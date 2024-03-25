Каким было бы распределение медалей на ЧМ, если бы там выступили российские фигуристы?

Наши спортсмены забрали бы почти половину наград. Только в одном виде нам было бы сложно претендовать на медали.

Вот уже третий чемпионат мира прошёл без наших фигуристов. Обидно и несправедливо, ведь российские спортсмены — одни из сильнейших на планете. Будем честны: без их участия результаты мирового первенства не могут отражать реальное положение дел в фигурном катании. Как бы распределились медали, если бы в Монреале выступали все сильнейшие — узнать крайне интересно. Мы решили просчитать, на что наши фигуристы могли вы рассчитывать, выступай они на чемпионате мира.

Для начала обозначим, как выглядел бы состав нашей сборной на турнир. Вероятно, он бы определялся по итогам чемпионата России.

Женщины

Аделия Петросян

Софья Муравьёва

Ксения Синицына.

Мужчины

Евгений Семененко

Владислав Дикиджи

Пётр Гуменник.

Спортивные пары

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцевальные дуэты

Александра Степанова/Иван Букин

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Согласитесь, с этими фигуристами смотреть чемпионат мира было бы в разы интереснее. Но на какие же медали они могли бы претендовать?

Золото и бронза у женщин

Практически нет сомнений, что в женском одиночном катании золото досталось бы Аделии Петросян. На данный момент ученица Тутберидзе — единственная взрослая спортсменка, которая уверенно владеет элементами ультра-си. На протяжении всего сезона Аделия напрыгивала как минимум два квада в произвольной программе и периодически показывала тройной аксель в короткой. Петросян ни разу не набирала меньше 230 баллов, а к Спартакиаде вышла на пик формы и показала результат в 252,97 балла. Эта планка неподвластна теперь уже трёхкратной чемпионке мира Каори Сакамото: японка победила в Монреале с результатом в 222,96 балла. Даже если вычесть у Аделии несколько баллов, которые ей даёт преимущество домашнего судейства, она всё равно окажется сильнее Каори.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Сакамото, вероятно, досталось бы серебро. Второй номер нашей сборной Софья Муравьёва стабильностью в этом сезоне не отличалась. У ученицы Плющенко было потрясающее выступление на чемпионате России, где она исполнила по одному тройному акселю в каждой программе и набрала 239,40 балла в сумме, но перед Спартакиадой её сразила болезнь. Фигуристка пропустила турнир в Магнитогорске, но и к Кубку Первого канала кондиции набрать не успела: Соня упала на первом прыжке в каскаде в короткой программе. Скорее всего, на чемпионате мира Муравьёва боролась бы за бронзу. Изабо Левито, ставшая второй в Монреале, не показала ничего выдающегося и набрала 212,16 балла, которые Соне вполне под силу.

Более опасным конкурентом для Муравьёвой стала бы наша Ксения Синицына, которая проводит свой лучший сезон. Ученица Светланы Пановой хоть и не исполняет ультра-си, катается очень стабильно и компонентно. Пик формы спортсменки пришёлся как раз на конец сезона, на Спартакиаду, где она показала лучший результат в карьере — 224,65 балла. В теории Ксюша могла бы побороться и с Сакамото, но всё-таки на стороне японки более высокий статус и огромный опыт. С учётом того, что Муравьёва к концу сезона была не в форме, именно Синицыной, вероятно, досталась бы бронза.

Итак, женский пьедестал на чемпионате мира в Монреале при участии наших фигуристок мог выглядеть так:

Борьба за бронзу у мужчин

Мужское катание на мировом уровне в своём развитии ушло далеко вперёд. Хоть наши фигуристы и прогрессируют, бороться за победу на чемпионате мира — цель для них пока что недостижимая. Илья Малинин показывает шесть квадов в произвольной программе, включая четверной аксель — это феноменальный уровень! Его 333,76 балла — это результат, близкий к мировому рекорду. Едва ли кто-то может сейчас дотянуться до планки, которую установил уникальный американец. Бороться за серебро нашим мужчинам тоже было бы сложно: после пропуска сезона Юма Кагияма вернулся в потрясающей форме. 309 баллов никто из россиян не набирал даже на домашних турнирах, так что единственная медаль, на которую мы могли бы рассчитывать — это бронза.

