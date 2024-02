«Мы не дошли до пика в своей карьере». Интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным

Четыре официальных старта – четыре победы. Лидеры сборной России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин вернулись после годичного перерыва и блестяще провели полноценный сезон. На Спартакиаде в Магнитогорске фигуристы вышли на пик формы, пробив отметку в 90 баллов за ритм-танец и порадовав болельщиков яркими и эмоциональными выступлениями.

После Спартакиады Александра и Иван побеседовали с «Чемпионатом» и оценили прошедший сезон и своё возвращение, рассказали о дальнейших планах и шоу в Китае, которые в каком-то смысле вызвали ностальгию по Олимпиаде-2022.

— Саша, Ваня, для вас это был особенный сезон. Как вы оцениваете его итоги?

Александра: В общей сложности мы довольны всем. Но физически сезон вышел непростым, потому что мы восстанавливались, приходили в форму, естественно, не обошлось без болезней. Наверное, единственное, что хотелось бы исправить — это поправить здоровье, оно нас иногда подкашивало, в самый нужный момент я заболевала. А так в этом году мы готовились планомерно.

Иван: Скажу как есть: мы много не ставили на этот сезон, потому что для нас сразу было ясно, что он будет восстановительный, приход в форму. В принципе, мы можем сказать, что он совпал с нашими ожиданиями, не было каких-то экстремальных моментов. Но к следующему сезону подойдем по-другому, потому что уже будем готовиться более серьезно, у нас будет больше времени. Плюс у нас сейчас есть определённая физическая форма, от которой можно отталкиваться.

— Как для вас прошла Спартакиада?

Иван: Что касается этого старта, я был совершенно спокоен, не сомневался ни в одном движении, был уверен на 200%. Даже не нервничал. От Сашки тоже не чувствовал, что она переживает. Этот старт конкретно для меня был, наверное, отличающимся от всех остальных, потому что, если сравнивать с чемпионатом России, там, конечно, были совершенно другие эмоции и другая ответственность.

Александра: Здесь был практически пик нашей формы, плюс ко всему сейчас проходят заключительные старты, конечно, нам хотелось больше удовольствия получить и не просто выйти и выполнить свою задачу, а ещё и прочувствовать эмоции.

Иван: Иногда хочется расслабиться, отпустить нервы, эмоции, а ты не можешь. Здесь это получилось. Не то что мы на пофиг вышли — просто были уверены в себе, вышли, сделали свою работу, нас не трясло. Спокойно совершенно прошёл этот старт, я считаю, что это очень полезный опыт. Теперь мы понимаем, что можно снимать с себя чуть-чуть градус ответственности и давать возможность делать то, что умеешь делать, от чего получаешь удовольствие. Этот старт можно охарактеризовать новым этапом в нашем состоянии и подходе к нему.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

— Есть ощущение, что вы в целом поменялись в этом сезоне, стали более расслабленными, эмоционально заряженными. Действительно ли у вас произошли изменения в эмоциональном плане?

Иван: Вся наша предыдущая карьера проходила немножко в другом ритме, были международные старты. Сейчас совершенно другая ситуация. Конечно, когда мы вернемся на международные старты, будет совсем другой уровень ответственности. Сейчас мы изменились, наверное, в чуть более спокойную сторону, потому что закрыты в определённых условиях, и они для нас очень понятны.

Александра: Но у нас не только в этом плане произошли изменения. Мы перешли в другую команду, к другим тренерам. Это тоже определённый опыт для нас, потому что с нашими предыдущими тренерами мы проработали всю карьеру — как мы только встали в пару, то есть 16-17 лет. Конечно, когда ты настолько сильно меняешь обстановку, плюс пропускаешь сезон… Очень много всего произошло, что поспособствовало другому пониманию в принципе жизни, не только фигурного катания. Конечно, когда не по накатанной идешь, а что-то меняешь в своей жизни, то растешь. Я думаю, в этом смысле рост произошел в положительную сторону.

Иван: 100% в положительную сторону. Мы уже взрослые люди, нам интересно пробовать что-то новое. Фигурное катание — это короткий отрезок жизни, хоть для нас он, слава богу, сравнительно длинный, но рано или поздно это закончится, и почему бы сейчас не попробовать что-то новое.

Александра: Этот сезон прошёл для нас совершенно на позитиве, мы благодарны нашей новой команде, потому что она очень нас поддерживала, помогала.

Иван: Нас не гнали, не подгоняли, не было каких-то жёстких условий. Они чувствовали нас, мы чувствовали их. Спасибо им огромное за это, но в следующем сезоне у нас всё возвращается на круги своя, так что будем готовиться прекрасно и уверенно.

