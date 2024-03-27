Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!

Соревновательный сезон-2023/2024 официально закончился чемпионатом мира, и пора подводить итоги. «Чемпионат» запускает серию рейтингов, в которых лучших выберете вы. Первые — танцевальные дуэты из России и со всего мира.

За танцами на льду в этом сезоне было особенно интересно следить. Многие дуэты отлично проявили себя и заслуживают звание лучшего. Так, после годового перерыва на лёд триумфально вернулись Александра Степанова и Иван Букин, а новоиспечённый союз Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного очень быстро завоевал сердца не только болельщиков, но и судей.

На международной арене особое внимание привлекли дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным. Бывшие россияне теперь покоряют зарубежные турниры под флагом Грузии и старательно расчищают себе место под солнцем. Фигуристы уже успешно дебютировали на чемпионате мира, показав более высокий результат, чем легендарные олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на своём первом главном старте.

С такими вводными определить, чьи достижения круче — крайне сложная задача. Что важнее — количество собранных наград или личный прогресс отдельных спортсменов? Давайте вместе разберёмся и выберем лучший танцевальный дуэт минувшего сезона. Внизу 10 номинантов, голосуйте!

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