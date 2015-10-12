Поклонники фигурного катания написали письмо с жалобой на спекулянтов

Пользователи ресурса FSOnline.ru — одного из самых посещаемых российских сайтов о фигурном катании, существующего с 2002 года, написали письмо в Минспорта РФ, Федерацию фигурного катания России и мэрию Москвы с просьбой наладить систему продаж билетов на московский этап Гран-при 20-22 ноября. В письме говорится о проблемах, в течение ряда лет существующих с продажей билетов на этапы Гран-при в Москве.

«В прошлом году ситуация усугубилась до предела. Большая и лучшая часть билетов на турнир международной серии Гран-при по фигурному катанию, проводимый в «Лужниках» в период с 14 по 16 ноября 2014 года, исчезла из касс в первый же день после старта продаж, и не потому, что их разобрали любители спорта. Почти все эти билеты оказались в руках спекулянтов, которые забирали их из касс оптом. В результате люди, серьёзно интересующиеся фигурным катанием в течение многих лет, не имевшие возможности приехать в кассы по каким-либо причинам в первые часы продажи билетов, вынуждены были покупать билеты по ценам, превышающим номинальную в 4-6 раз! Или довольствоваться верхними ярусами и боковыми секторами. При этом множество мест в нижних и центральных секторах просто пустовало, потому что не каждый человек способен выкупать билеты у перекупщиков», — в частности отмечается в письме.

Также указывается, что интернет-продажа билетов на сайте «Лужников» (где пройдёт этап Гран-при) не налажена, а единственный официальный агент реализовывал только билеты, пользующиеся наименьшим спросом. При этом на спекулятивных сайтах продавались билеты на лучшие места по цене в несколько раз выше реальной.

Наученная печальным опытом прошлых соревнований группа поклонников фигурного катания приняла решение действовать заранее, чтобы вопрос с билетами успел решиться к началу турнира.