— Вы уверенно говорите о продолжении карьеры, это очень радует! А то у нас один спортсмен (Александр Самарин. — Прим. «Чемпионата») успел завершить карьеру по ходу турнира. У вас вообще не возникало сомнений, идёте вы в следующий сезон или нет?

Иван: Мы вышли не только на этот сезон, мы хотим кататься и любим это дело! Мы фанаты фигурного катания и получаем огромное удовольствие от каждых соревнований. Эти эмоции заряжают нас и двигают вперёд.

Александра: Мы не дошли до пика в своей карьере. Чувствуем в себе очень много сил, чувствуем, что ещё можем из себя выжать, можем совершенствоваться. Наше совершенствование ещё не закончено.

Иван: Мы чувствуем, что потенциал есть, и хотим его раскрыть. Для этого надо, конечно, очень много работать, очень много вкладывать в это дело. И мы готовы к этому, мы хотим.

Сашке Самарину желаем удачи, у него всё будет прекрасно вне спорта. Он прекрасный спортсмен, отличный наш друг, так что желаем ему удачи. Я думаю, он найдет себя в какой-то другой профессии, может быть, в шоу. Конечно, нам жалко, что он уходит, мы его знаем с детства, мы его любим. Но такова жизнь.

— Вы совмещаете карьеру с участием в шоу. Помогает ли это как-то по-новому раскрыться на соревнованиях?

Иван: Шоу раскрывает — 100%! Шоу даёт тебе возможность почувствовать фигурное катание с другой стороны: ты не переживаешь, что можешь что-то сорвать, больше отдаёшься искусству, эмоциям. Мне кажется, шоу — это хорошо, но, понятное дело, в меру. Понятно, что не надо заменять свою подготовку к соревнованиям участием в шоу, однако это может быть полезно, когда ты уже чуть-чуть загнал себя в работе, приходишь на лёд и понимаешь, что тебе нужна перезагрузка. И в этом плане шоу очень помогают, они дают тебе этот момент перезагрузки, обновления, и ты приходишь на лёд с новыми силами и эмоциями. Ты не замечаешь, как внутри своей программы где-то что-то начинаешь добавлять, что-то по-другому чувствовать. Это очень полезно в меру, но шоу — это не супертаблетка: допустим, ты 500 шоу дал и выиграл Олимпийские игры. Понятное дело, что очень важна подготовка на тренировках, однако иногда шоу работают в плюс. А иногда в минус, как и везде. Должен быть инь-янь, баланс, понимаете. Надо соблюдать его.

У нас была прекрасная поездка в Китай, она зарядила очень сильно. Дала много новых эмоций и, самое главное, спокойствие, расслабила. Не было состояния загнанности. Мы приехали и прекрасно поработали дома. Выехали сюда тоже со спокойствием и с хорошим настроем. Это очень важно, потому что ты можешь быть готовым физически сколько угодно, а выйдешь, немножко перегоришь или где-то недожмешь…

– Почувствовали ли в Пекине ностальгию по Олимпиаде?

Александра: Да. Сразу, как зашли на арену, сделали первые шаги – и тут же появились флешбэки. Тогда нас приветствовали волонтёры.

Иван: Конечно, всё очень сильно отличается от того, что было на Олимпиаде, тогда мы все ходили в строю. А сейчас могли наслаждаться дворцом в полном объёме, свободно ходить по нему, конечно, пришли люди. С одной стороны, было грустно, что на Олимпиаде не было так, но с другой стороны, что вспоминать прошлое?

Александра: Ностальгия была приятная.

Иван: Мы были в трёх городах и получили удовольствие, успели погулять. Китай – очень интересная страна.

Александра: В Пекине мы не в первый и не во второй раз побывали, и каждый раз для себя что-то новое открываем.

Александра Степанова и Иван Букин на Олимпиаде в Пекине Фото: РИА Новости

– Следующий старт для вас – это Кубок Первого канала, там обещают проводить какие-то интересные конкурсы. Ранее проводился прыжковый турнир, где соревновались все, кроме танцоров. Как вам кажется, в чëм могли бы посоревноваться танцевальные пары?

Иван: Над этим надо думать.

Александра: У нас вид больше про искусство, поэтому тяжело представить какие-то конкурсы. Твиззлы? Как мне кажется, это не очень интересно. Прыжки – это всё равно какое-то движение, ожидание, напряжение, что будет – выезд или падение? У парников тоже их невероятной высоты выбросы… А у нас немножко про другое спорт.

– Высказывали идею о том, что можно заставить танцоров прыгать – это не то, что нужно?

Александра: Только покалечить если много кого.

