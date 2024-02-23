Плющенко, Ягудин или же Малинин? Выбираем самую яркую победу в мужском одиночном! Рейтинг

Состязания мужчин-одиночников в фигурном катании превращаются в настоящее поле боя, где вместо оружия они используют мощнейшие четверные прыжки и тройные аксели. Следить за разборками спортсменов очень волнительно, но радость за их успехи окупает все погибшие нервные клетки.
Такого эмоционального накала зачастую не встретишь даже на футбольном матче! Просто невозможно без трепета смотреть, как парни отчаянно бьются об лёд и покоряют головокружительные элементы.
И как же приятно, когда их усилия окупаются золотыми медалями и желанными титулами. Моменты триумфов фигуристов прочно отпечатываются в самом сердце, как хэппи-энды в любимых книжках.
Так давайте достанем из омута памяти самые яркие победы мужчин и выберем вместе самую-самую. Внизу 10 номинантов, голосуйте!
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
Алексей Ягудин, Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити
Больше 20 лет прошло с победы Алексея Ягудина на Играх-2002, но его выдающиеся прокаты на льду Солт-Лейк-Сити по-прежнему пересматривают болельщики по всему миру. Гениальная короткая «Зима» с потрясающей дорожкой шагов прозвучала там максимально ярко, а в произвольной фигурист окончательно не оставил вопросов у судей, кому отдать заветное олимпийское золото. При этом он прыгнул два четверных, что для того времени считалось большим риском, и стал первым в истории олимпийским чемпионом, покорившим два квада.
После чистейшей произвольной Алексей упал на колени и благодарно поцеловал лёд, понимая, что выиграл. Радости воспитаннику Татьяны Тарасовой не было предела: прежде чем отправиться за бортик, он как следует насладился моментом триумфа и овациями зрителей. Когда же увидел оценки судей и получил наглядное подтверждение своего чемпионства, трогательно расплакался от счастья.
Марк Кондратюк, чемпионат Европы — 2022
В олимпийском сезоне Марк Кондратюк показал себя настоящим лидером нашей сборной и заработал первый международный титул — чемпиона Европы. В Таллине, где проходили соревнования, он катался со звериной волей к победе и железобетонно впечатывал в лёд каждый прыжок. На каскаде с тройным акселем в произвольной немного косякнул, но сомнений, что он выедет этот элемент, не было. Марк излучал потрясающую уверенность в себе и горел маячившим перед ним золотом.
Его упорство полностью окупилось: громкое звание лучшего европейского одиночника и три личных рекорда по баллам в короткой, произвольной и общей сумме.
А как счастлива была за ученика Светлана Соколовская! Тренер сияла гордостью даже за плотной чёрной защитной маской.
Юдзуру Ханю, Олимпиада-2014 в Сочи
Игры в Сочи стали для гениального одиночника из Японии первой Олимпиадой, и он сразу штурмом её захватил. Однако если в короткой программе фигурист откатался чисто, то произвольная сложилась уже не так гладко. Получив оценки, Юдзуру Ханю не мог быть точно уверен, что даже попадёт на подиум, так как после него катались ещё три спортсмена. Но и когда состязания закончились, до японца не сразу дошло, что он победил. Несколько раз он затем переспрашивал, правда ли это.
Новоиспечённый чемпион оказался весьма скромным и непосредственным. На церемонии награждения он глубоко поклонился публике и задорно запрыгнул на первую ступень пьедестала. Это олимпийское золото стало первым для японцев в мужском одиночном, поэтому Юдзуру особенно эмоционально прочувствовал всю важность момента.
Евгений Плющенко, Олимпиада-2006 в Турине
Поражение в Солт-Лейк-Сити от Алексея Ягудина не сломило стремления Евгения Плющенко продолжать карьеру, а лишь подстегнуло добиться желанного олимпийского золота. Своё лидерство в мужском одиночном он подтверждал практически на каждом старте до поездки в Турин, а оказавшись на Олимпиаде, не оставил соперникам ни единого шанса. Можно сказать, что Евгений катался в собственной личной лиге, куда другим не суждено было прорваться.
Два уверенных проката обеспечили подопечному Алексея Мишина колоссальный отрыв от остальных одиночников и долгожданный чемпионский титул. Дорога к нему заняла больше времени, чем изначально рассчитывал Евгений, но зато и стоять на вершине олимпийского пьедестала после такого пути было слаще в сотни крат.
Пётр Гуменник, финал Гран-при России — 2023
Получить серебро на чемпионате России — 2023 Петру Гуменнику, набравшему с победителем Евгением Семененко равные общие баллы, было очень обидно. Но это поражение вдохновило его взять грандиозный реванш на другом главном национальном старте — финале российского Гран-при.
