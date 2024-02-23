Плющенко, Ягудин или же Малинин? Выбираем самую яркую победу в мужском одиночном! Рейтинг

Русский американец покоряет всех четверным акселем, но олимпийской победы у него пока нет.

Состязания мужчин-одиночников в фигурном катании превращаются в настоящее поле боя, где вместо оружия они используют мощнейшие четверные прыжки и тройные аксели. Следить за разборками спортсменов очень волнительно, но радость за их успехи окупает все погибшие нервные клетки.

Такого эмоционального накала зачастую не встретишь даже на футбольном матче! Просто невозможно без трепета смотреть, как парни отчаянно бьются об лёд и покоряют головокружительные элементы.

И как же приятно, когда их усилия окупаются золотыми медалями и желанными титулами. Моменты триумфов фигуристов прочно отпечатываются в самом сердце, как хэппи-энды в любимых книжках.

Так давайте достанем из омута памяти самые яркие победы мужчин и выберем вместе самую-самую. Внизу 10 номинантов, голосуйте!

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».