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Турнир шоу-программ Русский вызов, участники, расписание, где смотреть: нет Загитовой, но есть Медведева, Туктамышева

Без Загитовой, но с Медведевой и Туктамышевой. Чем удивит турнир шоу-программ в Петербурге
Екатерина Авдонина
Турнир шоу-программ
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Алина не сможет приехать на «Русский вызов» из-за плотного графика, но в составе много интересных и самобытных участников.

В этом году шоу-турнир «Русский вызов» стал ещё интереснее. Организаторы ввели ограничение по теме: номера фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России. Это значит, что спортсмены имеют право использовать как классическую, так и современную музыку нашей страны. Программы участников так или иначе будут связаны с российской культурой.

К сожалению, не все участники прошлого турнира приедут в Санкт-Петербург. Например, Алина Загитова, поразившая всех в прошлом году образом Мэрилин Монро, не сможет принять участие из-за плотного графика. Тем не менее это не значит, что не будет интересно, — на «Русском вызове» выступит много ярких самобытных фигуристов прошлого и настоящего.

Вспомнить программы прошлого сезона:
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Состав участников

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Алексей Ягудин.

Женщины: Станислава Константинова, Евгения Медведева, Софья Муравьёва, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова.

Пары: Оксана Домнина/Максим Шабалин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Мария Петрова/Алексей Тихонов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Показательные номера исполнят: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Макар Игнатов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Роман Савосин.

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Призовой фонд

Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей.

  • Первое место — пять миллионов рублей;
  • Второе место — три миллиона рублей;
  • Третье место — один миллион рублей.

По 500 тысяч рублей получат победители специальных номинаций от зрителей и СМИ. Такую же сумму выиграют лучшие фигуристы в ещё 10 номинациях.

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Расписание

7 марта — жеребьёвка

8 марта — репетиции

9 марта — шоу-соревнование с 17:00 до 20:00

Где смотреть

Турнир шоу-программ «Русский вызов» в полном объёме покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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