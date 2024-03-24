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Чемпионат мира — 2024, мужчины, произвольная программа, результаты: Малинин победил, Кагияма — 2-й, Сяо Хим Фа — 3-й

Малинин — новый чемпион мира. После болезни Илья собрал шесть четверных, включая кваксель
Екатерина Авдонина
Малинин — новый чемпион мира
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В копилке ученика Рафаэля Арутюняна очередное золото, а ведь фигурист мог и не доехать до Монреаля. Сумасшедший перформанс Бога квадов.

Чемпионат мира в Монреале подарил зрителям массу приятных ощущений, особенно порадовал накал страстей в мужском одиночном катании, где интрига держалась до последнего. Нервы сдавали у всех.

Развалившийся Адам Сяо Хим Фа взял медаль, несмотря на два сальто, сделанных от отчаяния. Лидер Сёма Уно даже не на пьедестале, а сумасшествие, которое устроил Илья Малинин, и обсуждать не стоит.

Американец, несмотря на травму и болезнь, выдал исторический прокат с шестью квадами, одним из которых был аксель. Ученик Рафаэля Арутюняна мог и не доехать до Канады, но как же хорошо, что он отважился на это. Ведь теперь золотая медаль принадлежит ему.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.76
2
Юма Кагияма
Япония
309.65
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.39

Француз сделал два сальто от отчаяния

Мужское одиночное катание — один из самых интересных видов в фигурном катании, так как предсказать результаты практически нереально. До начала чемпионата мира в Монреале никто не мог и предположить, что Адам Сяо Хим Фа, один из лидеров своей дисциплины, развалит короткую программу и едва сможет квалифицироваться в произвольную. Тем не менее это произошло, и французу предстояло реабилитироваться за предыдущие ошибки. И он это сделал!

Фигурист начал прокат с идеального четверного лутца и дополнил его каскадом из четверного и тройного тулупов. Триксель в комбинации с дупелем также покорился спортсмену, как и сольные квад-сальхов и квад-тулуп. Последним прыжком ультра-си в программе Адама был второй тройной аксель, который он сделал безошибочно, но на этом чудеса от Сяо Хим Фа не закончились. Артистически превосходное катание с необычными линиями, хорошей работой рук и ног, классными вращениями и дорожками шагов украсили два сальто, которые француз сделал, скорее, от отчаяния, понимая, что место на пьедестале даже с таким шикарным выступлением ему не достанется. Адам решил подарить благодарным зрителям уникальное шоу и был вознаграждён сумасшедшими овациями. Судьи тоже были под впечатлением: 206,90 балла (с двумя дедакшенами за сальто!), в сумме — 284,39.

Закрыв первую разминку и выйдя на промежуточное первое место, спортсмен удерживал лидерство неприлично долго. Ни Джун Хван Ча, сделавший два квад-сальхова, но допустивший много серьёзных ошибок, ни не справившийся с давлением Ника Эгадзе, выступавшие уже в третьей группе участников, не смогли его превзойти. Ученик Этери Тутберидзе скрутил четверной тулуп, но затем упал на пустом месте, врезавшись в борт, что его сильно дезориентировало. После этого фигурист, хоть и прыгнул каскад из четверного сальхова и двойного тулупа, стал «грязнить». Упал с квада, сорвал триксели, заработав повтор, и намудрил с каскадом. Арбитры поставили ему 149,47 балла, всего — 241,55.

Ника Эгадзе

Ника Эгадзе

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Лидер развалился и упустил третье золото

Денис Васильев презентовал новую стильную постановку «Король Лев», вызвавшую ажиотаж у восторженной публики, но, к сожалению, сделал «бабочку» на единственном квад-сальхове. 168,38 балла — его результат, 257,80 — за две программы. Николай Мемола, несмотря на свой рост, смог справиться со сложнейшим четверным лутцем, также он приземлил два тройных акселя, один из них – в каскаде. Небольшая помарка на тройном флипе не испортила впечатления от его проката. Он получил 160,02 балла, в сумме — 253,12. Джейсон Браун привычно откатал без четверных прыжков, но всё равно набрал 274,33 балла суммарно. Чуть меньше получилось у Лукаса Бричги, который, в отличие от соперника, порадовал фанатов многооборотными элементами.

И вот наступил момент, когда на лёд вышел лидер короткой программы Сёма Уно. От этого участника ждали очень многого, вплоть до третьего подряд золота чемпионата мира. Но, увы, в этот раз воспитанник Стефана Ламбьеля оказался не в форме. С четверного риттбергера он упал, а на квад-флипе допустил степ-аут. Каскад из четверного и двойного тулупов, тройной аксель и сольный квад-тулуп он сделал, но в комбинации тройной аксель — ойлер — тройной флип было касание льда рукой на последнем элементе. Все недочёты Сёма пытался компенсировать владением коньком, но и этот показатель у Уно слегка «просел». В итоге судьи оценили произвольную программу японца на 173,13 балла, всего — 280,85.

Исторический прокат Малинина после болезни

Следующим бороться за самые высокие места вышел Юма Кагияма и выдал феноменальный прокат. Четверной сальхов, четверной флип, квад-тулуп — ойлер — сальхов — всё сделано чисто. Комбинация с трикселем тоже не вызвала вопросов. А вот сольный прыжок в 3,5 оборота подвёл Юму, который уже почти приземлился, но внезапно упал, когда стал выезжать и его ногу резко повело в сторону. Эта ошибка не стоила ему нереальных баллов — 203,30 и 309,65 за произвольную программу и вместе, но явно дала фору другому участнику.

Как прошла короткая программа?
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Только идеальными прокатами можно было бы одолеть Илью Малинина, который, несмотря на травму и болезнь, доказал, что является Богом квадов. Американец исполнил фирменный четверной аксель, с ходу заявив, что своего отпускать не собирается. И это была правда: четверные лутц, риттбергер, сальхов и лутц в каскаде с тройным флипом через ойлер Илья выполнил так, словно это не стоило ему ровным счётом ничего. Без особых усилий приземлил он и каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а потом добил всех тройным лутцем с тройным акселем вторым прыжком. Космический технический набор, не имеющий аналогов в мире. При этом Малинин поработал и над второй оценкой, заметно прибавив в компонентах. Результат должен был быть очень высоким, но никто не ожидал 227,79 балла, в сумме — 333,79. Слёзы брызнули из глаз не только болельщиков, но и самого новоявленного чемпиона мира. Илья Малинин наконец забрал золото главного на данный момент турнира в своей карьере и сделал это невероятно красиво.

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