Правда, до последнего его победу ничто не предвещало. В короткой спортсмен ошибся на коварном четверном риттбергере, а в произвольной допустил сразу несколько ошибок и даже дорожку шагов выкатал только на второй уровень сложности. В обеих программах он в итоге показал второй результат, но по сумме, ко всеобщей радости, стал первым. Болельщики ликовали из-за восстановления справедливости: чемпионства России в том сезоне заслуживали два фигуриста, и хорошо, что такой важный старт, как финал Гран-при, остался за Петей.
Евгений Семененко, чемпионат России — 2023
После короткой программы в Красноярске Евгений Семененко отставал от Петра Гуменника, но в произвольной постарался сделать всё, чтобы догнать и перегнать конкурента. Тем не менее, выдав уверенное выступление, Женя готов был принять серебро. Петя катался после него и завершал соревнования. Получилось у него не всё, но казалось, что отрыв за счёт короткой в итоге сохранит за ним лидерство. Однако общая сумма за две программы неожиданно получилась одинаковой у обоих фигуристов. Болельщики и спортсмены в шоке глядели на эти цифры и не понимали, что будет дальше.
Конечно, хотелось, чтобы чемпионами объявили и Женю, и Петю. Но правилами было предусмотрено, что при равных итоговых оценках победа достаётся лидеру по произвольной. А это был именно Женя. К такому повороту событий он явно был не готов и с трудом осознавал реальность происходящего.
Сёма Уно, чемпионат мира — 2023
Сёма Уно приехал на прошлогодний чемпионат мира, разумеется, в статусе главного фаворита. Всё-таки до этого он уже выиграл чемпионат мира — 2022 и по праву занял место сильнейшего одиночника после ухода Нэйтана Чена. К сожалению, накануне короткой программы японец травмировал лодыжку на тренировке, и гарантии, что он вообще выступит, не было.
Несмотря на неприятную травму, Сёма не отказался от соревнований и блестяще откатался в первый день состязаний. Но в произвольной больная лодыжка всё же дала знать о себе и едва не помешала фигуристу выиграть золото. Он отчаянно боролся за прыжки и допустил несколько грубых ошибок. В том числе остался без одного из трёх каскадов. Ситуация у Сёмы выглядела откровенно плачевной, но благодаря высоким компонентам он сохранил лидерство и, вопреки всему, отстоял титул чемпиона мира.
Илья Малинин, финал Гран-при ISU — 2023
В этом сезоне Илья Малинин подошёл к финалу Гран-при в фантастической форме и вставил космический четверной аксель в обе программы. В короткой суперпрыжок получился на славу, однако ошарашенные судьи не сразу поставили за него заслуженные баллы. Они посчитали, будто русский американец заменил таким образом тройной аксель, который обязателен у мужчин для исполнения в короткой. Но бунтовать против правил спортсмен на самом деле не собирался: триксель он выполнил в конце проката, и арбитры пересмотрели оценки.
В произвольной Илья жёстко упал с квакселя, но затем без проблем сделал ещё пять обычных квадов, четыре из которых были разного вида, а последним прыжковым элементом продемонстрировал крутой каскад из тройного лутца с тройным акселем.
В итоге в обеих программах фигурист установил личные рекорды и уверенно завоевал первый взрослый титул на международной арене — победителя финала Гран-при.
Нэйтан Чен, Олимпиада-2022 в Пекине
Американец Нэйтан Чен ехал в Пекин исключительно за золотом без всяких «но» и «если». Воспоминаниям о провальной короткой на Олимпиаде в Пхёнчхане он не позволил помешать выдать на этот раз почти два безошибочных проката. Единственными огрехами у него стали отсутствие в произвольной на одном из вращений базовой позиции «волчок» и одинарный флип вместо тройного на последнем прыжке в каскаде с четверным тулупом и ойлером. Однако эти недочёты полностью затмили пять чистейших квадов: казалось, что кататься так просто невозможно!
Ближайшему преследователю Нэйтан «привёз» больше 22 баллов в итоговой оценке и триумфально забрал олимпийское золото. Также он установил мировой рекорд в короткой программе — 113,97 балла, который на данный момент никто не побил.
Адам Сяо Хим Фа, этап Гран-при ISU во Франции — 2023
На домашнем этапе Гран-при во Франции Адам Сяо Хим Фа одолел самого Бога квадов Илью Малинина! Обычно не отличающийся стабильностью одиночник великолепно выступил в оба дня, поразив безукоризненным катанием. Очень сложный контент с четверными лутцами в обеих программах он спокойно сочетал с отменной хореографией и прекрасной актёрской игрой. Адаму удалось добиться абсолютной гармонии спорта и искусства, что в настоящее время встречается не так уж и часто.
А ещё он порадовал зрителей запрещённым элементом сальто! Кувыркнулся через голову на коньках, покидая лёд и понимая, что проделал прекрасную работу.