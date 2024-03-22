Судьи не понимают, что ставить Малинину? Мужчины на ЧМ снова удивили всех

Мужское одиночное и на чемпионате мира в Монреале подтверждает статус самого непредсказуемого вида фигурки. В короткой программе выступили 40 человек, и сразу двое из первой разминки прошли в произвольную программу!

Судейская бригада серьёзно разошлась во взглядах на оценки Ильи Малинина, двукратный чемпион Европы расстроил своих болельщиков и еле отобрался в произвольную, а фигурист, который хотел закончить со спортом и брал паузу в середине сезона, идёт сейчас на четвёртом месте с безошибочным прокатом.

1. Провал сильного китайца. Китайский фигурист Цзинь Боян всё никак не может найти себя. Он не просто не прошёл в произвольную программу из-за двух бабочек на четверных, а разместился на 39-й строчке – сенсация со знаком минус. Увидев оценки, Боян чуть не заплакал: такого провала в его карьере ещё не случалось. Прошлый сезон китаец пропустил почти полностью, в этом начал выступать регулярно, но меньше 76 баллов за короткую не набирал никогда.

2. Падения двукратного чемпиона Европы. Адам Сяо Хим Фа в очередной раз не справился с давлением и еле прошёл в произвольную программу. После этапа Гран-при во Франции, где француз ярко обошёл Илью Малинина, в прокатах фигуриста то и дело начали возникать ошибки. В финале Гран-при Адам не справился с короткой программой, выходя последним, подвёл настрой и сегодня: четверной лутц и тройной аксель с ошибками, жёсткое падение с четверного тулупа, из-за которого француз остался без каскада.

3. Радость Тутберидзе благодаря ученику. А вот кто сегодня справился с нервами и устроил сенсацию со знаком плюс, так это Ника Эгадзе из группы Этери Тутберидзе. В прошлом году на чемпионате мира он был 29-м, не попав в произвольную, а в Монреале Нике не хватило одного балла до сильнейшей разминки. Эгадзе превзошёл свой лучший результат в карьере на 7 баллов: больше 85 баллов за короткую он раньше не набирал. Лучший показатель того, что прокат удался, – улыбка Этери Георгиевны, которую после выступлений её учеников можно увидеть не так часто.

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4. Опять запутавший судей Малинин. Илья выдал самый качественный прокат в сезоне и сделал упор на презентацию, но увы и ах – американец пока идёт только третьим. Юма Кагияма также проехал чисто с двумя младшими квадами, но обошёл соперника благодаря второй оценке. В этот раз Илья обошёлся без четверного акселя, но и за тулуп на «+4» в среднем получил немногим меньше, чем получал за аксель на «+1».

Разброс в судейских оценках поражает – шведский судья оценил прокат Малинина на 99,98 балла, украинский – на 99,71 балла. Арбитр из Франции – главный фанат американца: по его мнению, Илья откатался в Монреале на 111,11 балла. Но, безусловно, малая бронза придаст Малинину мотивации как можно лучше и чище откататься в произвольной.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko

5. Браун, как всегда, без четверных. Вслед за Малининым в таблице идёт его соотечественник Джейсон Браун. Без четверных прыжков, но с чистым прокатом и тройными на хорошие надбавки Джейсон обогнал всех остальных. Американец продолжает держать марку, правда, нынешняя короткая смотрится менее ярко, чем знаковые постановки Sinnerman или Love is a bitch.

После проката Джейсон признался, что несколько раз по ходу сезона думал о завершении карьеры. «Я столько раз приходил к Трейси Уилсон и моему психологу со словами, что всё, я больше не могу», – приводит слова Брауна Sports.ru Так или иначе, ниже оказались и бронзовый призёр Евро Лукас Бритчги, и Николай Мемола с прокатом жизни и четверным лутцем как по учебнику, и Ника Эгадзе, заставивший Этери Георгиевну улыбнуться.