Иван: Я думаю, что кто-то что-то придумает и, может быть, в каком-то из сезонов мы примем участие, только, наверное, это будет не прыжковый турнир, а что-то другое. У нас всё равно есть достаточно много турниров, на которых мы можем выступать. Спасибо огромное, что сезон очень наполнен, почти что ничем не отличается от международного.

– Дальше по календарю пройдёт турнир шоу-программ, планируете ли принять в нём участие?

Иван: Мы будем принимать в нём участие, но по определённым причинам про номер рассказывать не можем.

– В этом году изменился регламент, есть ограничения по выбору темы и музыки. Как вам кажется, это хорошо и даёт какое-то направление работы или же минус, потому что ограничивает творчество?

Иван: Приведу пример, а дальше уже каждый сам решит. У нас в танцах всегда была обязательная программа. Раньше обязательный танец был вообще в отдельный день, а в более современном варианте это ритм-танец. Честно скажу, когда смотришь подряд один и тот же танец, ты понимаешь уровень спортсмена. Каждый по-своему катает программу, у кого-то что-то в постановке спрятано, завуалировано, каждый по-разному интерпретирует. Когда ты катаешь обязательный танец, сразу видно уровень спортсмена, для того он и был создан, чтобы было проще разбираться, кто и как катается. Они всегда достаточно сложные, много есть разных нюансов. Мне кажется, что будет определенная тема, все будут в ней катать, и будет более понятно, кто недожал, кто пережал. Я думаю, что для судей, для результата это более понятно, чем когда ты можешь взять любую музыку. Она кому-то нравится, кому-то не нравится, возникают субъективные моменты. Их чуть-чуть сузили, и это прекрасно.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

– На чемпионате России вы представили новый показательный номер под Dog days are over от группы Florence + The Machine. Чья была идея и кто ставил?

Иван: К сожалению, мы не успели подготовиться достаточно, очень жалко, что этот танец был не до конца доделанным.

Александра: Мы забыли реквизит, так случилось перед вылетом, а без этого реквизита номер для кого-то стал вообще непонятным.

Иван: Целиком и полностью этот номер предложил Сергей Плишкин, это наш близкий друг. Мы с ним просто обсуждали, какой показательный поставить, это была первая проба нашей совместной работы. Хорошие отзывы получили, но единственное – надо её доделать, чтобы всё было правильно. С Серёгой нам очень понравилось работать, он очень интересно видит и мыслит. В этом плане мы очень довольны. К сожалению, вышло не то, что мы и Сережа видели в конечном результате, когда ставили, там было более интересно и понятно. Когда приехали на показательных на тренировку, где-то подотрезали, где-то сделали по-другому, потому что не было реквизита и наработки.

– Можно ли надеяться публике, что когда-нибудь мы увидим эту постановку полноценной, как вы и задумывали?

Александра: Да, конечно. Номер прикольный.

Иван: Он весёлый, на позитиве, о чём-то таком лёгком.

– Сейчас главные старты позади, сезон завершается в начале марта. Это раньше, чем обычно, когда была возможность поехать на чемпионат мира, командный чемпионат мира. Для вас это рано или комфортно?

Иван: Мы ни разу не были на командном чемпионате мира, к сожалению. Но что могу сказать – сезон выдался очень насыщенный. Каждый месяц были соревнования, для нас это нормально. Может быть, в начале сезон был более плотный, чем в конце, обычно вторая половина – это чемпионат Европы и чемпионат мира, всё. У нас есть соревнования, есть возможность набирать форму и её показывать, исправлять те ошибки, которые допустили.

Александра: Думаю, для нас с Ваней это будет плюс, мы успеем передохнуть. Сезон выдался нелёгкий в каких-то моментах, мы сможем распределить время и на отдых, и на хорошую подготовку к новому сезону. Мы запланировали очень интересные постановки, на них потребуется время.

– Можете поделиться планами на межсезонье?

Александра: Мы начинаем работать с хореографами и танцевать на полу, какие-то современные моменты будем внедрять в программы. В этом сезоне всё равно использовали что-то своё. Для поиска и для оттачивания до смотрибельного элемента нужно время. Как раз этим и будем заниматься – элементы новые, хореография, постановки новые.

Иван: Ничего необычного, но для нашей задумки, которая уже одобрена, придётся потратить много времени в зале, а потом уже и на льду. Придётся потратить много времени на то, чтобы понять, сможем ли мы это сделать так, как это видим. Чтобы это не было какой-то недоделанной работой.

Александра: Хочется нашу задумку с первых стартов показать так, чтобы это было понятно, чтобы это было хорошо. Чтобы люди не смотрели с мыслями: «Попытка неплохая, но ещё очень много работы», а чтобы сразу был хороший вау-эффект. Для этого нужно время.