«Надо научиться получше попадать в фонограмму». Дебют Загитовой в пении не удался

Где фигуристы празднуют День всех влюблённых? Конечно же, на катке! Но в этом году звёзды сборной России разделили 14 февраля не только с любимым делом, но и со своими болельщиками, выступив в шоу «Влюблённые в фигурное катание». Во вторник вечером «ЦСКА-Арена» была заполнена целиком, и это неудивительно, ведь зрителям было на что посмотреть. Фигуристы подготовили множество новых показательных номеров, а Алина Загитова пошла ещё дальше. Олимпийская чемпионка не только показала новую программу, но и спела вместе с певицей Zivert. Правда, под фонограмму.

Такой ход со стороны Алины оценили далеко не все, зато она вновь привлекла к себе много внимания. За статус главной звезды вечера с ней может соперничать только Трусова.

Хромых вернулась на лёд, Бойкова поразила латексным костюмом

В этом году «Влюблённые в фигурное катание» проходили в формате фэшн-шоу. Сначала фигуристы эффектно появлялись на сцене, позировали, а уже потом выходили на лёд. Открывала шоу ученица Тутберидзе Майя Хромых. Было приятно увидеть фигуристку на льду после долгого перерыва, тем более выступала она с новым номером. Майя показала чувственный прокат под песню Ashes Селин Дион. Кто знает, возможно, это была одна из её соревновательных программ на этот сезон.



Вслед за Хромых на лёд вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристка очень удивила своим образом — Саша была одета в латексный комбинезон. Чуть позже стало понятно, что девушка воплощает на льду образ Женщины-кошки, а её партнёр — Бэтмена. Прокат у ребят получился очень эффектным. Показать историю любви двух супергероев им, определённо, удалось.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на шоу «Влюблённые в фигурное катание» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Драйвовый прокат выдал Александр Самарин, а выступление Софьи Акатьевой немного разочаровало. Чемпионка России показала программу «Мулан», с которой выступала на протяжении двух сезонов. После череды новых номеров прокат Сони выглядел не так свежо, хотя фигуристка и очень старалась. Акатьева брала публику не только артистизмом, но и прыжками, показав, помимо двух сольных элементов, два каскада. Прыгать в темноте очень тяжело, но Соня не допустила ни одного падения. Профессионал!

Трусова покорила публику духоподъёмным номером

Одним из ярчайших выступлений вечера стал номер Александры Трусовой под песню Антона Беляева «Лететь». Фигуристка начала прокат в синем платье ниже колена, но ближе к концу номера сбросила его в кантилевере, и внизу оказался золотой костюм. Получилось символично. Номер Саши вышел очень трогательным и духоподъёмным, а главное — личным. Только посмотрите, под какой текст она каталась:



«Полететь по белому свету,

Стать одним движением ветра,

Лететь — куда-то вдаль.

И не думать, как приземлиться,

А у птиц свободе учиться,

Оставить всё то, что жаль».



«Мне очень нравится эта музыка. Я когда катаю – подпеваю. В целом, как бы тяжело ни было, я всё равно буду лететь», — сказала Трусова после проката. Кажется, Саша продолжает переосмыслять всё то, что она пережила на Олимпиаде.



С полетами у фигуристки тоже всё неплохо — во время номера она показала два тройных лутца. Стало быть, подготовка к финалу Гран-при идёт полным ходом.

Трусова на шоу «Влюблённые в фигурное катание» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Загитова показала историю любви, Синицина и Кацалапов поцеловались

Трогательную историю любви на льду воплотила Алина Загитова. Олимпийская чемпионка выступила под песню «Держи и обнимай меня крепче» Шуры Кузнецовой — получилось очень эмоционально. Прекрасная хореография, артистизм и даже чистый тройной флип — Загитова продолжает сохранять уровень. В конце проката у Алины выступили слёзы на глазах, что ещё больше растрогало трибуны.

Романтичным прокатом завершили первый акт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряные призёры Олимпиады страстно станцевали под блюзовую композицию Caught Out in the Rain Бет Харт, а в конце номера поцеловались под дождь из лепестков роз.



