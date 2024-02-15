Медведева поразила страстью, а Загитова больше не поёт. Фигуристы отметили День влюбленных

Московские болельщики уже начинают привыкать праздновать День святого Валентина на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Масштабное шоу второй год подряд проходит 14 февраля и собирает на своей площадке самых популярных фигуристов. Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — нечасто увидишь такой состав на одном льду. Но не только фигурным кастом решили удивить организаторы. Главной изюминкой шоу стало то, что спортсмены выступали под живой вокал популярных артистов, таких как Юлианна Караулова, TSOY, «Моя Мишель», Zivert и даже Рой Джонс-младший! Номера для шоу были подготовлены абсолютно новые, так что зрителям было чем насладиться этим вечером.

В основу фестиваля легла история любви в исполнении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. По ходу шоу фигуристы выступали поодиночке: Никите досталось два сольных номера, а Вике один — по сюжету в это время они находились в поисках любви. Поначалу было непривычно видеть Синицину и Кацалапова по отдельности, но ребята оказались хороши и в сольных партиях, всё-таки мастерства и артистизма у них не отнять. Только к концу фестиваля возлюбленные нашли друг друга, и Вика с Никитой воссоединились — фигуристы показали трогательный номер под знаменитую песню Vivo per lei.

«Я рада, что именно мы с Никитой будем играть влюблённую пару в самом романтичном ледовом шоу сезона! В сущности, нам и играть не придётся», — отмечала Синицина перед выступлением.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Окружали историю двух влюблённых романтичные номера других фигуристов. Евгения Медведева подготовила парный номер с Александром Энбертом под хит TSOY «Позови меня с собой». Спортсмены представили эффектную постановку со стильной современной хореографией, приправив её высокими поддержками и тодесом. Хоть в жизни фигуристов связывает только дружба, им удалось показать любовь и страсть. Номер получился потрясающим!

Был у Медведевой и сольный прокат — фигуристка выступила под «Многоточия» Zivert. Женя отлично справилась и с этим номером, продемонстрировав интересную хореографию и выложившись энергетически. Фигуристка явно ответственно подошла к шоу, постаравшись показать интересные оригинальные номера. К сожалению, так можно сказать не про всех участников.

Например, программа Александры Трусовой под трек «Ты не такой» Юлианны Карауловой получилась достаточно проходной — в плане хореографии фигуристка не показала ничего выдающегося. Зато Саша отлично справилась с прыжками, приземлив тройной лутц и двойной аксель. Второй номер фигуристки под песню Zivert «Выживут человеки» получился куда глубже и ярче. Текст песни достаточно проникновенный:

«Клеток поровну — чёрных и белых,

Мы боимся менять и меняться,

В липкой маске отверженно смелых

Страшно только одно — бояться».

Было видно, что Трусова прочувствовала смысл песни и вложила в хореографию все свои чувства. Показала фигуристка и качественные прыжки — два тройных лутца и двойной аксель. Этот номер однозначно хотелось бы увидеть в исполнении Саши снова.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один хедлайнер шоу Алина Загитова тоже показала два номера. Олимпийской чемпионке достались, пожалуй, самые хитовые треки. В первом акте Алина выступила под песню «Моей Мишель» «Зима в сердце», которая уже не первый месяц разрывает соцсети. Однако фигуристке не удалось выдать хореографию, которая сможет завируситься так же, как этот трек. Загитова показала красивое катание, но без излишеств.

Второй номер под хит Zivert Credo получился более интересным. Возможно, потому, что фигуристке хорошо знакома эта песня — в прошлом году она спела её дуэтом с Zivert на этом же фестивале. В этот же раз Алина выступала в более привычном амплуа, и это у неё получилось намного лучше. Правда, без косяков не обошлось: у фигуристки не сложилось с прыжками, и оба раза вместо тройного флипа она сделала бабочку.

Было радостно вновь увидеть на льду Аделину Сотникову. Первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании показала стильный номер под «Пташку» «Моей Мишель», а затем выступила в паре под трек LIRYQ «Почему», исполнив несколько высоких поддержек.

Интересных номеров в этот вечер было много и не среди хедлайнеров мероприятия. Арсений Федотов показал программу с участием Алисы Двоеглазовой под песню «Она» Вахтанга. Получилось очень трогательно и романтично! Номер на двоих показали Майя Хромых и Маргарита Базылюк. Девушки выглядели очень эффектно, катаясь под трек «Курточка» от «Моей Мишель». Как всегда эмоционален был Алексей Ягудин. В номере под песню Moscow Calling олимпийский чемпион удивил акробатикой — показал колесо и кувырок, а завершил свой перформанс брейк-дансом.

Алексей Ягудин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ну и отдельно хочется отменить выступления под рэп боксера Роя Джонса-младшего — всë-таки такие программы в новинку для фигурного катания. У Льва Лазарева, Михаила Полянского и Григория Фёдорова был номер на троих, и они сделали упор на прыжки. Артур Даниелян выступал один, но это не помешало ему заполнить лёд своей харизмой. Вице-чемпион Европы под трек Y’all Must’ve Forgot продемонстрировал отличную физическую форму, отжавшись и попрыгав на скакалке.

Завершилось шоу масштабным дождем из алых лепестков роз. Выглядело это невероятно красиво, правда, привело к одной не очень приятной проблеме. Лепестки осели на льду, и из-за этого фигуристы не смогли спокойно выбраться с катка, кто-то даже падал. Алиса Двоеглазова сначала не понимала, что ей делать, но потом к ней на помощь бросился Арсений Федотов — он как настоящий джентльмен хотел унести девушку со льда на руках. Пожалуй, это было самое милое завершение «Влюблённых в фигурное катание».