Адам Сяо Хим Фа, ставший третьим, крайне неудачно выступил в короткой программе, заняв 19-е место. В произвольной он реабилитировался, идеально откатав с четырьмя квадами, но шанс нашим он дал бы хороший. Безусловно, предсказать точные результаты в мужском катании невозможно: прокаты одиночников — практически всегда лотерея. Потенциально любой из наших парней мог бы взять бронзу, ведь больше 284,39 балла, которые поставили французу, каждый из них набирал. Евгений Семененко и Пётр Гуменник перешагивали отметку в 300 баллов, а лучшее выступление Владислава Дикиджи было оценено в 293,74 балла. Но наибольшие шансы зацепиться за медаль были бы у ученика Алексея Мишина.

Во-первых, Семененко уже два года удерживает звание лидера сборной России и показывает стабильные прокаты. Во-вторых, у Жени есть опыт выступлений на международных стартах и, соответственно, статус среди судей. Ну и, в-третьих, пик формы фигуриста пришёлся как раз на конец сезона — именно на Спартакиаде Женя впервые в карьере набрал больше 300 баллов. Так что шансы на завоевание бронзы у Семененко были бы велики.

Таким образом, при участии наших фигуристов на чемпионате мира мужской пьедестал мог выглядеть так:

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Без полного пьедестала в парах?

Мощь российского парного катания ни у кого не вызывает сомнений. С вероятностью в 99,9% золото на чемпионате мира досталось бы нашим фигуристам, и мы даже можем сказать, каким именно. Конечно, это были бы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые полностью захватили этот сезон в России. Ребята добились какой-то невероятной стабильности и поражали своей силой старт за стартом. 221,56 балла, что набрали победившие канадцы, — смешная оценка для них. Последний раз на таком уровне они выступали больше трёх лет назад, так что не будет самоуверенностью обозначить, что Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам для них не конкуренты.

Про Александру Бойкову и Дмитрия Козловского так сказать, к сожалению, нельзя. Начало сезона у ребят было тяжёлое, так что меньше 220 баллов они набирали совсем недавно. Но по ходу сезона они постоянно прибавляли и вскоре вновь вернулись к планке в 230 баллов, так что нет никаких сомнений, что на чемпионате мира подопечные Тутберидзе взяли бы серебро.

А вот Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову зацепиться за медаль было бы сложнее. Ребята набирали больше 220 баллов лишь однажды — на чемпионате России — 2024. На Спартакиаде их форма была уже не такой звенящей, и они получили лишь 210,64 балла. Так что российского пьедестала на чемпионате мира, вероятно, не получилось бы. Против Чикмарёвой/Янченкова говорят и их возраст и опыт — ребята только-только вышли из юниоров. Даже при качественных прокатах международные судьи, скорее всего, «придержали» бы их в пользу Динны Стеллато-Дудек, которая показывает невероятные результаты в 40 лет, и Максима Дешама.

Так что пьедестал в парном катании при участии российских дуэтов мог бы выглядеть так:

Танцы — без медалей?

Сложнее всего предсказать результаты в танцах на льду, так как в них огромную роль играет так называемая очередь. Даже если не брать во внимание отстранение, Александра Степанова и Ивана Букин пропускали сезон из-за родов партнёрши, и за это время симпатии судей уже распределились. Как бы международные арбитры оценивали нашу пару после перерыва — предсказать невозможно. А полагаться на внутрироссийское судейство в танцах на льду уж точно не стоит, часто оно отдалено от реальности.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Вероятно, максимум, за что Саша и Ваня могли бы побороться — это бронза. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри они регулярно обходили в прошлом олимпийском цикле, чего нельзя сказать про Мэдисон Чок/Эвана Бейтса и Пайпер Гиллес/Поля Пуарье. Но и в этом нельзя быть уверенными. Всё-таки после перерыва фигуристы вернулись не в своей лучшей форме, что тоже наверняка бы сказалось на оценках. Так что в танцах на льду пьедестал, скорее всего, остался бы без изменений:

Итого российская сборная могла бы увезти с чемпионата мира — 2024 пять медалей, две из которых оказались бы золотыми — а это почти половина от всех наград. От этого осознания ещё тяжелее воспринимать отстранение: результаты мирового первенства совсем не отражают реальное положение дел в фигурном катании.