«Честно говоря, этот танец такой страстный и игровой для нас. Единственное — у нас был такой эксперимент, что мы не снимали на тренировках, как это выглядит. Просто ставили, подбирали идеи и сделали в этот раз сами. Тренер рядом присутствовал, но мы как-то хотели поигратьсяпоиграться — что чувствуем, то и поставить. И по ощущениям получилось прикольно и стильно», — признался Кацалапов журналистам.

Кондратюк порезал локоть и посвятил номер Трусовой

Второй акт шоу открывала Аделия Петросян, показавшая свою старую произвольную программу под Эдит Пиаф. Каталась фигуристка скованно, возможно, на это повлияли лепестки роз, которые забыли убрать после прошлого номера.



Марк Кондратюк выступил под песню «Позови меня с собой» в исполнении TSOY. Получилось очень энергично и драйвово, всё-таки экспрессии у Марка не отнять. В конце номера фигурист показал несколько эффектных элементов, во время исполнения которых проехал на руках по льду. Бесследно такой риск для Кондратюка не прошёл, и он до крови разодрал себе локоть. «Искусство требует жертв», — пошутил фигурист. Также Марк добавил, что этот номер был посвящением любимой девушке, то есть Александре Трусовой.

Марк Кондратюк на шоу «Влюблённые в фигурное катание» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мишина и Галлямов тоже решили удариться в лирику. Фигуристы показали драматичный номер под хит «Города 312» «Останусь». Было необычно видеть обычно драйвовых «мишек» в такой постановке, но они с новыми образами справились отлично.



«Относительно долгое время выбирали, под какую музыку катать, потому что данное шоу скорее тематическое, под весь праздник. Хотелось попасть так, чтобы это гармонично смотрелось, с теплом, душевно, хотелось придать ещё больше любви», — рассказал Галлямов журналистам.

Валиева отказалась от «Уэнсдей», Щербакова устроила мини-премьеру

Камила Валиева в этот раз обошлась без сюрпризов — показала короткую программу этого сезона. Причём выложилась фигуристка практически как на соревнованиях, исполнив три прыжка. Выступление Камилы было безукоризненным и отточенным, но на таком шоу хотелось увидеть от неё что-то более экспериментальное, как, например, «Уэнсдей». Очень жаль, что фигуристка решила не показывать этот номер в Москве.



Со старым номером выступили и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Фигуристы чувственно откатались под «Сансару» Басты. Зато небольшой новинкой удивила Анна Щербакова, показавшая номер «Кометы». Девушка выступала с ним единственный раз полтора года назад на юниорском этапе Гран-при в Красноярске, но тогда её выступление увидело не так много людей. Теперь же Аня устроила премьеру на широкую публику, и она, определённо, удалась. Фигуристка эмоционально исполнила номер под лиричную композицию и вызвала овации трибун.

Щербакова на шоу «Влюблённые в фигурное катание» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Загитова спела под фонограмму и стала звездой шоу

Но главным козырем шоу, естественно, стало выступление Алины Загитовой в дуэте с Zivert. Олимпийская чемпионка готовилась к своему певческому дебюту две недели, но в итоге… спела под фонограмму. На контрасте с прекрасно поющей вживую Zivert Алина выглядела немного нелепо. Понятно, что фигуристка никогда профессионально не занималась вокалом и ждать от неё высококлассного выступления было бы странно. Но услышать фонограмму после того, как Загитова на протяжении двух недель выкладывала видео, как она занимается вокалом, было неожиданно и неприятно. Возможно, не будь такого пиара вокруг певческого дебюта Алины, публика восприняла бы её ход иначе. Но в целом выступление не удалось, ведь даже под фонограмму у фигуристки не получилось сработать идеально.

Загитова и Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Надо, конечно, научиться получше попадать в фонограмму, чтоб синхронно всё было. В целом нормально. Я как человек, который иногда поёт под фонограмму, говорю, что это очень сложно.



Бузова или Загитова? Я ни разу не слышал, как поёт Бузова. Загитову слышал и видел. Осталось послушать, как поет Бузова. Но это ещё то испытание, которое нужно пройти», — не без иронии высказался Дмитрий Губерниев.



Тем не менее Алина смогла стать главной звездой «Влюблённых в фигурное катание» и вновь привлечь к себе внимание. Ведь известно: плохой пиар — это тоже пиар.