаловать указ президента Литвы.
«Я нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Я верю в правосудие и в справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут так же, как и я, стать жертвой недостойных политических игр», — написала Маргарита.
Соперника Плющенко обвинили в насилии
Бриан Жубер пополнил список французских специалистов, отстранённых от тренерской деятельности. Срок его наказания — один год с двухлетней отсрочкой. Причиной санкций стали обвинения в неподобающем поведении, психологическом насилии над учениками и работе с фигуристами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, чемпиона мира заподозрили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Сам Жубер отрицает свою вину и планирует подать апелляцию на решение об отстранении от тренерской деятельности.