В копилке русского американца ещё нет этого титула — с прошлогоднего турнира он увёз бронзу.

Снова четверной аксель в короткой программе? Малинин идёт за золотом чемпионата мира! LIVE

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Второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале начнётся с короткой программы у мужчин.

Основное внимание приковано к Илье Малинину — американцу русского происхождения, который единственным в мире исполнял на соревнованиях сложнейший прыжок — четверной аксель. В финале Гран-при он рискнул даже в короткой программе — а пойдёт ли на это во второй раз, когда ставки повышены? Или ограничится более традиционным набором?

Главные соперники Малинина — двукратный чемпион мира Сёма Уно и его соотечественники из Японии Као Миура и Юма Кагияма, а также двукратный чемпион Европы из Франции Адам Сяо Хим Фа.