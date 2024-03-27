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Фигурное катание, лучший танцевальный дуэт сезона-2023/2024: Степанова, Букин, чемпионы мира Чок и Бэйтс — голосование

Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Дарья Кирюхина
Рейтинг: лучший танцевальный дуэт сезона-2023/2024
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Саша и Ваня собрали всё золото наших турниров, зато американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли главный старт года.

Соревновательный сезон-2023/2024 официально закончился чемпионатом мира, и пора подводить итоги. «Чемпионат» запускает серию рейтингов, в которых лучших выберете вы. Первые — танцевальные дуэты из России и со всего мира.

За танцами на льду в этом сезоне было особенно интересно следить. Многие дуэты отлично проявили себя и заслуживают звание лучшего. Так, после годового перерыва на лёд триумфально вернулись Александра Степанова и Иван Букин, а новоиспечённый союз Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного очень быстро завоевал сердца не только болельщиков, но и судей.

Разговор с лидерами наших танцев после Спартакиады:
«Мы не дошли до пика в своей карьере». Интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным
Эксклюзив
«Мы не дошли до пика в своей карьере». Интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным

На международной арене особое внимание привлекли дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным. Бывшие россияне теперь покоряют зарубежные турниры под флагом Грузии и старательно расчищают себе место под солнцем. Фигуристы уже успешно дебютировали на чемпионате мира, показав более высокий результат, чем легендарные олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на своём первом главном старте.

С такими вводными определить, чьи достижения круче — крайне сложная задача. Что важнее — количество собранных наград или личный прогресс отдельных спортсменов? Давайте вместе разберёмся и выберем лучший танцевальный дуэт минувшего сезона. Внизу 10 номинантов, голосуйте!

  • • Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший танцевальный дуэт сезона-2023/2024
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Александра Степанова и Иван Букин

После Олимпиады в Пекине любимцы публики были вынуждены пропустить сезон из-за беременности Саши, но завязывать со спортом ни в коем случае не собирались. Родив очаровательную дочку, фигуристка вскоре приступила к тренировкам, а через полгода блистала на контрольных прокатах в «Мегаспорте». Ваня даже признавался, что возвращение в соревновательную обойму даётся ему тяжелее, чем партнёрше, ставшей недавно мамой.

Но все трудности танцевальный дуэт благополучно преодолел и с ходу захватил лидерство в сборной России. При этом Саша и Ваня сменили тренерскую команду, неожиданно перейдя под крыло Александра Жулина.

Фото: РИА Новости
2 место

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный

Ира и Дэвид стали вместе кататься только в прошлом году, но уже удивительно гармонично взаимодействуют друг с другом. Отчасти этому способствует то, что они пара не только на льду, но и в жизни. «Химия» между ними чувствуется на расстоянии, и это придаёт их прокатам особую магию. Новообразованный дуэт в этом сезоне блистал с двумя эффектными постановками и сразу понравился публике. Судьи тоже по достоинству оценили перспективных ребят, отдав им бронзу главных российских турниров — чемпионата России и Спартакиады сильнейших.

Фото: РИА Новости
3 место

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

Софья и Даниил в прошлом сезоне ещё катались по юниорам, но это не помешало им составить отличную конкуренцию более опытным нашим танцорам на взрослых турнирах. На этапах российского Гран-при они завоевали две бронзы, а на чемпионате России замкнули пятёрку лидеров. Спартакиада сильнейших в Магнитогорске и вовсе принесла им четвёртую строчку в турнирной таблице — очень хороший результат для молодого танцевального дуэта. Болельщики Софью и Даниила очень любят, и эти чувства определённо взаимны.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
4 место

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Молодые танцоры никогда не скрывали, что для них очень важно выступать на зарубежных турнирах, а это стало невозможно после бана России на международной арене. Подождав один год, они решили выступать за сборную Грузии, благо у Дианы там есть семейные корни. По сути, им пришлось заново зарабатывать репутацию у судей, словно они новички и не ездили ни на какую Олимпиаду в Пекине.

С этой задачей спортсмены справились на отлично: в оценках почти ничего не потеряли. На этапы Гран-при съездить им не довелось, но зато они без проблем попали на чемпионат Европы и дебютировали на чемпионате мира. 12-е место на главном старте планеты — достойный результат для первого раза. К тому же Диана и Глеб превзошли достижение гениальных французов, олимпийских чемпионов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Те на своё дебютном чемпионате мира показали 13-й результат, а по баллам и вовсе на порядок меньше, чем экс-россияне.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
5 место

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье

Лучший канадский танцевальный дуэт впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов и едва не обыграл фаворитов чемпионата мира в Монреале — американцев Мэдисон Чок/Эвана Бэйтса. Потрясающе красивый произвольный танец с множеством интересных находок принёс Пайпер и Полю безоговорочное лидерство в заключительный соревновательный день и личный рекорд по набранным баллам. К сожалению, отставание после короткой преодолеть им всё равно не удалось. Не хватило каких-то полбалла.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images
6 место

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс

Американцы в этом сезоне выиграли все свои соревнования, включая финал Гран-при и чемпионат мира в Монреале. Титул лучшего танцевального дуэта они завоевали второй раз подряд, хотя сделать им это было отнюдь не просто. Мэдисон и Эван даже уступили ведущей канадской паре в произвольном танце, но отрыв после ритм-танца позволил им сохранить за собой первенство. Возможно, небольшой спад фигуристов объясняется хлопотами перед грядущей свадьбой. Фигуристы помолвлены и намерены в скором времени узаконить отношения.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Если в прошлом сезоне Лиза и Егор часто ошибались, ставя под сомнение своё лидерство в отсутствие Степановой/Букина, то в этом сезоне они заново обрели вдохновение и уверенно закрепили за собой второй номер в сборной. Не исключено, что танцевальному дуэту помог переход в команду Александра Жулина, где они ощутили здоровый дух конкуренции. Лиза и Егор выиграли оба своих этапа российского Гран-при и взяли два серебра на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
8 место

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

Хотя итальянцы в этом сезоне по сравнению с прошлым опустились со второго на третье место чемпионата мира, они по-прежнему являются сильнейшим танцевальным дуэтом Европы. На главном старте в Монреале им банально не повезло: в конце произвольного танца Шарлен зацепилась юбкой за конёк, и это происшествие, разумеется, повлияло на оценки. Но в финале Гран-при спортсмены выступали шикарно и проиграли только явным лидерам — Чок/Бэйтсу из США.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
9 место

Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо

В этом году французский танцевальный дуэт совершил мощный скачок вперёд и несколько раз обновил личные рекорды, в том числе на чемпионате мира в Монреале. Впервые в карьере Евгения и Жоффре преодолели отметку в 200 баллов по общей сумме и ворвались в первую десятку чемпионата мира. Восьмое место на главном старте — их личная победа, ведь год назад они были на 12-й позиции. Чемпионат Европы также прошёл для них очень успешно: французы остановились в шаге от подиума, заняв четвёртое место. А сколько раз они удивляли зрителей крутыми выступлениями с показательным номером! Каждый их выход на гала-вечере превращался в незабываемый перформанс.

Фото: РИА Новости
10 место

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Питерские танцоры восхитили в этом сезоне изумительным произвольным танцем по мотивам фильма «Форма воды». Катя и Женя даже устроили подводные съёмки, чтобы сделать своеобразную презентацию новой программы. Постановка действительно мгновенно полюбилась болельщикам и подняла известность дуэта на новый уровень. Кроме того, фигуристы заметно прибавили в оценках и выиграли бронзу одного из этапов российского Гран-при.

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